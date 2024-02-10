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НХЛ: Рейнджерс дожал Чикаго, Миннесота переиграла Питтсбург

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 07:43
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В ночь на субботу, 10 февраля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись три матча.

Результаты матчей НХЛ за 9 февраля

Миннесота – Питтсбург – 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

1:0 – 12 Болди (Фэйбер, Капризов)
1:1 – 22 Смит (Малкин)
2:1 – 26 Брудин (Эрикссон Эк, Болди)
2:2 – 41 Кросби (Генцел, Карлссон)
3:2 – 49 Капризов (Брудин, Богосян)

Чикаго – Рейнджерс – 3:4 (1:2, 0:1, 2:0, 0:1)

1:0 – 2 Влашич ()
1:1 – 4 Лафреньер (Панарин, Миллер)
1:2 – 6 Крайдер (Линдгрен, Фокс)
1:3 – 29 Бродзински (Какко, Кайлле)
2:3 – 53 Фолиньо (Курашев, Филлипс)
3:3 – 58 Дикинсон (Курашев, Джонс)
3:4 – 62 Зибанежад (Фокс, Крайдер)

Анахайм – Эдмонтон – 3:5 (1:0, 1:2, 1:3)

1:0 – 18 Фаулер (Хенрик, Ватрано)
1:1 – 29 Кэйн (Перри)
2:1 – 29 Строум (Хенрик, Карлссон)
2:2 – 32 Кэйн (Кулак, Драйзайтль)
3:2 – 43 Строум (Фаулер, Ватрано)
3:3 – 48 Хайман (Макдэвид)
3:4 – 50 Драйзайтль (Бушар, Макдэвид)
3:5 – 58 Кэйн (Макдэвид, Райан)

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