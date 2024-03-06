НХЛ: Даллас совершил чумовой камбэк в матче с Сан-Хосе, Чикаго разбил Аризону

В ночь на среду, 6 марта, февраля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись девять матчей.

Результаты матчей НХЛ за 5 марта

Питтсбург – Коламбус – 5:3 (2:0, 1:2, 2:1)

1:0 – 13 Пулюярви (Грейвс)

2:0 – 18 Малкин (Грейвс, Смит)

2:1 – 24 Годро (Веренски, Рословик)

2:2 – 25 Пик (Тексье, Бин)

3:2 – 34 Ракелль ()

3:3 – 48 Рословик (Пик)

4:3 – 48 Картер (Смит, Бемстрем)

5:3 – 49 Смит (Малкин)

Нью-Джерси – Флорида – 3:5 (1:2, 1:1, 1:2)

0:1 – 2 Казинс (Ткачак)

0:2 – 6 Родригес (Беннетт, Ткачак)

1:2 – 11 Джек Хьюз (Люк Хьюз, Братт)

2:2 – 31 Майер ()

2:3 – 32 Луостаринен (Экман-Ларссон, Куликов)

2:4 – 45 Казинс (Ткачак, Форслинг)

3:4 – 51 Миллер (Джек Хьюз, Братт)

3:5 – 59 Райнхарт (Экблад)

Айлендерс – Сент-Луис – 4:2 (0:0, 2:2, 2:0)

0:1 – 21 Торопченко (Нейборс)

0:2 – 28 Кайру (Сканделла, Саад)

1:2 – 32 Палмиери (Добсон, Пелек)

2:2 – 37 Пажо (Ли, Ао)

3:2 – 41 Хорват (Пелек, Нелсон)

4:2 – 59 Барзэл (Романов, Нелсон)

Бостон – Эдмонтон – 1:2 (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)

1:0 – 44 Заха (Уозерспун, Хейнен)

1:1 – 58 Драйзайтль (Бушар, Макдэвид)

1:2 – 62 Драйзайтль (Бушар, Макдэвид)

Нэшвилл – Монреаль – 3:4 (1:0, 1:2, 1:1, 0:1)

1:0 – 15 Форсберг (О′Райлли, Евангелиста)

2:0 – 25 Нюквист (О′Райлли, Форсберг)

2:1 – 36 Галлахер (Андерсон, Эванс)

2:2 – 36 Савар (Сузуки, Кофилд)

3:2 – 52 О′Райлли (Лоузон, Нюквист)

3:3 – 54 Руа ()

3:4 – 61 Сузуки (Мэтисон, Кофилд)

Виннипег – Сиэтл – 3:4 (0:1, 2:1, 1:2)

0:1 – 8 Шульц (Макканн, Бьоркстранн)

1:1 – 28 Коннор (Наместников, Шайфли)

1:2 – 37 Макканн (Олексяк, Гурде)

2:2 – 39 Лаури (Сэмберг, Эпплтон)

3:2 – 41 Нидеррайтер (Лаури, Эпплтон)

3:3 – 41 Татар (Эберле, Бенирс)

3:4 – 57 Бураковски (Макканн, Эванс)

Аризона – Чикаго – 2:5 (0:1, 2:3, 0:1)

0:1 – 10 Джонс (Джонсон, Бедард)

1:1 – 22 Бьюгстэд (Дамба)

1:2 – 24 Фолиньо (Джонсон, Бедард)

2:2 – 31 Карконе ()

2:3 – 34 Дикинсон (Влашич, Корчински)

2:4 – 38 Курашев (Джонсон, Фолиньо)

2:5 – 59 Джонс (Дикинсон)

Лос-Анджелес – Ванкувер – 1:2 (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

1:0 – 10 Мур (Дано)

1:1 – 36 Петтерссон (К. Хьюз, Хегландер)

1:2 – 62 Миллер

Сан-Хосе – Даллас – 6:7 (2:2, 3:1, 1:3, 0:1)

1:0 – 3 Дюклер (Эклунд, Зеттерлунд)

2:0 – 12 Зеттерлунд (Рутта, Дюклер)

2:1 – 18 Бенн (Робертсон, Хейсканен)

2:2 – 19 Станковен (Джонстон, Хейсканен)

3:2 – 24 Карпентер (Влэшик, Штурм)

3:3 – 28 Джонстон (Делландреа, Бенн)

4:3 – 35 Дюклер (Гранлунд, Зеттерлунд)

5:3 – 37 Задина (Эддисон, Хоффман)

6:3 – 43 Гранлунд (Дюклер)

6:4 – 52 Станковен (Джонстон)

6:5 – 53 Джонстон (Бенн, Станковен)

6:6 – 56 Джонстон (Хейсканен, Харли)

6:7 – 62 Хинц (Станковен, Хейсканен)

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