НХЛ: Бостон разгромил Ванкувер, Вегас дожал Аризону

В рамках очередного игрового дня регулярного сезона НХЛ в ночь с 8 на 9 февраля состоялось 7 матчей.

Среди результатов стоит выделить "сухую" победу Бостона и напряженный матч Вегаса с Аризоной.

Бостон - Ванкувер 4:0

Шайбы: Маршан. 1, Хайнен, 15, Хики, 21, Заха, 22

Каролина - Колорадо 5:2

Шайбы: Нечас, 1, 6, 15, Бантинг, 32, Джарвис, 59 - Паризе, 19, Жирар, 20.

Нью-Джерси - Калгари 3:5

Шайбы: Палат, 15, 53, Гишир, 43 - Беклунд, 18, Зари, 23, Руни, 32, Кузьменко, 39, Манджапане, 58

Филадельфия - Виннипег 4:1

Шайбы: Форстер, 3, Конекни, 14, Фрост, 18, Пелинг, 22 - Коннор, 54

Флорида - Вашингтон 4:2

Шайбы: Ткачак, 24, Райнхарт, 37, Ломберг, 54, Луостаринен, 59 - Овечкин, 16, Манта, 34

Айлендерс - Тампа-Бэй 6:2

Шайбы: Добсон, 4, Барзал, 14, Палмьери, 18, Пулок, 27, Хорват, 28, Сизикас, 35 - Кучеров, 17, Хейгел, 21

Аризона - Вегас 2:3

Шайбы: Цукер, 4, Келлер, 43 - Оди-Маршессо, 1, Хейг, 2, Стивенсон, 6

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