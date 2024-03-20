НХЛ: Нэшвилл забросил 8 шайб Сан-Хосе, Ванкувер переиграл Баффало, Тампа удивила Вегас
В ночь на среду, 20 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 13 матчей.
Результаты матчей НХЛ за 19 марта
Нью-Джерси – Питтсбург – 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)
1:0 – 5 Мерсер (Палат, Носек)
1:1 – 27 Петтерссон (Ракелль, Бантинг)
2:1 – 34 Майер (Братт, Люк Хьюз)
3:1 – 48 Хольц (Люк Хьюз, Джек Хьюз)
4:1 – 49 Мерсер (Палат, Носек)
5:1 – 56 Майер (Джек Хьюз, Братт)
5:2 – 57 Раст (Кросби)
Рейнджерс – Виннипег – 2:4 (0:0, 1:3, 1:1)
0:1 – 24 Шайфли (Шмидт, Иафалло)
1:1 – 29 Веннберг (Рословик, Лафреньер)
1:2 – 32 Коннор (Тоффоли, Монахан)
1:3 – 37 Шайфли ()
2:3 – 58 Лафреньер (Трочек, Фокс)
2:4 – 59 Шайфли (Монахан, Моррисси)
Филадельфия – Торонто – 4:3 (1:0, 2:0, 1:3)
1:0 – 1 Типпет (Фрост, Йорк)
2:0 – 21 Сэнхайм (Хэтэуэй)
3:0 – 36 Фрост (Аттард)
3:1 – 41 В. Нюландер (Таварес, Мэттьюс)
3:2 – 50 Бертуцци (Таварес, Райлли)
4:2 – 53 Лоутон (Типпет)
4:3 – 57 Таварес (Мэттьюс, Бертуцци)
Детройт – Коламбус – 4:3 (0:2, 2:0, 1:1, 1:0)
0:1 – 5 Веренски ()
0:2 – 13 Тексье (Сиверсон, Веренски)
1:2 – 22 Рэймонд (Кэйн, Фаббри)
2:2 – 24 Зайдер (Расмуссен, Чиарот)
2:3 – 44 Марченко (Годро, Веренски)
3:3 – 59 Рэймонд (Гостисбеер, Кэйн)
4:3 – 61 Кэйн (Зайдер, Дебринкет)
Айлендерс – Каролина – 1:4 (0:3, 0:0, 1:1)
0:1 – 12 Джарвис (Генцел, Шей)
0:2 – 14 Джарвис (Слэвин, Генцел)
0:3 – 20 Нечас (Шей, Кузнецов)
1:3 – 44 Палмиери (Хорват, Нелсон)
1:4 – 56 Генцел (Ахо)
Бостон – Оттава – 6:2 (2:0, 1:2, 3:0)
1:0 – 8 Пастрняк (Заха, Гжельчик)
2:0 – 11 Пастрняк ()
2:1 – 33 Пинто (Шабо, Жиру)
3:1 – 38 Брэзо (Гики, Шаттенкирк)
3:2 – 39 Ткачак (Батерсон, Чикран)
4:2 – 44 Пастрняк (Хейнен, Шаттенкирк)
5:2 – 45 Боквист (Шаттенкирк, Бичер)
6:2 – 58 Брэзо (Гики, Дебраск)
Нэшвилл – Сан-Хосе – 8:2 (1:1, 3:1, 4:0)
1:0 – 11 Йоси (Форсберг, Макдона)
1:1 – 17 Гранлунд (Ферраро, Костин)
1:2 – 25 Ферраро (Бэйли, Бордело)
2:2 – 29 Цукер (Макдона, Сиссонс)
3:2 – 35 МакКэррон (Йоси, Шервуд)
4:2 – 37 Евангелиста (Форсберг, Йоси)
5:2 – 50 МакКэррон (Шервуд)
6:2 – 54 Янковски (Бовилье, Бэрри)
7:2 – 54 Форсберг (Макдона, Нюквист)
8:2 – 56 Новак (Янковски, Шервуд)
Сент-Луис – Колорадо – 3:4 (1:1, 2:2, 0:1)
0:1 – 6 Рантанен (Макар, Маккиннон)
1:1 – 8 Уокер (Фолк, Перунович)
2:1 – 24 Торопченко (Уокер, Фолк)
2:2 – 26 Миттлстадт (Друэн, Жирар)
3:2 – 28 Шенн (Нейборс)
3:3 – 38 Рантанен (Ничушкин, Друэн)
3:4 – 44 Рантанен (Ничушкин)
Эдмонтон – Монреаль – 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 1:0)
1:0 – 9 Макдэвид (Экхольм)
2:0 – 34 Хенрик (Бушар, Экхольм)
2:1 – 41 Сузуки (Савар, Слафковски)
2:2 – 44 Гуле (Харрис, Эванс)
3:2 – 63 Драйзайтль (Нерс, Макдэвид)
Анахайм – Миннесота – 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)
0:1 – 21 Хартман (Болди, Фолиньо)
0:2 – 21 Меррилл (Хуснутдинов, Годро)
0:3 – 31 Капризов (Болди, Хартман)
0:4 – 53 Луккини (Бэкман)
Лос-Анджелес – Чикаго – 6:2 (1:1, 3:0, 2:1)
1:0 – 12 Лаферрье (Дюбуа, Лизотт)
1:1 – 14 Фолиньо (Джонс, Курашев)
2:1 – 29 Гавриков (Кемпе, Копитар)
3:1 – 31 Копитар (Кемпе)
4:1 – 39 Копитар (Фиала, Кемпе)
5:1 – 45 Дано (Фиала, Мур)
5:2 – 54 Корчински (Бедард, Курашев)
6:2 – 57 Льюис (Гавриков, Дюбуа)
Ванкувер – Баффало – 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)
1:0 – 4 Гарланд (Петтерссон, К. Хьюз)
2:0 – 33 Петтерссон (К. Хьюз, Миллер)
2:1 – 49 Далин (Так, Пауэр)
3:1 – 58 Петтерссон ( Миллер)
3:2 – 59 Далин (Так, Томпсон)
Вегас – Тампа-Бэй – 3:5 (1:2, 1:0, 1:3)
1:0 – 1 Маршессо (Айкел, Теодор)
1:1 – 7 Сирелли (Хэйгл)
1:2 – 10 Дюклер (Кучеров)
2:2 – 36 Хауден (Колесар)
2:3 – 44 Пойнт (Стэмкос, Кучеров)
3:3 – 48 Хаттон (Колесар)
3:4 – 52 Пойнт (Рэддиш, Кучеров)
3:5 – 58 Кучеров (Стэмкос, Чернак)
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