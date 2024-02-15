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НХЛ: Аризона проиграла Миннесоте, Флорида забросила пять шайб Питтсбургу

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 07:44
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В ночь на четверг, 15 февраля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись три матча.

Результаты матчей НХЛ за 14 февраля

Виннипег – Сан-Хосе – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

1:0 – 17 Баррон (Сэмберг, Пионк)

Питтсбург – Флорида – 2:5 (0:0, 1:4, 1:1)

0:1 – 24 Ткачак (Форслинг, Родригес)
0:2 – 25 Гаджович (Стенлунд, Монтур)
0:3 – 28 Экблад (Родригес, Ткачак)
0:4 – 33 Лунделль (Казинс, Ткачак)
1:4 – 35 Раст (Руэдел, Генцел)
1:5 – 45 Лунделль (Луостаринен)
2:5 – 46 Людвиг (Эллер, О'Коннор)

Аризона – Миннесота – 1:3 (0:1, 0:1, 1:1, 0:0)

0:1 – 14 Эрикссон Эк (Капризов, Болди)
0:2 – 39 Брудин (Флери, Дьюар)
1:2 – 45 Кули (Вялимяки, Макбэйн)
1:3 – 51 Болди (Эрикссон Эк)

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