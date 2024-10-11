НХЛ: Победы Питтсбурга, Юты, Бостон и Монреаль забросили 10 шайб, суперкамбэк Сент-Луиса

В ночь на пятницу, 11 октября, прошел очередной игровой день на старте регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись пять матчей.

Результаты матчей НХЛ за 10 октября

Бостон – Монреаль – 6:4 (3:2, 2:0, 1:2)

0:1 – 8 Галлахер (Хатсон, Армия)

1:1 – 11 Макэвой (Линдхольм, Маршанд)

1:2 – 12 Кофилд (Хатсон, Гуле)

2:2 – 13 Кастелик (Кепке, Задоров)

3:2 – 18 Линдхольм (Пастрняк, Задоров)

4:2 – 35 Пастрняк (Линдхольм, Заха)

5:2 – 36 Кепке (Карло, Бичер)

5:3 – 49 Андерсон (Капанен, Гуле)

5:4 – 55 Галлахер (Армия, Эванс)

6:4 – 56 Кастелик (Карло, Кепке)

Баффало – Лос-Анджелес – 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)

1:0 – 36 Так ()

1:1 – 41 Копитар (Эдмундсон, Лаферрье)

1:2 – 58 Копитар (Фиала, Спенс)

1:3 – 59 Копитар (Кемпе, Байфилд)

Нью-Джерси – Торонто – 2:4 (1:3, 1:1, 0:0)

0:1 – 8 Пачиоретти (Тимминс, Хольмберг)

0:2 – 11 Макмэнн (Лоренц, Маккейб)

0:3 – 14 Лоренц (Кемпф)

1:3 – 19 Братт ()

1:4 – 34 Таварес (Экман-Ларссон, Доми)

2:4 – 39 Майер (Диллон, Ковачевич)

Оттава – Флорида – 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

1:0 – 5 Штюцле (Сэндерсон, Норрис)

2:0 – 10 Пинто ()

2:1 – 35 Форслинг (Ткачак, Беннетт)

3:1 – 58 Штюцле (Ткачак)

Айлендерс – Юта – 4:5 (1:1, 0:1, 3:2, 0:1)

1:0 – 11 Дюклер (Барзэл, Добсон)

1:1 – 19 Крауз (Кули, Маччелли)

1:2 – 33 Хэйтон (Келлер, Сергачев)

2:2 – 41 Хорват (Добсон, Дюклер)

3:2 – 46 Пажо (Хольмстрем)

3:3 – 47 Гюнтер (Сергачев, Келлер)

4:3 – 57 Цыплаков (Палмиери, Нелсон)

4:4 – 58 Доун (Крауз, Керфут)

4:5 – 62 Гюнтер (Кули, Дурзи)

Миннесота – Коламбус – 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

1:0 – 17 Болди (Брудин, Юханссон)

1:1 – 22 Джонсон (Сиверсон, Силлинджер)

2:1 – 36 Эрикссон Эк (Болди, Юханссон)

3:1 – 49 Зукарелло-Асен (Капризов, Болди)

3:2 – 57 Веренски (Джонсон, Чинахов)

Детройт – Питтсбург – 3:6 (1:1, 1:3, 1:2)

1:0 – 3 Дебринкет (Ларкин, Рэймонд)

1:1 – 15 Бовилье (Пулюярви, Кросби)

1:2 – 22 Бовилье (Кросби, Петтерссон)

1:3 – 23 О'Коннор (Карлссон, Малкин)

1:4 – 25 Петтерссон ()

2:4 – 32 Тарасенко (Дебринкет, Зайдер)

2:5 – 41 Карлссон (Малкин, Летанг)

3:5 – 48 Дебринкет (Рэймонд, Густафссон)

3:6 – 52 Хэйс (Глэсс)

Нэшвилл – Даллас – 3:4 (0:0, 1:4, 2:0)

0:1 – 22 Хинтц (Джонстон, Станковен)

0:2 – 22 Робертсон (Станковен, Хинтц)

1:2 – 23 Форсберг (Йоси, Маршессо)

1:3 – 28 Марчмент (Станковен, Дюшен)

1:4 – 38 Марчмент (Харли, Сегин)

2:4 – 44 Новак (Форсберг, Евангелиста)

3:4 – 58 О′Райлли (Маршессо)

Сан-Хосе – Сент-Луис – 4:5 (2:1, 2:0, 0:3, 0:1)

1:0 – 7 Селебрини (Уолмэн, Эклунд)

1:1 – 8 Бучневич (Броберг, Кайру)

2:1 – 17 Тоффоли (Рутта, Селебрини)

3:1 – 28 Зеттерлунд (Тоффоли, Гранлунд)

4:1 – 37 Гудроу ()

4:2 – 42 Факса (Уокер)

4:3 – 46 Сутер (Торопченко)

4:4 – 59 Фолк ()

4:5 – 61 Шенн ()

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