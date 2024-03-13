НХЛ: Колорадо разбил Калгари, Флорида удивила Даллас, Рейнджерс переиграл Каролину

В ночь на среду, 13 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись десять матчей.

Результаты матчей НХЛ за 12 марта

Баффало – Детройт – 7:3 (4:1, 3:1, 0:1)

1:0 – 1 Так ()

2:0 – 10 Байрэм (Гринуэй, Бенсон)

2:1 – 12 Чиарот (Берггрен, Рэймонд)

3:1 – 13 Бенсон (Далин, Гринуэй)

4:1 – 15 Скиннер (Козенс, Бенсон)

5:1 – 24 Клифтон (Томпсон)

6:1 – 29 Байрэм (Гиргенсонс, Томпсон)

6:2 – 29 Рэймонд (Кэйн, Фаббри)

7:2 – 33 Петерка ()

7:3 – 57 Уолмэн (Мяяття, Гостисбеер)

Каролина – Рейнджерс – 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

0:1 – 19 Фокс (Линдгрен, Крайдер)

Монреаль – Коламбус – 3:0 (3:0, 0:0, 0:0)

1:0 – 1 Галлахер (Эванс)

2:0 – 3 Слафковски (Кофилд, Мэтисон)

3:0 – 5 Руа (Ньюхук, Зекай)

Оттава – Питтсбург – 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)

1:0 – 51 Сэндерсон (Жиру, Жозеф)

1:1 – 59 Бантинг (Малкин, Карлссон)

2:1 – 63 Батерсон (Сэндерсон, Штюцле)

Филадельфия – Сан-Хосе – 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

1:0 – 3 Фараби (Фрост)

1:1 – 19 Задина (Барабанов, Канин)

2:1 – 29 Фрост (Йорк, Конекны)

2:2 – 33 Задина (Костин, Канин)

3:2 – 45 Типпет (Йорк, Конекны)

Даллас – Флорида – 3:4 (1:0, 2:1, 0:3)



1:0 – 3 Павелски (Джонстон, Робертсон)

2:0 – 27 Робертсон (Бенн, Павелски)

3:0 – 28 Джонстон (Марчмент)

3:1 – 32 Райнхарт (Ткачак, Барков)

3:2 – 51 Барков (Монтур, Верхэге)

3:3 – 54 Беннетт (Форслинг, Ткачак)

3:4 – 54 Барков (Монтур, Верхэге)

Миннесота – Аризона – 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

1:0 – 6 Капризов (Меррилл, Фэйбер)

1:1 – 28 Бьюгстэд (Кесселринг, Карконе)

2:1 – 38 Хартман (Годро, Капризов)

3:1 – 57 Капризов (Миддлтон)

4:1 – 57 Фолиньо ()

Чикаго – Анахайм – 7:2 (1:1, 3:1, 3:0)

0:1 – 10 Лисон (Фаулер)

1:1 – 11 Донато (Атанасиу, Рэддиш)

1:2 – 21 Лисон (Вааканайнен)

2:2 – 23 Курашев (Фолиньо, Бедард)

3:2 – 31 Джонс (Бедард, Фолиньо)

4:2 – 39 Бедард (Фолиньо, Курашев)

5:2 – 42 Энтвистл (Атанасиу)

6:2 – 43 Курашев (Фолиньо, Бедард)

7:2 – 50 Джонсон (Курашев, Бедард)

Калгари – Колорадо – 2:6 (2:1, 0:5, 0:0)

0:1 – 2 Рантанен (Маккиннон, Ничушкин)

1:1 – 3 Мироманов (Поспишил, Кадри)

2:1 – 6 Дюр (Пачал, Юбердо)

2:2 – 24 Мэнсон (Кольяно, Уолкер)

2:3 – 25 Маккиннон (Рантанен, Ничушкин)

2:4 – 27 Ничушкин (Тэйвс, Рантанен)

2:5 – 34 Миттлстадт (Тэйвс, Дьюхэйм)

2:6 – 39 Рантанен (Макар)

Сиэтл – Вегас – 4:5 (0:0, 1:2, 3:2, 0:1)

1:0 – 24 Бураковски (Картье, Макканн)

1:1 – 26 Маршессо (Айкел, Барбашев)

1:2 – 35 Дорофеев (Карлссон)

2:2 – 41 Бенирс (Татар, Борген)

3:2 – 45 Танев (Ямамото, Бельмар)

4:2 – 51 Бьоркстранн (Гурде, Толванен)

4:3 – 52 Карлссон (Теодор, Макнэбб)

4:4 – 59 Маршессо (Айкел, Стивенсон)

4:5 – 63 Айкел (Пьетранжело)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!