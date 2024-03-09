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НХЛ: Аризона разбила Детройт, Даллас победил Анахайм

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:20
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В ночь на субботу, 9 марта, февраля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись четыре матча.

Результаты матчей НХЛ за 8 марта

Аризона – Детройт – 4:0 (3:0, 1:0, 0:0)

1:0 – 2 Макбэйн (Карконе, О’Брайэн)
2:0 – 8 Керфут (Бьюгстэд, Вялимяки)
3:0 – 17 Кули (Мозер, Маччелли)
4:0 – 28 Бьюгстэд (Шмалц)

Колорадо – Миннесота – 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

1:0 – 1 Лехконен (Маккиннон)
1:1 – 30 Фэйбер (Эрикссон Эк, Капризов)
2:1 – 62 Ничушкин (Маккиннон, Рантанен)

Сиэтл – Виннипег – 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)

0:1 – 47 Шайфли (Моррисси, Наместников)
0:2 – 51 Лаури (Эпплтон, Нидеррайтер)
0:3 – 59 Элерс (Иафалло, Монахан)

Анахайм – Даллас – 2:6 (0:3, 1:2, 1:1)

0:1 – 1 Танев (Линделль, Хинтц)
0:2 – 17 Хинтц (Бенн, Хейсканен)
0:3 – 18 Факса (Павелски, Стил)
0:4 – 25 Бенн (Робертсон, Хейсканен)
1:4 – 26 Строум (Минтюков, Ватрано)
1:5 – 34 Марчмент (Робертсон)
2:5 – 44 Киллорн (Фаулер, Строум)
2:6 – 47 Павелски (Дюшен, Хинтц)

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