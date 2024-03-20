НХЛ: Нэшвилл забросил 8 шайб Сан-Хосе, Ванкувер переиграл Баффало, Тампа удивила Вегас

В ночь на среду, 20 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 13 матчей.

Результаты матчей НХЛ за 19 марта

Нью-Джерси – Питтсбург – 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)

1:0 – 5 Мерсер (Палат, Носек)

1:1 – 27 Петтерссон (Ракелль, Бантинг)

2:1 – 34 Майер (Братт, Люк Хьюз)

3:1 – 48 Хольц (Люк Хьюз, Джек Хьюз)

4:1 – 49 Мерсер (Палат, Носек)

5:1 – 56 Майер (Джек Хьюз, Братт)

5:2 – 57 Раст (Кросби)

Рейнджерс – Виннипег – 2:4 (0:0, 1:3, 1:1)

0:1 – 24 Шайфли (Шмидт, Иафалло)

1:1 – 29 Веннберг (Рословик, Лафреньер)

1:2 – 32 Коннор (Тоффоли, Монахан)

1:3 – 37 Шайфли ()

2:3 – 58 Лафреньер (Трочек, Фокс)

2:4 – 59 Шайфли (Монахан, Моррисси)

Филадельфия – Торонто – 4:3 (1:0, 2:0, 1:3)

1:0 – 1 Типпет (Фрост, Йорк)

2:0 – 21 Сэнхайм (Хэтэуэй)

3:0 – 36 Фрост (Аттард)

3:1 – 41 В. Нюландер (Таварес, Мэттьюс)

3:2 – 50 Бертуцци (Таварес, Райлли)

4:2 – 53 Лоутон (Типпет)

4:3 – 57 Таварес (Мэттьюс, Бертуцци)

Детройт – Коламбус – 4:3 (0:2, 2:0, 1:1, 1:0)

0:1 – 5 Веренски ()

0:2 – 13 Тексье (Сиверсон, Веренски)

1:2 – 22 Рэймонд (Кэйн, Фаббри)

2:2 – 24 Зайдер (Расмуссен, Чиарот)

2:3 – 44 Марченко (Годро, Веренски)

3:3 – 59 Рэймонд (Гостисбеер, Кэйн)

4:3 – 61 Кэйн (Зайдер, Дебринкет)

Айлендерс – Каролина – 1:4 (0:3, 0:0, 1:1)

0:1 – 12 Джарвис (Генцел, Шей)

0:2 – 14 Джарвис (Слэвин, Генцел)

0:3 – 20 Нечас (Шей, Кузнецов)

1:3 – 44 Палмиери (Хорват, Нелсон)

1:4 – 56 Генцел (Ахо)

Бостон – Оттава – 6:2 (2:0, 1:2, 3:0)

1:0 – 8 Пастрняк (Заха, Гжельчик)

2:0 – 11 Пастрняк ()

2:1 – 33 Пинто (Шабо, Жиру)

3:1 – 38 Брэзо (Гики, Шаттенкирк)

3:2 – 39 Ткачак (Батерсон, Чикран)

4:2 – 44 Пастрняк (Хейнен, Шаттенкирк)

5:2 – 45 Боквист (Шаттенкирк, Бичер)

6:2 – 58 Брэзо (Гики, Дебраск)

Нэшвилл – Сан-Хосе – 8:2 (1:1, 3:1, 4:0)

1:0 – 11 Йоси (Форсберг, Макдона)

1:1 – 17 Гранлунд (Ферраро, Костин)

1:2 – 25 Ферраро (Бэйли, Бордело)

2:2 – 29 Цукер (Макдона, Сиссонс)

3:2 – 35 МакКэррон (Йоси, Шервуд)

4:2 – 37 Евангелиста (Форсберг, Йоси)

5:2 – 50 МакКэррон (Шервуд)

6:2 – 54 Янковски (Бовилье, Бэрри)

7:2 – 54 Форсберг (Макдона, Нюквист)

8:2 – 56 Новак (Янковски, Шервуд)

Сент-Луис – Колорадо – 3:4 (1:1, 2:2, 0:1)

0:1 – 6 Рантанен (Макар, Маккиннон)

1:1 – 8 Уокер (Фолк, Перунович)

2:1 – 24 Торопченко (Уокер, Фолк)

2:2 – 26 Миттлстадт (Друэн, Жирар)

3:2 – 28 Шенн (Нейборс)

3:3 – 38 Рантанен (Ничушкин, Друэн)

3:4 – 44 Рантанен (Ничушкин)

Эдмонтон – Монреаль – 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 1:0)

1:0 – 9 Макдэвид (Экхольм)

2:0 – 34 Хенрик (Бушар, Экхольм)

2:1 – 41 Сузуки (Савар, Слафковски)

2:2 – 44 Гуле (Харрис, Эванс)

3:2 – 63 Драйзайтль (Нерс, Макдэвид)

Анахайм – Миннесота – 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)

0:1 – 21 Хартман (Болди, Фолиньо)

0:2 – 21 Меррилл (Хуснутдинов, Годро)

0:3 – 31 Капризов (Болди, Хартман)

0:4 – 53 Луккини (Бэкман)

Лос-Анджелес – Чикаго – 6:2 (1:1, 3:0, 2:1)

1:0 – 12 Лаферрье (Дюбуа, Лизотт)

1:1 – 14 Фолиньо (Джонс, Курашев)

2:1 – 29 Гавриков (Кемпе, Копитар)

3:1 – 31 Копитар (Кемпе)

4:1 – 39 Копитар (Фиала, Кемпе)

5:1 – 45 Дано (Фиала, Мур)

5:2 – 54 Корчински (Бедард, Курашев)

6:2 – 57 Льюис (Гавриков, Дюбуа)

Ванкувер – Баффало – 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)

1:0 – 4 Гарланд (Петтерссон, К. Хьюз)

2:0 – 33 Петтерссон (К. Хьюз, Миллер)

2:1 – 49 Далин (Так, Пауэр)

3:1 – 58 Петтерссон ( Миллер)

3:2 – 59 Далин (Так, Томпсон)

Вегас – Тампа-Бэй – 3:5 (1:2, 1:0, 1:3)

1:0 – 1 Маршессо (Айкел, Теодор)

1:1 – 7 Сирелли (Хэйгл)

1:2 – 10 Дюклер (Кучеров)

2:2 – 36 Хауден (Колесар)

2:3 – 44 Пойнт (Стэмкос, Кучеров)

3:3 – 48 Хаттон (Колесар)

3:4 – 52 Пойнт (Рэддиш, Кучеров)

3:5 – 58 Кучеров (Стэмкос, Чернак)

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