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НХЛ: Оттава вырвала победу над Вегасом, Детройт разгромил Сент-Луис

Вашему вниманию результаты матчей национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 07:51
Оттава - Вегас / Getty Images
Оттава - Вегас / Getty Images

В рамках регулярного сезона НХЛ вечером 24 февраля и в ночь с 24 на 25 февраля было запланировано 13 матчей, некоторые из которых продолжаются в эти минуты.

Среди результатов стоит отметить победу 14-ой в восточной конференции Оттавы над действующим обладателем Кубка Стэнли Вегасом.

Детройт - Сент-Луис 6:1

Шайбы: Кейн, 1, Расмуссен, 4, Фаббри, 5, ДеБринкет, 19, 38, Комфер, 36 - Болдюк, 32

Айлендерс - Тампа-Бэй 2:4

Шайбы: Ли, 53, Нелсон, 57 - Пол, 4, Кучеров, 5, Пойнт, 25, Гленденинг, 59

Нью-Джерси - Монреаль 4:3

Шайбы: Майер, 25, Палат, 37, Хишир, 53, Братт, 56 - Галлагер, 23, Сузуки, 33, 58

Филадельфия - Рейнджерс 1:2

Шайбы: Форстер, 42 - Лафренье, 31, Ремпе, 46

Флорида - Вашингтон 3:2

Шайбы: Казинс, 24, Верхеге, 56, Форслинг, 63 - Милано, 38, Уилсон, 50

Ванкувер - Бостон 3:2

Шайбы: Бесер, 52, 61, Гронек, 58 - Боквист, 25, Хайнен, 31

Колорадо - Торонто 3:4

Шайбы: Леконен, 2, Кольяно, 11, Рантанен, 44 - Бертуцци, 13, 34, 57, Марнер, 36

Оттава - Вегас 3:3 (буллиты - 1:0)

Шайбы: Шабо, 29, Бетерсон, 38, Норрис, 45 - Оди-Маршессо, 5, Стивенсон, 23, 58

Каролина - Даллас 1:2

Шайбы: Ахо, 22 - Робертсон, 16, Джонстон, 28

Сан-Хосе - Нэшвилл 2:4

Шайбы: Гранлунд, 41, Задина, 39 - Шервуд, 10, 43, Форсберг, 27, Нюквист, 59

Сиэтл - Миннесота 2:5

Шайбы: Данн, 1, Эберли, 46 - Юханссон, 4, Капризов, 13, 22, Болди, 21, Мермис, 26

Эдмонтон - Калгари 3:6

Шайбы: Хайман, 18, 24, Янмарк, 56 - Кадри, 2, Поспешил, 9, Хенифин, 15, 34, Хант, 31, Коулмен, 52

Лос-Анджелес - Анахайм 2:2 (идет третий период)

Шайбы: Фиала, 15, Даути, 24 - Силфверсберг, 9, Каррик, 29

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