НХЛ: Каролина на выезде разгромила Аризону

В ночь на субботу, 16 февраля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялся один матч.

Результат матча НХЛ за 15 февраля

Аризона – Каролина – 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)

0:1 – 1 Мартинук (Дж.Стаал, Шей)

0:2 – 4 Чэтфилд (Друри, Нечас)

1:2 – 14 Гюнтер ()

1:3 – 26 Джарвис ()

1:4 – 37 Терявяйнен (Ноусен, Друри)

1:5 – 44 Бантинг (Нечас)

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