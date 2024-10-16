НХЛ: Эдмонтон камбэкнул в матче с Филадельфия, разгром от Сиэтла
В ночь на среду, 16 октября, прошел очередной игровой день на старте регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись девять матчей.
Результаты матчей НХЛ за 15 октября
Каролина – Нью-Джерси – 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)
0:1 – 21 Джек Хьюз (Ковачевич, Братт)
1:1 – 30 Джарвис (Свечников)
2:1 – 39 Гостисбеер (Котканиеми, Нечас)
3:1 – 50 Блэйк (Орлов)
3:2 – 55 Хишир (Братт, Джек Хьюз)
4:2 – 58 Ахо (Мартинук, Слэвин)
Коламбус – Флорида – 3:4 (0:0, 2:3, 1:1)
1:0 – 21 Силлинджер (Джонсон)
1:1 – 30 Лунделль (Шмидт, Райнхарт)
2:1 – 31 Монахан (Марченко, Чинахов)
2:2 – 32 Куликов (Лунделль, Миккола)
2:3 – 40 Райнхарт (Беннетт, Верхэге)
2:4 – 55 Луостаринен (Миккола, Райнхарт)
3:4 – 57 ван Римсдайк (Лабанк, Сиверсон)
Тампа-Бэй – Ванкувер – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
1:0 – 3 Кучеров (Пойнт, Рэддиш)
2:0 – 27 Пойнт (Макдона, Генцел)
3:0 – 41 Сирелли (Пол, Хэйгл)
3:1 – 44 Гарланд (Дебраск, Босер)
4:1 – 58 Хэйгл (Сирелли, Пол)
Вашингтон – Вегас – 4:2 (1:1, 3:1, 0:0)
1:0 – 6 Врана (Манджипани)
1:1 – 17 Олофссон (Стоун, Гертл)
2:1 – 23 Уилсон (Овечкин, Строум)
3:1 – 25 Протас (Овечкин)
4:1 – 26 Чикран (Карлсон, Дауд)
4:2 – 27 Айкел (Барбашев, Стоун)
Сент-Луис – Миннесота – 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
0:1 – 3 Хартман (Фэйбер, Капризов)
0:2 – 27 Лауко (Брудин, Хуснутдинов)
0:3 – 41 Росси (Капризов, Зукарелло-Асен)
1:3 – 50 Жозеф (Броберг, Болдук)
1:4 – 59 Густавссон ()
Даллас – Сан-Хосе – 3:2 (0:0, 2:2, 0:0, 0:0, по буллитам - 1:0)
0:1 – 26 Тоффоли ()
1:1 – 32 Дюшен (Станковен, Марчмент)
1:2 – 35 Делландреа (Штурм)
2:2 – 37 Хинтц (Джонстон, Робертсон)
Нэшвилл – Сиэтл – 3:7 (2:3, 1:0, 0:4)
0:1 – 3 Эванс (Ларссон)
0:2 – 7 Бьоркстранн (Шварц, Стивенсон)
1:2 – 14 МакКэррон (Каррье, Пярссинен)
2:2 – 17 Новак (Евангелиста, Янковски)
2:3 – 19 Танев (Гурде, Монтур)
3:3 – 37 Шей (Форсберг, О′Райлли)
3:4 – 41 Шварц (Стивенсон, Бьоркстранн)
3:5 – 42 Эберле (Олексяк, Макканн)
3:6 – 51 Макканн (Олексяк, Бенирс)
3:7 – 57 Ларссон ()
Калгари – Чикаго – 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
1:0 – 16 Коронато (Андерссон)
1:1 – 16 Фолиньо (Мартинес, Джонс)
2:1 – 33 Кузьменко (Зари, Юбердо)
3:1 – 59 Коронато (Баклунд)
Эдмонтон – Филадельфия – 4:3 (0:2, 2:1, 1:0, 1:0)
0:1 – 4 Мичков (Фрост, Типпет)
0:2 – 9 Мичков (Конекны, Фрост)
1:2 – 26 Хенрик (Кулак, Янмарк-Нюлен)
2:2 – 34 Браун (Нерс, Скиннер)
2:3 – 39 Бринк (Фараби, Замула)
3:3 – 56 Бушар (Драйзайтль, Макдэвид)
4:3 – 61 Драйзайтль (Макдэвид)
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!