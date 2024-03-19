НХЛ: Баффало разбил Сиэтл, Вашингтон обыграл Калгари

В ночь на вторник, 19 марта, в рамках Национальной хоккейной лиги прошло всего два матча.

И в обеих встречах победу завоевали гостевые команды: Вашингтон оказался сильнее Калгари, а Баффало разгромил Сиэтл.

Калагри - Вашингтон 2:5 (0:1, 1:3, 1:1)

0:1 - Строум, 15

0:2 - Овечкин, 26 (большинство)

0:3 - Овечкин, 30 (большинство)

1:3 - Руни, 31

1:4 - Лапьер, 35

2:4 - Вигар, 48

2:5 - Уилсон, 58 (пустые ворота)

Сиэтл - Баффало 2:6 (2:3, 0:2, 0:1)

1:0 - Эберли, 1

1:1 - Томпсон, 1

1:2 - Скиннер, 4

1:3 - Так, 6

2:3 - Беньерс, 15 (большинство)

2:4 - Пауэр, 31

2:5 - Скиннер, 32

2:6 - Скиннер, 59

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