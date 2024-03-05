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НХЛ: Колорадо разгромил Чикаго, Коламбус и Вегас забросили девять шайб на двоих

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших хоккейных поединков.
Сегодня, 07:45
Колорадо - Чикаго / Getty Images
Колорадо - Чикаго / Getty Images

В ночь на вторник, 5 марта, в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги прошло шесть матчей.

Первая игра вечера между Коламбусом и Вегасом стала самой результативной - команды организовали девять голов. Бостон на выезде разгромил Торонто, а Колорадо добыл "сухую" уверенную победу над Чикаго.

Коламбус - Вегас 6:3 (2:2, 1:0, 3:1)

1:0 - Денфорт, 7
2:0 - Нюландер, 14
2:1 - Морелли, 18
2:2 - Карлссон, 19
3:2 - Гудбренсон, 38
4:2 - Нюландер, 44
4:3 - Стивенсон, 51
5:3 - Чинахов, 52
6:3 - Нюландер, 59 (пустые ворота)

Рейнджерс - Флорида 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

1:0 - Кайлл, 17
1:1 - Райнхарт, 31 (большинство)
1:2 - Райнхарт, 33
2:2 - Крайдер, 36 (большинство)
2:3 - Ломберг, 47
2:4 - Лунделл, 60 (пустые ворота)

Торонто - Бостон 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

0:1 - Гики, 10
0:2 - Заха, 13 (большинство)
0:3 - Дебраск, 26
1:3 - Таварес, 44
1:4 - Заха, 51

Филадельфия - Сент-Луис 1:2 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, по буллитам - 1:2)

1:0 - Лотон, 19
1:1 - Хейс, 46

Колорадо - Чикаго 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

1:0 - Маккиннон, 13
2:0 - Друан, 18
3:0 - Макар, 33
4:0 - Паризе, 38
5:0 - Маккиннон, 56 (большинство)

Калгари - Сиэтл 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

0:1 - Гурд, 5
1:1 - Кузьменко, 28 (большинство)
1:2 - Бьоркстранд, 33
1:3 - Ларссон, 41
2:3 - Кузьменко, 48
2:4 - Макканн, 53 (меньшинство)

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