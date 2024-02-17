НХЛ: Каролина на выезде разгромила Аризону
Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
В ночь на субботу, 16 февраля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялся один матч.
Результат матча НХЛ за 15 февраля
Аризона – Каролина – 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)
0:1 – 1 Мартинук (Дж.Стаал, Шей)
0:2 – 4 Чэтфилд (Друри, Нечас)
1:2 – 14 Гюнтер ()
1:3 – 26 Джарвис ()
1:4 – 37 Терявяйнен (Ноусен, Друри)
1:5 – 44 Бантинг (Нечас)
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