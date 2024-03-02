НХЛ: Вашингтон удивил Филадельфию, Оттава сенсационно проиграла Аризоне
В ночь на субботу, 2 марта, февраля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись три матча.
Результаты матчей НХЛ за 1 марта
Вашингтон – Филадельфия – 5:2 (0:2, 3:0, 2:0)
0:1 – 1 Бринк (Типпет, Фрост)
0:2 – 18 Типпет (Фрост, Замула)
1:2 – 24 Овечкин (Лапьер, Уилсон)
2:2 – 29 Милано (Строум, Пачиоретти)
3:2 – 37 Карлсон (Сандин, Лапьер)
4:2 – 46 Манта (Уилсон, Строум)
5:2 – 55 Строум (Эдмундсон, Пачиоретти)
Оттава – Аризона – 3:5 (1:3, 2:0, 0:2)
0:1 – 7 Карконе ()
0:2 – 12 Мозер (Карконе, Гюнтер)
0:3 – 15 Шмалц (Дурзи, Маччелли)
1:3 – 18 Тарасенко (Пинто, Чикран)
2:3 – 33 Батерсон (Штюцле, Бернар-Докер)
3:3 – 35 Пинто (Штюцле, Тарасенко)
3:4 – 44 Гюнтер (Маччелли, Шмалц)
3:5 – 58 Маччелли (Мозер, Хэйтон)
Анахайм – Нью-Джерси – 4:3 (2:1, 2:1, 0:1)
1:0 – 3 Ватрано (Мактавиш)
1:1 – 17 Майер (Тоффоли, Джек Хьюз)
2:1 – 18 Хенрик (Джонс)
3:1 – 33 Джонс (Лакомб, Линдстрем)
3:2 – 35 Джек Хьюз (Братт, Люк Хьюз)
4:2 – 37 Ватрано (Гудас, Терри)
4:3 – 57 Тоффоли (Джек Хьюз, Люк Хьюз)
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