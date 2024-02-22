НХЛ: Анахайм и Коламбус забросили 11 шайб, победы Торонто и Филадельфии
В ночь на среду, 21 февраля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись пять матчей.
Результаты матчей НХЛ за 20 февраля
Монреаль – Баффало – 2:3 (1:0, 1:3, 0:0)
1:0 – 12 Зекай (Савар, Руа)
1:1 – 24 Гиргенсонс (Далин, Йокихарью)
2:1 – 26 Страбл (Ньюхук, Руа)
2:2 – 29 Скиннер (Томпсон, Козенс)
2:3 – 38 Так ()
Чикаго – Филадельфия – 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)
0:1 – 6 Сэнхайм (Фараби, Лоутон)
1:1 – 7 Блэкуэлл (Андерсон)
1:2 – 23 Конекны ()
1:3 – 31 Хэтэуэй (Пелинг, Кэйтс)
Анахайм – Коламбус – 4:7 (0:3, 4:1, 0:3)
0:1 – 3 Веренски (Рословик, Годро)
0:2 – 9 Годро (Бин)
0:3 – 18 Веренски (Рословик, Дженнер)
0:4 – 22 Курали (Тексье)
1:4 – 29 Терри (Ватрано, Вааканайнен)
2:4 – 36 Мактавиш (Минтюков, Терри)
3:4 – 38 Мактавиш (Минтюков, Терри)
4:4 – 39 Киллорн (Минтюков, Карлссон)
4:5 – 46 Чинахов (Дженнер, Годро)
4:6 – 47 Курали (Тексье, Силлинджер)
4:7 – 59 Дженнер (Сиверсон)
Аризона – Торонто – 3:6 (0:3, 3:1, 0:2)
0:1 – 1 Макмэнн (Лильегрен, Броди)
0:2 – 5 Мэттьюс (Марнер, Лильегрен)
0:3 – 15 В. Нюландер (Таварес, Марнер)
1:3 – 24 Маччелли (Бьюгстэд)
2:3 – 25 Хэйтон (Браун, Керфут)
2:4 – 36 Мэттьюс (Марнер)
3:4 – 39 Гюнтер (Дурзи, Келлер)
3:5 – 42 В. Нюландер (Броди)
3:6 – 48 Таварес (Макмэнн, Робертсон)
Эдмонтон – Бостон – 5:6 (1:1, 1:3, 3:1, 0:1)
0:1 – 2 Гики (Койл, Лорей)
1:1 – 11 Фогеле (Макдэвид)
1:2 – 21 Маршанд (Лорей, Хейнен)
1:3 – 24 Фредерик (Макэвой, Боквист)
1:4 – 33 Дебраск (Уозерспун, Пастрняк)
2:4 – 35 Фогеле (Кулак, Хайман)
3:4 – 46 Янмарк-Нюлен (Сиси)
4:4 – 47 Перри (Сиси, Нерс)
4:5 – 52 Пастрняк (Лорей)
5:5 – 53 Хайман (Макдэвид, Экхольм)
5:6 – 63 Макэвой (Заха, Дебраск)
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