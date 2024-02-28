НХЛ: Нью-Джерси унизил Сан-Хосе, Детройт забросил восемь шайб Вашингтону, Вегас разбил Торонто

В ночь на среду, 28 февраля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 12 матчей.

Результаты матчей НХЛ за 27 февраля

Флорида – Баффало – 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)

0:1 – 9 Козенс (Пауэр, Гринуэй)

1:1 – 12 Беннетт (Монтур, Казинс)

2:1 – 15 Ткачак (Монтур, Верхэге)

3:1 – 49 Монтур (Райнхарт, Ткачак)

3:2 – 52 Томпсон (Так, Далин)

Детройт – Вашингтон – 8:3 (2:0, 3:2, 3:1)

1:0 – 5 Гостисбеер (Перрон, Велено)

2:0 – 16 Рэймонд (Комфер)

2:1 – 22 Лапьер (Манта, Овечкин)

3:1 – 24 Велено (Перрон)

4:1 – 29 Гостисбеер (Рэймонд)

4:2 – 36 Сгарбосса (Карлсон)

5:2 – 39 Комфер (Зайдер, Копп)

6:2 – 44 Фаббри (Спронг, Кэйн)

6:3 – 47 Пачиоретти ()

7:3 – 51 Дебринкет (Кэйн, Ларкин)

8:3 – 54 Ларкин (Мяяття, Рэймонд)

Монреаль – Аризона – 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

1:0 – 7 Армия (Руа, Ньюхук)

2:0 – 24 Харрис ()

2:1 – 27 Керфут (Шмалц, Мозер)

3:1 – 45 Пирсон (Эванс, Харрис)

3:2 – 54 Бьюгстэд (Кесселринг, Маччелли)

4:2 – 59 Сузуки (Эванс, Армия)

Филадельфия – Тампа-Бэй – 6:2 (1:0, 0:1, 5:1)

1:0 – 2 Бринк (Стаал, Фрост)

1:1 – 24 Пол (Хэйгл)

2:1 – 41 Фоерстер (Фрост)

3:1 – 43 Сэнхайм (Хэтэуэй, Кэйтс)

4:1 – 46 Уолкер (Силер, Фараби)

4:2 – 54 Стэмкос (Кучеров, Пойнт)

5:2 – 55 Кэйтс (Пелинг)

6:2 – 57 Йорк (Сэнхайм)

Торонто – Вегас – 2:6 (0:0, 1:3, 1:3)

0:1 – 29 Барбашев (Теодор, Амадио)

0:2 – 32 Морелли (Ремпал, Теодор)

1:2 – 37 Бертуцци (В. Нюландер, Маккейб)

1:3 – 39 Карлссон (Маршессо)

1:4 – 50 Маршессо (Карлссон)

2:4 – 54 Ривс (Хольмберг)

2:5 – 58 Маршессо (Пьетранжело)

2:6 – 59 Руа (Макнэбб, Теодор)

Нэшвилл – Оттава – 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

1:0 – 3 МакКэррон (Смит, Йоси)

2:0 – 5 Йоси (Новак, Нюквист)

2:1 – 19 Батерсон (Штюцле, Сэндерсон)

3:1 – 38 Йоси (Макдона, Нюквист)

4:1 – 53 Нюквист (О′Райлли, Форсберг)

Миннесота – Каролина – 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)

1:0 – 10 Дьюар (Хартман, Чисхольм)

1:1 – 15 Дж.Стаал (Слэвин, Мартинук)

2:1 – 19 Брудин (Хартман, Дьюхэйм)

2:2 – 39 Свечников (Дж.Стаал, Джарвис)

2:3 – 51 Ноусен (Терявяйнен, Друри)

Виннипег – Сент-Луис – 4:2 (3:1, 0:1, 1:0)

1:0 – 8 Монахан (Моррисси, Элерс)

2:0 – 10 Диллон (Шайфли)

2:1 – 10 Бучневич (Томас, Сканделла)

3:1 – 15 Коннор (Моррисси)

3:2 – 29 Саад ()

4:2 – 50 Иафалло (Монахан, Элерс)

Калгари – Лос-Анджелес – 4:2 (0:0, 2:2, 2:0)

0:1 – 32 Дано (Даути, Фиала)

1:1 – 32 Манджипани (Маркстрем, Хэнифин)

2:1 – 33 Колман (Танев, Юбердо)

2:2 – 38 Фиала (Байфилд, Копитар)

3:2 – 52 Шарангович (Пеллетье, Хант)

4:2 – 58 Баклунд (Танев)

Колорадо – Даллас – 5:1 (2:1, 3:0, 0:0)

0:1 – 1 Станковен (Робертсон, Джонстон)

1:1 – 2 Кивиранта (Тэйвс, Кольяно)

2:1 – 6 Рантанен (Маккиннон)

3:1 – 27 Кольяно (Вагнер)

4:1 – 27 Маккиннон (Макар, Лехконен)

5:1 – 34 Лехконен (Рантанен, Друэн)

Ванкувер – Питтсбург – 3:4 (2:0, 1:2, 0:1, 0:1)

1:0 – 10 Хегландер (Петтерссон, Майерс)

2:0 – 17 Босер (Гронек, Миллер)

2:1 – 22 Ракелль (Кросби)

2:2 – 29 Ракелль (Малкин, Кросби)

3:2 – 30 Миллер (Демко, Петтерссон)

3:3 – 49 Эллер (Летанг, Пуустинен)

3:4 – 61 Карлссон (Смит, Эллер)

Сан-Хосе – Нью-Джерси – 2:7 (1:0, 0:3, 1:4)

1:0 – 18 Штурм (Барабанов)

1:1 – 23 Братт (Хишир, Майер)

1:2 – 24 Джек Хьюз ()

1:3 – 33 Баль (Джек Хьюз, Хишир)

1:4 – 42 Миллер (Майер, Хишир)

1:5 – 45 Смит (Тирни, Палат)

1:6 – 46 Мерсер (Марино, Джек Хьюз)

1:7 – 48 Хишир (Зигентхалер, Братт)

2:7 – 52 Бэйли (Трун, Карпентер)

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