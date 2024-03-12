НХЛ: Разгромные победы Виннипега и Лос-Анджелеса, сенсационно фиаско Бостона

В ночь на вторник, 12 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись четыре матча.

Результаты матчей НХЛ за 11 марта

Бостон – Сент-Луис – 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)

0:1 – 10 Капанен (Саад, Крюг)

0:2 – 18 Томас (Фолк, Бучневич)

0:3 – 24 Хэйс (Кессел, Капанен)

0:4 – 35 Саад (Капанен, Хэйс)

1:4 – 41 Пастрняк (Заха, Шаттенкирк)

1:5 – 51 Торопченко (Ледди, Парайко)



Рейнджерс – Нью-Джерси – 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

1:0 – 32 Зибанежад (Крайдер)

2:0 – 39 Густафссон (Веси, Джонс)

2:1 – 57 Немец (Хишир, Джек Хьюз)

3:1 – 58 Трочек (Веси)

Виннипег – Вашингтон – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

1:0 – 10 Пионк (Лаури, Эпплтон)

2:0 – 28 Иафалло (Демело, Моррисси)

3:0 – 50 Коннор (Элерс, Шайфли)

Лос-Анджелес – Айлендерс – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

1:0 – 27 Кемпе (Лаферрье, Спенс)

2:0 – 46 Дано (Даути, Мур)

3:0 – 57 Мур ()

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