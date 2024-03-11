НХЛ: Каролина разнесла Калгари, Айлендерс уничтожили Анахайм

В ночь на понедельник, 11 марта, в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги прошло пять матчей.

Эдмонтон на выезде добыл "сухую" разгромную победу над Питтсбургом, после чего Миннесота в овертайме вырвала победу над Нэшвиллом.

Каролина на своем льду не оставила шансов Калгари, Чикаго и Аризона провели самый результативный поединок вечера, а Айлендерс нанесли Анахайму тотальное поражение.

Питтсбург - Эдмонтон 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)

0:1 - МакДэвид, 2

0:2 - Экхольм, 9

0:3 - Нерс, 51

0:4 - Нерс, 56

Миннесота - Нэшвилл 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)

1:0 - Бродин, 4

1:1 - Джанковски, 9

1:2 - Эванджелиста, 24

2:2 - Капризов, 39 (большинство)

3:2 - Хартман, 53

3:3 - О'Райлли, 58 (большинство)

4:3 - Болди, 64

Каролина - Калгари 7:2 (2:0, 4:1, 1:1)

1:0 - Мартинук, 7

2:0 - Ахо, 18

3:0 - Четфилд, 21

4:0 - Свечников, 22

4:1 - Хант, 25

5:1 - Бернс, 34

6:1 - Джарвис, 40

6:2 - Шарангович, 45

7:2 - Терявяйнен, 58

Чикаго - Аризона 7:4 (0:1, 4:2, 3:1)

1:0 - Келлер, 7

0:2 - Келлер, 21

1:2 - Бедард, 26

2:2 - Блеквелл, 27

3:2 - Бедард, 31 (большинство)

3:3 - Хантер, 34

4:3 - Джонсон, 38 (большинство)

5:3 - Блеквелл, 41

5:4 - Шмальц, 47

6:4 - Донато, 48

7:4 - Блеквелл, 58 (пустые ворота)

Анахайм - Айлендерс 1:6 (0:3, 1:0, 0:3)

0:1 - Сизикас, 6

0:2 - Палмьери, 8

0:3 - Нелсон, 15 (большинство),

1:3 - Киллорн, 21

1:4 - Хорват, 41

1:5 - Энгваль, 48

1:6 - Клаттербак, 59

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