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НХЛ: Вашингтон и Каролина забросили 12 шайб, поражения Питтсбурга и Сиэтла

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:04
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В ночь на субботу, 23 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись четыре матча.

Результаты матчей НХЛ за 22 марта

Вашингтон – Каролина – 7:6 (1:2, 2:2, 3:2, 0:0, по буллитам - 1:0)

0:1 – 6 Ахо (Слэвин, Генцел)
1:1 – 12 Милано (Макмайкл)
1:2 – 19 Слэвин (Ноусен, Котканиеми)
2:2 – 33 Овечкин (Мирошниченко, Строум)
3:2 – 34 Милано (Строум)
3:3 – 35 Ахо (Генцел)
3:4 – 39 Шей (Нечас)
4:4 – 43 Карлсон (Овечкин, Лапьер)
5:4 – 48 Милано (Строум, Сандин)
5:5 – 49 Джарвис (Свечников, Генцел)
6:5 – 53 Макмайкл (Мирошниченко, ван Римсдайк)
6:6 – 57 Ахо (Бернс, Нечас)

Даллас – Питтсбург – 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

0:1 – 2 Бантинг (Жозеф, Малкин)
1:1 – 7 Павелски (Робертсон, Харли)
2:1 – 25 Бенн (Робертсон, Хейсканен)
3:1 – 27 Бенн (Станковен)
4:1 – 44 Стил (Смит)
4:2 – 51 Ракелль (Бантинг, Малкин)

Колорадо – Коламбус – 6:1 (1:1, 2:0, 3:0)

0:1 – 4 Сиверсон (Дженнер, Годро)
1:1 – 11 Макар (Друэн, Лехконен)
2:1 – 25 Колтон (Паризе, Вуд)
3:1 – 27 Рантанен (Жирар, Мэнсон)
4:1 – 46 Маккиннон (Макар)
5:1 – 47 Рантанен (Друэн, Маккиннон)
6:1 – 53 Ничушкин (Рантанен, Миттлстадт)

Аризона – Сиэтл – 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0, по буллитам - 0:0)

0:1 – 47 Эванс (Шварц, Макканн)
1:1 – 58 Келлер (Шмалц, Бьюгстэд)
2:1 – 64 Гюнтер (Кули)

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