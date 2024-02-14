НХЛ: Баффало вынес Лос-Анджелес, Эдмонтон перебросал Детройт

В ночь на среду, 14 февраля, в рамках регулярного сезона НХЛ прошло сразу одиннадцать матчей.

Баффало выдал лучшую игру, забросив семь безответных шайб в ворота Лос-Анджелеса. Самый результативный поединок прошел в Эдмонтоне, где местные Ойлерз одолели Детройт со счетом 8:4.

Баффало - Лос-Анджелес 7:0 (3:0, 2:0, 2:0)

1:0 - Петерка, 5

2:0 - Гринвей, 17

3:0 - Окпосо, 20 (большинство)

4:0 - Далин, 27

5:0 - Бенсон, 35

6:0 - Так, 45

7:0 - Гринвей, 48

Бостон - Тампа-Бэй 2:3 (0:1, 2:1, 0:0, по буллитам - 0:1)

0:1 - Чернак, 4

0:2 - Кучеров, 22 (большинство)

1:2 - Макавой, 23

2:2 - Ван Римсдайк, 37

Вашингтон - Колорадо 3:6 (2:2, 0:2, 1:2)

0:1 - Колтон, 3

0:2 - Тейвз, 5

1:2 - Маленстайн, 10

2:2 - Макмайкл, 10

2:3 - Лехконен, 29

2:4 - Рантанен, 38 (большинство)

3:4 - Овечкин, 49 (большинство)

3:5 - Лехконен, 60 (пустые ворота)

3:6 - Вуд, 60 (пустые ворота)

Монреаль - Анахайм 5:0 (0:0, 3:0, 2:0)

1:0 - Эванс, 22

2:0 - Сузуки, 30

3:0 - Сузуки, 37

4:0 - Слафковски, 48 (большинство)

5:0 - Жиньяк, 58

Оттава - Коламбус 6:3 (3:1, 2:2, 1:0)

0:1 - Воронков, 8

1:1 - Ткачук, 10 (большинство)

2:1 - Ткачук, 11

3:1 - Жиру, 15 (меньшинство)

4:1 - Грейг, 26

4:2 - Дженнер, 31

4:3 - Рослович, 34

5:3 - Ткачук, 37 (большинство)

6:3 - Браннстрем, 60 (пустые ворота)

Торонто - Сент-Луис 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

1:0 - Макманн, 6

2:0 - Нюландер, 17

2:1 - Торопченко, 6

3:1 - Макманн, 49

4:1 - Макманн, 59 (пустые ворота)

Айлендерс - Сиэтл 1:2 (0:1, 1:0, 0:0, по буллитам - 0:1)

0:1 - Беньерс, 6

1:1 - Палмьери, 35 (большинство)

Даллас - Каролина 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)

1:0 - Хинц, 10

1:1 - Стал, 21

2:1 - Марчмент, 56

2:2 - Фаст, 36

3:2 - Робертсон, 45

4:2 - Дюшен, 58 (пустые ворота)

Нэшвилл - Нью-Джерси 2:4 (1:0, 1:1, 0:3)

1:0 - О'Райли, 5 (большинство)

1:1 - Хьюз, 22

2:1 - Новак, 28

2:2 - Гишир, 43

2:3 - Майер, 55

2:4 - Гишир, 60 (пустые ворота)

Чикаго - Ванкувер 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

0:1 - Гарланд, 11

0:2 - Гарланд, 29

1:2 - Джонсон, 37

1:3 - Хегландер, 39

1:4 - Джошуа, 47

2:4 - Корчински, 54

Эдмонтон - Детройт 8:4 (2:1, 1:2, 5:1)

1:0 - Драйзайтль, 9

2:0 - Сиси, 12

2:1 - Дебринкет, 16 (большинство)

3:1 - Бушар, 31

3:2 - Велено, 32 (большинство)

3:3 - П. Кейн, 35

4:3 - Холловей, 41

5:3 - Ньюджент-Хопкинс, 44

6:3 - Хайман, 53

7:3 - Э. Кейн, 54

7:4 - Перрон, 56

8:4 - Ньюджент-Хопкинс, 58

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