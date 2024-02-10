НХЛ: Рейнджерс дожал Чикаго, Миннесота переиграла Питтсбург

В ночь на субботу, 10 февраля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись три матча.

Результаты матчей НХЛ за 9 февраля

Миннесота – Питтсбург – 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

1:0 – 12 Болди (Фэйбер, Капризов)

1:1 – 22 Смит (Малкин)

2:1 – 26 Брудин (Эрикссон Эк, Болди)

2:2 – 41 Кросби (Генцел, Карлссон)

3:2 – 49 Капризов (Брудин, Богосян)

Чикаго – Рейнджерс – 3:4 (1:2, 0:1, 2:0, 0:1)

1:0 – 2 Влашич ()

1:1 – 4 Лафреньер (Панарин, Миллер)

1:2 – 6 Крайдер (Линдгрен, Фокс)

1:3 – 29 Бродзински (Какко, Кайлле)

2:3 – 53 Фолиньо (Курашев, Филлипс)

3:3 – 58 Дикинсон (Курашев, Джонс)

3:4 – 62 Зибанежад (Фокс, Крайдер)

Анахайм – Эдмонтон – 3:5 (1:0, 1:2, 1:3)

1:0 – 18 Фаулер (Хенрик, Ватрано)

1:1 – 29 Кэйн (Перри)

2:1 – 29 Строум (Хенрик, Карлссон)

2:2 – 32 Кэйн (Кулак, Драйзайтль)

3:2 – 43 Строум (Фаулер, Ватрано)

3:3 – 48 Хайман (Макдэвид)

3:4 – 50 Драйзайтль (Бушар, Макдэвид)

3:5 – 58 Кэйн (Макдэвид, Райан)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!