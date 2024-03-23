НХЛ: Вашингтон и Каролина забросили 12 шайб, поражения Питтсбурга и Сиэтла

В ночь на субботу, 23 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись четыре матча.

Результаты матчей НХЛ за 22 марта

Вашингтон – Каролина – 7:6 (1:2, 2:2, 3:2, 0:0, по буллитам - 1:0)

0:1 – 6 Ахо (Слэвин, Генцел)

1:1 – 12 Милано (Макмайкл)

1:2 – 19 Слэвин (Ноусен, Котканиеми)

2:2 – 33 Овечкин (Мирошниченко, Строум)

3:2 – 34 Милано (Строум)

3:3 – 35 Ахо (Генцел)

3:4 – 39 Шей (Нечас)

4:4 – 43 Карлсон (Овечкин, Лапьер)

5:4 – 48 Милано (Строум, Сандин)

5:5 – 49 Джарвис (Свечников, Генцел)

6:5 – 53 Макмайкл (Мирошниченко, ван Римсдайк)

6:6 – 57 Ахо (Бернс, Нечас)

Даллас – Питтсбург – 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

0:1 – 2 Бантинг (Жозеф, Малкин)

1:1 – 7 Павелски (Робертсон, Харли)

2:1 – 25 Бенн (Робертсон, Хейсканен)

3:1 – 27 Бенн (Станковен)

4:1 – 44 Стил (Смит)

4:2 – 51 Ракелль (Бантинг, Малкин)

Колорадо – Коламбус – 6:1 (1:1, 2:0, 3:0)

0:1 – 4 Сиверсон (Дженнер, Годро)

1:1 – 11 Макар (Друэн, Лехконен)

2:1 – 25 Колтон (Паризе, Вуд)

3:1 – 27 Рантанен (Жирар, Мэнсон)

4:1 – 46 Маккиннон (Макар)

5:1 – 47 Рантанен (Друэн, Маккиннон)

6:1 – 53 Ничушкин (Рантанен, Миттлстадт)

Аризона – Сиэтл – 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0, по буллитам - 0:0)

0:1 – 47 Эванс (Шварц, Макканн)

1:1 – 58 Келлер (Шмалц, Бьюгстэд)

2:1 – 64 Гюнтер (Кули)

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