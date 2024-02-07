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НХЛ: Монреаль разгромил Вашингтон, Калгари удивил Бостон, поражение Флориды

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:07
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В ночь на среду, 7 февраля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись восемь матчей.

Результаты матчей НХЛ за 6 февраля

Бостон – Калгари – 1:4 (0:2, 0:0, 1:2)

0:1 – 4 Кузьменко (Кадри, Юбердо)
0:2 – 13 Зари (Кадри)
1:2 – 44 Заха (Койл, Пастрняк)
1:3 – 46 Юбердо (Кадри)
1:4 – 49 Хэнифин (Маркстрем, Юбердо)

Баффало – Даллас – 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

0:1 – 3 Дюшен (Марчмент, Сегин)
1:1 – 25 Томпсон (Скиннер, Далин)
1:2 – 29 Стил (Смит, Факса)

Каролина – Ванкувер – 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

1:0 – 4 Мартинук (Терявяйнен)
1:1 – 17 Линдхольм (Петтерссон, К. Хьюз)
1:2 – 36 Линдхольм (Босер, К. Хьюз)
2:2 – 38 Ахо (Джарвис, Бернс)
2:3 – 44 Миллер (Майерс, Босер)

Флорида – Филадельфия – 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

1:0 – 9 Верхэге ()
1:1 – 33 Конекны (Уолкер, Фараби)
1:2 – 42 Кэйтс ()

Нью-Джерси – Колорадо – 5:3 (1:1, 2:0, 2:2)

0:1 – 1 Рантанен (Друэн)
1:1 – 2 Тирни (Баль, Немец)
2:1 – 23 Братт (Палат, Хишир)
3:1 – 26 Мерсер (Майер, Хаула)
3:2 – 48 Макар (Лехконен)
3:3 – 48 Жирар (Байрэм, Друэн)
4:3 – 57 Марино (Братт, Хишир)
5:3 – 60 Хаула ()

Питтсбург – Виннипег – 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

1:0 – 7 Летанг ()
2:0 – 27 Картер (Карлссон, Эллер)
3:0 – 29 Раст (Кросби, Генцел)

Вашингтон – Монреаль – 2:5 (0:3, 1:0, 1:2)

0:1 – 6 Сузуки (Кофилд)
0:2 – 7 Сузуки (Зекай)
0:3 – 13 Пеццетта (Харви-Пинар)
1:3 – 26 Овечкин (Фегервары, Строум)
1:4 – 51 Слафковски (Мэтисон, Эванс)
2:4 – 51 Сандин (Строум, Карлсон)
2:5 – 54 Слафковски (Сузуки, Мэтисон)

Вегас – Эдмонтон – 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

0:1 – 4 Макдэвид (Деарне, Драйзайтль)
1:1 – 18 Руа (Пьетранжело)
2:1 – 41 Стивенсон (Коттер, Маршессо)
3:1 – 59 Карлссон (Стоун, Стивенсон)

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