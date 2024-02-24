iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Хоккей

НХЛ: Миннесота сенсационно обыграла Эдмонтон, Коламбус проиграл Баффало

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 07:23
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В ночь на субботу, 24 февраля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись три матча.

Результаты матчей НХЛ за 23 февраля

Коламбус – Баффало – 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

1:0 – 12 Воронков (Проворов, Марченко)
1:1 – 16 Гиргенсонс (Клэг, Окпосо)
1:2 – 43 Клифтон (Бенсон, Брайсон)

Чикаго – Виннипег – 2:3 (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)

0:1 – 14 Элерс (Моррисси, Демело)
0:2 – 21 Элерс (Моррисси)
1:2 – 35 Блэкуэлл (Джонс)
2:2 – 59 Джонсон (Дикинсон, Фолиньо)
2:3 – 61 Коннор (Моррисси)

Эдмонтон – Миннесота – 2:4 (0:1, 1:0, 1:3)

0:1 – 19 Болди (Эрикссон Эк, Миддлтон)
1:1 – 30 Драйзайтль (Нюджент-Хопкинс, Макдэвид)
1:2 – 49 Брудин (Капризов, Чисхольм)
1:3 – 52 Болди (Юханссон, Хартман)
2:3 – 54 Хайман (Макдэвид, Драйзайтль)
2:4 – 58 Зукарелло-Асен ()

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

"Мне нужен титул": Богачук высказался о бое со звездой из США "Мне нужен титул": Богачук высказался о бое со звездой из США
"Ты не получаешь за это медаль": Алонсо высказался о побитии Байером рекорда Баварии "Ты не получаешь за это медаль": Алонсо высказался о побитии Байером рекорда Баварии
Хорватский гранд предложил контракт Модричу Хорватский гранд предложил контракт Модричу
"Я стараюсь просто жить": Суперзвезда НБА высказалась о своем статусе "Я стараюсь просто жить": Суперзвезда НБА высказалась о своем статусе
Помочь журналистам

Видео

Марсель - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы
Марсель - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: масс-старты закроют программу чемпионата мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: онлайн трансляция церемонии
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского и мужского масс-стартов на чемпионате мира
просмотров

Последние новости

Бокс07:44
"Мне нужен титул": Богачук высказался о бое со звездой из США
НХЛ07:23
НХЛ: Миннесота сенсационно обыграла Эдмонтон, Коламбус проиграл Баффало
Европа00:54
"Ты не получаешь за это медаль": Алонсо высказался о побитии Байером рекорда Баварии
Европа00:26
Хорватский гранд предложил контракт Модричу
Вчера, 23:59
НБА23:59
"Я стараюсь просто жить": Суперзвезда НБА высказалась о своем статусе
Европа23:29
Байер превзошел рекорд Баварии, сумев победить Майнц
Формула 123:00
Норрис - о переходе Хэмилтона в Феррари: Не жалею, что подписал новый контракт с МакЛарен
Европа22:58
Будущая замена Трубину?: Бенфика подписала контракт с 16-летним украинским голкипером
Футбол22:40
Популярный стриммер едва не травмировал легенду футбола бездумным подкатом в благотворительном матче
Европа22:30
"Нет смысла оглядываться назад": Тухель подвел промежуточные итоги работы в Баварии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK