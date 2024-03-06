НХЛ: Даллас совершил чумовой камбэк в матче с Сан-Хосе, Чикаго разбил Аризону
В ночь на среду, 6 марта, февраля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись девять матчей.
Результаты матчей НХЛ за 5 марта
Питтсбург – Коламбус – 5:3 (2:0, 1:2, 2:1)
1:0 – 13 Пулюярви (Грейвс)
2:0 – 18 Малкин (Грейвс, Смит)
2:1 – 24 Годро (Веренски, Рословик)
2:2 – 25 Пик (Тексье, Бин)
3:2 – 34 Ракелль ()
3:3 – 48 Рословик (Пик)
4:3 – 48 Картер (Смит, Бемстрем)
5:3 – 49 Смит (Малкин)
Нью-Джерси – Флорида – 3:5 (1:2, 1:1, 1:2)
0:1 – 2 Казинс (Ткачак)
0:2 – 6 Родригес (Беннетт, Ткачак)
1:2 – 11 Джек Хьюз (Люк Хьюз, Братт)
2:2 – 31 Майер ()
2:3 – 32 Луостаринен (Экман-Ларссон, Куликов)
2:4 – 45 Казинс (Ткачак, Форслинг)
3:4 – 51 Миллер (Джек Хьюз, Братт)
3:5 – 59 Райнхарт (Экблад)
Айлендерс – Сент-Луис – 4:2 (0:0, 2:2, 2:0)
0:1 – 21 Торопченко (Нейборс)
0:2 – 28 Кайру (Сканделла, Саад)
1:2 – 32 Палмиери (Добсон, Пелек)
2:2 – 37 Пажо (Ли, Ао)
3:2 – 41 Хорват (Пелек, Нелсон)
4:2 – 59 Барзэл (Романов, Нелсон)
Бостон – Эдмонтон – 1:2 (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)
1:0 – 44 Заха (Уозерспун, Хейнен)
1:1 – 58 Драйзайтль (Бушар, Макдэвид)
1:2 – 62 Драйзайтль (Бушар, Макдэвид)
Нэшвилл – Монреаль – 3:4 (1:0, 1:2, 1:1, 0:1)
1:0 – 15 Форсберг (О′Райлли, Евангелиста)
2:0 – 25 Нюквист (О′Райлли, Форсберг)
2:1 – 36 Галлахер (Андерсон, Эванс)
2:2 – 36 Савар (Сузуки, Кофилд)
3:2 – 52 О′Райлли (Лоузон, Нюквист)
3:3 – 54 Руа ()
3:4 – 61 Сузуки (Мэтисон, Кофилд)
Виннипег – Сиэтл – 3:4 (0:1, 2:1, 1:2)
0:1 – 8 Шульц (Макканн, Бьоркстранн)
1:1 – 28 Коннор (Наместников, Шайфли)
1:2 – 37 Макканн (Олексяк, Гурде)
2:2 – 39 Лаури (Сэмберг, Эпплтон)
3:2 – 41 Нидеррайтер (Лаури, Эпплтон)
3:3 – 41 Татар (Эберле, Бенирс)
3:4 – 57 Бураковски (Макканн, Эванс)
Аризона – Чикаго – 2:5 (0:1, 2:3, 0:1)
0:1 – 10 Джонс (Джонсон, Бедард)
1:1 – 22 Бьюгстэд (Дамба)
1:2 – 24 Фолиньо (Джонсон, Бедард)
2:2 – 31 Карконе ()
2:3 – 34 Дикинсон (Влашич, Корчински)
2:4 – 38 Курашев (Джонсон, Фолиньо)
2:5 – 59 Джонс (Дикинсон)
Лос-Анджелес – Ванкувер – 1:2 (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
1:0 – 10 Мур (Дано)
1:1 – 36 Петтерссон (К. Хьюз, Хегландер)
1:2 – 62 Миллер
Сан-Хосе – Даллас – 6:7 (2:2, 3:1, 1:3, 0:1)
1:0 – 3 Дюклер (Эклунд, Зеттерлунд)
2:0 – 12 Зеттерлунд (Рутта, Дюклер)
2:1 – 18 Бенн (Робертсон, Хейсканен)
2:2 – 19 Станковен (Джонстон, Хейсканен)
3:2 – 24 Карпентер (Влэшик, Штурм)
3:3 – 28 Джонстон (Делландреа, Бенн)
4:3 – 35 Дюклер (Гранлунд, Зеттерлунд)
5:3 – 37 Задина (Эддисон, Хоффман)
6:3 – 43 Гранлунд (Дюклер)
6:4 – 52 Станковен (Джонстон)
6:5 – 53 Джонстон (Бенн, Станковен)
6:6 – 56 Джонстон (Хейсканен, Харли)
6:7 – 62 Хинц (Станковен, Хейсканен)
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