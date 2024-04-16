Макдэвид стал четвертым игроком в истории НХЛ, отдавшим 100 ассистов за сезон
Канадец вошел в один ряд с великими представителями своего вида спорта.
Капитан Эдмонтона Коннор Макдэвид отличился уникальным достижением во время матча с Сан-Хосе (9:2).
Канадский хоккеист в игре НХЛ набрал 1+1 балла, благодаря чему сумел записать на свой счет сотый ассист в текущем сезоне.
CONNOR MCDAVID IS THE FOURTH PLAYER IN NHL HISTORY TO RECORD 100 ASSISTS IN A SEASON 🍎 pic.twitter.com/jDOqfUwofF— B/R Open Ice (@BR_OpenIce) April 16, 2024
До него в истории данного турнира лишь троим игрокам покорялось данное достижение: Уэйну Гретцки, Марио Лемье и Бобби Орру.
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Отметим, в текущем сезоне Макджвид занимает третье место в списке бомбардиров, набрав 132 очка за 75 матчей.
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