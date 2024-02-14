НХЛ: Баффало вынес Лос-Анджелес, Эдмонтон перебросал Детройт
В ночь на среду, 14 февраля, в рамках регулярного сезона НХЛ прошло сразу одиннадцать матчей.
Баффало выдал лучшую игру, забросив семь безответных шайб в ворота Лос-Анджелеса. Самый результативный поединок прошел в Эдмонтоне, где местные Ойлерз одолели Детройт со счетом 8:4.
Баффало - Лос-Анджелес 7:0 (3:0, 2:0, 2:0)
1:0 - Петерка, 5
2:0 - Гринвей, 17
3:0 - Окпосо, 20 (большинство)
4:0 - Далин, 27
5:0 - Бенсон, 35
6:0 - Так, 45
7:0 - Гринвей, 48
Бостон - Тампа-Бэй 2:3 (0:1, 2:1, 0:0, по буллитам - 0:1)
0:1 - Чернак, 4
0:2 - Кучеров, 22 (большинство)
1:2 - Макавой, 23
2:2 - Ван Римсдайк, 37
Вашингтон - Колорадо 3:6 (2:2, 0:2, 1:2)
0:1 - Колтон, 3
0:2 - Тейвз, 5
1:2 - Маленстайн, 10
2:2 - Макмайкл, 10
2:3 - Лехконен, 29
2:4 - Рантанен, 38 (большинство)
3:4 - Овечкин, 49 (большинство)
3:5 - Лехконен, 60 (пустые ворота)
3:6 - Вуд, 60 (пустые ворота)
Монреаль - Анахайм 5:0 (0:0, 3:0, 2:0)
1:0 - Эванс, 22
2:0 - Сузуки, 30
3:0 - Сузуки, 37
4:0 - Слафковски, 48 (большинство)
5:0 - Жиньяк, 58
Оттава - Коламбус 6:3 (3:1, 2:2, 1:0)
0:1 - Воронков, 8
1:1 - Ткачук, 10 (большинство)
2:1 - Ткачук, 11
3:1 - Жиру, 15 (меньшинство)
4:1 - Грейг, 26
4:2 - Дженнер, 31
4:3 - Рослович, 34
5:3 - Ткачук, 37 (большинство)
6:3 - Браннстрем, 60 (пустые ворота)
Торонто - Сент-Луис 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)
1:0 - Макманн, 6
2:0 - Нюландер, 17
2:1 - Торопченко, 6
3:1 - Макманн, 49
4:1 - Макманн, 59 (пустые ворота)
Айлендерс - Сиэтл 1:2 (0:1, 1:0, 0:0, по буллитам - 0:1)
0:1 - Беньерс, 6
1:1 - Палмьери, 35 (большинство)
Даллас - Каролина 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)
1:0 - Хинц, 10
1:1 - Стал, 21
2:1 - Марчмент, 56
2:2 - Фаст, 36
3:2 - Робертсон, 45
4:2 - Дюшен, 58 (пустые ворота)
Нэшвилл - Нью-Джерси 2:4 (1:0, 1:1, 0:3)
1:0 - О'Райли, 5 (большинство)
1:1 - Хьюз, 22
2:1 - Новак, 28
2:2 - Гишир, 43
2:3 - Майер, 55
2:4 - Гишир, 60 (пустые ворота)
Чикаго - Ванкувер 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
0:1 - Гарланд, 11
0:2 - Гарланд, 29
1:2 - Джонсон, 37
1:3 - Хегландер, 39
1:4 - Джошуа, 47
2:4 - Корчински, 54
Эдмонтон - Детройт 8:4 (2:1, 1:2, 5:1)
1:0 - Драйзайтль, 9
2:0 - Сиси, 12
2:1 - Дебринкет, 16 (большинство)
3:1 - Бушар, 31
3:2 - Велено, 32 (большинство)
3:3 - П. Кейн, 35
4:3 - Холловей, 41
5:3 - Ньюджент-Хопкинс, 44
6:3 - Хайман, 53
7:3 - Э. Кейн, 54
7:4 - Перрон, 56
8:4 - Ньюджент-Хопкинс, 58
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