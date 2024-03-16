НХЛ: Виннипег и Лос-Анджелес добыли "сухие" разгромные победы
Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших хоккейных поединков.
В ночь на субботу, 16 марта, в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги прошло всего два матча.
И в обоих встречах одна из команд просто уничтожила своего оппонента. Так, Виннипег на своем льду разбил Анахайм по ходу третьего периода, в то время как Лос-Анджелес на выезде все решил еще в первой 20-минутке.
Виннипег - Анахайм 6:0 (1:0, 1:0, 4:0)
1:0 - Коннор, 17
2:0 - Шмидт, 28 (большинство)
3:0 - ДеМело, 45
4:0 - Тоффоли, 49
5:0 - Тоффоли, 52 (большинство)
6:0 - Эпплтон, 60 (большинство)
Чикаго - Лос-Анджелес 0:5 (0:4, 0:1, 0:0)
0:1 - Дюбуа, 4 (большинство)
0:2 - Лаферрьер, 6
0:3 - Копитар, 9
0:4 - Копитар, 15
0:5 - Спенс, 23
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