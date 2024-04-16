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Хоккей

Макдэвид стал четвертым игроком в истории НХЛ, отдавшим 100 ассистов за сезон

Канадец вошел в один ряд с великими представителями своего вида спорта.
Сегодня, 08:18
Коннор Макдэвид / Getty Images
Коннор Макдэвид / Getty Images

Капитан Эдмонтона Коннор Макдэвид отличился уникальным достижением во время матча с Сан-Хосе (9:2).

Канадский хоккеист в игре НХЛ набрал 1+1 балла, благодаря чему сумел записать на свой счет сотый ассист в текущем сезоне.

До него в истории данного турнира лишь троим игрокам покорялось данное достижение: Уэйну Гретцки, Марио Лемье и Бобби Орру.

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Отметим, в текущем сезоне Макджвид занимает третье место в списке бомбардиров, набрав 132 очка за 75 матчей.

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