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Хоккей

НХЛ: Баффало разбил Сиэтл, Вашингтон обыграл Калгари

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших хоккейных поединков.
Сегодня, 07:34
Филипп Грубауэр / Getty Images
Филипп Грубауэр / Getty Images

В ночь на вторник, 19 марта, в рамках Национальной хоккейной лиги прошло всего два матча.

И в обеих встречах победу завоевали гостевые команды: Вашингтон оказался сильнее Калгари, а Баффало разгромил Сиэтл.

Калагри - Вашингтон 2:5 (0:1, 1:3, 1:1)

0:1 - Строум, 15
0:2 - Овечкин, 26 (большинство)
0:3 - Овечкин, 30 (большинство)
1:3 - Руни, 31
1:4 - Лапьер, 35
2:4 - Вигар, 48
2:5 - Уилсон, 58 (пустые ворота)

Сиэтл - Баффало 2:6 (2:3, 0:2, 0:1)

1:0 - Эберли, 1
1:1 - Томпсон, 1
1:2 - Скиннер, 4
1:3 - Так, 6
2:3 - Беньерс, 15 (большинство)
2:4 - Пауэр, 31
2:5 - Скиннер, 32
2:6 - Скиннер, 59

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