НХЛ: Виннипег и Лос-Анджелес добыли "сухие" разгромные победы

В ночь на субботу, 16 марта, в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги прошло всего два матча.

И в обоих встречах одна из команд просто уничтожила своего оппонента. Так, Виннипег на своем льду разбил Анахайм по ходу третьего периода, в то время как Лос-Анджелес на выезде все решил еще в первой 20-минутке.

Виннипег - Анахайм 6:0 (1:0, 1:0, 4:0)

1:0 - Коннор, 17

2:0 - Шмидт, 28 (большинство)

3:0 - ДеМело, 45

4:0 - Тоффоли, 49

5:0 - Тоффоли, 52 (большинство)

6:0 - Эпплтон, 60 (большинство)

Чикаго - Лос-Анджелес 0:5 (0:4, 0:1, 0:0)

0:1 - Дюбуа, 4 (большинство)

0:2 - Лаферрьер, 6

0:3 - Копитар, 9

0:4 - Копитар, 15

0:5 - Спенс, 23

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