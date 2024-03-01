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Хоккей

НХЛ: Сан-Хосе и Анахайм устроили голевую перестрелку, разгромные победы Нэшвилла и Колорадо

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших хоккейных поединков.
Сегодня, 08:23
Бостон - Вегас / Getty Images
Бостон - Вегас / Getty Images

В ночь на пятницу, 1 марта, в регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги прошло двенадцать матчей.

В последней игре вечера Сан-Хосе и Анахайм организовали самый большой счет, которые превзошел результат первой встречи между Бостоном и Вегасом.

Также стоит отметить более чем уверенные победы Далласа, Нэшвилла, Колорадо и Лос-Анджелеса.

Бостон - Вегас 5:4 (3:0, 1:3, 1:1)

1:0 - Гики, 15
2:0 - Боквист, 16
3:0 - Гики, 17
3:1 - Коттер, 22
3:2 - Пьетранджело, 27
4:2 - Гики, 37
4:3 - Амадио, 38
4:4 - Стивенсон, 46
5:4 - Лорей, 56 (большинство)

Детройт - Айлендерс 3:5 (0:2, 1:0, 2:3)

0:1 - Нелсон, 13
0:2 - Сизикас, 17
1:2 - Мяяття, 26
2:2 - Кейн, 41
2:3 - Нелсон, 46
3:3 - Мяяття, 51
3:4 - Барзал, 54
3:5 - Энгваль, 60 (пустые ворота)

Коламбус - Каролина 2:4 (0:0, 1:3, 1:1)

0:1 - Терявяйнен, 21
0:2 - Ахо, 29
1:2 - Силлинджер, 30
1:3 - Шей, 37
2:3 - Нюландер, 49
2:4 - Джарвис, 60 (пустые ворота)

Тампа-Бэй - Баффало 2:3 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)

1:0 - Пойнт, 9 (большинство)
1:1 - Так, 11
2:1 - Чаффи, 38
2:2 - Томпсон, 52 (большинство)
2:3 - Далин, 62 (большинство)

Торонто - Аризона 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

1:0 - Найз, 14
2:0 - Бертуцци, 22
3:0 - Мэттьюс, 34
3:1 - Керфут, 35 (меньшинство)
3:2 - Кули, 50
4:2 - Нюландер, 59 (пустые ворота)

Флорида - Монреаль 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, по буллитам - 2:1)

1:0 - Барков, 8
1:1 - Сузуки, 9
2:1 - Райнхарт, 35 (большинство)
2:2 - Слафковски, 40
2:3 - Ньюхук, 44 (большинство),
3:3 - Райнхарт, 54 (меньшинство)

Даллас - Виннипег 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)

1:0 - Робертсон, 7
2:0 - Павелски, 17
3:0 - Станковен, 19
3:1 - Наместников, 34 (большинство)
4:1 - Хинц, 59 (пустые ворота)

Нэшвилл - Миннесота 6:1 (2:1, 1:0, 3:0)

0:1 - Дьюар, 10
1:1 - Тренин, 11
2:1 - Смит, 11
3:1 - Форсберг, 38
4:1 - Йоси, 42
5:1 - О'Райлли, 49
6:1 - Макдона, 54

Чикаго - Колорадо 0:5 (0:1, 0:3, 0:1)

0:1 - Паризе, 18
0:2 - Колтон, 27 (большинство)
0:3 - Паризе, 28
0:4 - Тейвз, 40
0:5 - Маккиннон, 58

Ванкувер - Лос-Анджелес 1:5 (0:1, 0:1, 1:3)

0:1 - Даути, 14
0:2 - Копитар, 26
1:2 - Бесер, 43 (большинство)
1:3 - Фиала, 45 (большинство)
1:4 - Кларк, 53
1:5 - Мур, 56

Сиэтл - Питтсбург 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

1:0 - Бьоркстранд, 13
2:0 - Веннберг, 56 (большинство)

Сан-Хосе - Анахайм 4:6 (1:2, 2:3, 1:1)

1:0 - Дюклер, 3
1:1 - Карлссон, 4
1:2 - Лисон, 5
1:3 - Киллорн, 26
2:3 - Хоффман, 31 (большинство)
3:3 - Эклунд, 46 (большинство)
3:4 - Ватрано, 38 (большинство)
3:5 - Хенрик, 39 (большинство)
4:5 - Дюклер, 50 (большинство)
4:6 - Лундстрем, 60 (пустые ворота)

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