НХЛ: Анахайм и Коламбус забросили 11 шайб, победы Торонто и Филадельфии

В ночь на среду, 21 февраля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись пять матчей.

Результаты матчей НХЛ за 20 февраля

Монреаль – Баффало – 2:3 (1:0, 1:3, 0:0)

1:0 – 12 Зекай (Савар, Руа)

1:1 – 24 Гиргенсонс (Далин, Йокихарью)

2:1 – 26 Страбл (Ньюхук, Руа)

2:2 – 29 Скиннер (Томпсон, Козенс)

2:3 – 38 Так ()

Чикаго – Филадельфия – 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)

0:1 – 6 Сэнхайм (Фараби, Лоутон)

1:1 – 7 Блэкуэлл (Андерсон)

1:2 – 23 Конекны ()

1:3 – 31 Хэтэуэй (Пелинг, Кэйтс)

Анахайм – Коламбус – 4:7 (0:3, 4:1, 0:3)

0:1 – 3 Веренски (Рословик, Годро)

0:2 – 9 Годро (Бин)

0:3 – 18 Веренски (Рословик, Дженнер)

0:4 – 22 Курали (Тексье)

1:4 – 29 Терри (Ватрано, Вааканайнен)

2:4 – 36 Мактавиш (Минтюков, Терри)

3:4 – 38 Мактавиш (Минтюков, Терри)

4:4 – 39 Киллорн (Минтюков, Карлссон)

4:5 – 46 Чинахов (Дженнер, Годро)

4:6 – 47 Курали (Тексье, Силлинджер)

4:7 – 59 Дженнер (Сиверсон)

Аризона – Торонто – 3:6 (0:3, 3:1, 0:2)

0:1 – 1 Макмэнн (Лильегрен, Броди)

0:2 – 5 Мэттьюс (Марнер, Лильегрен)

0:3 – 15 В. Нюландер (Таварес, Марнер)

1:3 – 24 Маччелли (Бьюгстэд)

2:3 – 25 Хэйтон (Браун, Керфут)

2:4 – 36 Мэттьюс (Марнер)

3:4 – 39 Гюнтер (Дурзи, Келлер)

3:5 – 42 В. Нюландер (Броди)

3:6 – 48 Таварес (Макмэнн, Робертсон)

Эдмонтон – Бостон – 5:6 (1:1, 1:3, 3:1, 0:1)

0:1 – 2 Гики (Койл, Лорей)

1:1 – 11 Фогеле (Макдэвид)

1:2 – 21 Маршанд (Лорей, Хейнен)

1:3 – 24 Фредерик (Макэвой, Боквист)

1:4 – 33 Дебраск (Уозерспун, Пастрняк)

2:4 – 35 Фогеле (Кулак, Хайман)

3:4 – 46 Янмарк-Нюлен (Сиси)

4:4 – 47 Перри (Сиси, Нерс)

4:5 – 52 Пастрняк (Лорей)

5:5 – 53 Хайман (Макдэвид, Экхольм)

5:6 – 63 Макэвой (Заха, Дебраск)

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