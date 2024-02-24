НХЛ: Миннесота сенсационно обыграла Эдмонтон, Коламбус проиграл Баффало

В ночь на субботу, 24 февраля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись три матча.

Результаты матчей НХЛ за 23 февраля

Коламбус – Баффало – 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

1:0 – 12 Воронков (Проворов, Марченко)

1:1 – 16 Гиргенсонс (Клэг, Окпосо)

1:2 – 43 Клифтон (Бенсон, Брайсон)

Чикаго – Виннипег – 2:3 (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)

0:1 – 14 Элерс (Моррисси, Демело)

0:2 – 21 Элерс (Моррисси)

1:2 – 35 Блэкуэлл (Джонс)

2:2 – 59 Джонсон (Дикинсон, Фолиньо)

2:3 – 61 Коннор (Моррисси)

Эдмонтон – Миннесота – 2:4 (0:1, 1:0, 1:3)

0:1 – 19 Болди (Эрикссон Эк, Миддлтон)

1:1 – 30 Драйзайтль (Нюджент-Хопкинс, Макдэвид)

1:2 – 49 Брудин (Капризов, Чисхольм)

1:3 – 52 Болди (Юханссон, Хартман)

2:3 – 54 Хайман (Макдэвид, Драйзайтль)

2:4 – 58 Зукарелло-Асен ()

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