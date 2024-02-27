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НХЛ: Вашингтон разбил Оттаву, Даллас сенсационно проиграл Айлендерсу

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:00
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В ночь на вторник, 27 февраля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись четыре матча.

Результаты матчей НХЛ за 26 февраля

Вашингтон - Оттава - 6:3 (4:2, 2:1, 0:0)

1:0 - 6 Протас (Макмайкл, Манта)
2:0 - 8 Карлсон (Строум)
2:1 - 10 Батерсон (Пінто, Ткачак)
2:2 - 12 Пінто (Ткачак, Хемонік)
3:2 - 18 Пачіоретті (Макмайкл, Сгарбосса)
4:2 - 18 Маленстін (Обе-Кюбель, Протас)
4:3 - 21 Ткачак (Пінто, Тарасенко)
5:3 - 21 Лап'єр (Бір, Маленстін)
6:3 - 30 Лап'єр (Протас, Манта)

Даллас - Айлендерс - 2:3 (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

0:1 - 15 Пулок (Сізікас, Хольмстрем)
1:1 - 27 Дюшен (Станковен, Гарлі)
1:2 - 35 Маклін (Пулок, Енгвалл)
2:2 - 38 Станковен (Джонстон)
2:3 - 62 Хорват (Райллі, Барзел)

Едмонтон - Лос-Анджелес - 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

0:1 - 6 Мур (Енглунд, Байфілд)
1:1 - 19 Хайман (Макдевід)
1:2 - 27 Лафер'є (Рой, Копітар)
2:2 - 35 Драйзайтль (Нюджент-Хопкінс, Бушар)
3:2 - 41 Бушар (Макдевід, Драйзайтль)
4:2 - 56 Нюджент-Хопкінс (Янмарк-Нюлен, Браун)

Сиэтл – Бостон – 4:3 (0:1, 1:1, 2:1 0:0, 1:0 Б)

0:1 – 5 Пастрняк (Боквист, Шаттенкирк)
1:1 – 24 Эберле ()
1:2 – 37 Пастрняк (Макэвой, Заха)
2:2 – 45 Данн (Гурде, Бураковски)
3:2 – 54 Бьоркстранн (Веннберг, Борген)
3:3 – 57 Койл (Маршанд, Пастрняк)

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