НХЛ: Эдмонтон камбэкнул в матче с Филадельфия, разгром от Сиэтла

В ночь на среду, 16 октября, прошел очередной игровой день на старте регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись девять матчей.

Результаты матчей НХЛ за 15 октября

Каролина – Нью-Джерси – 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)

0:1 – 21 Джек Хьюз (Ковачевич, Братт)

1:1 – 30 Джарвис (Свечников)

2:1 – 39 Гостисбеер (Котканиеми, Нечас)

3:1 – 50 Блэйк (Орлов)

3:2 – 55 Хишир (Братт, Джек Хьюз)

4:2 – 58 Ахо (Мартинук, Слэвин)

Коламбус – Флорида – 3:4 (0:0, 2:3, 1:1)

1:0 – 21 Силлинджер (Джонсон)

1:1 – 30 Лунделль (Шмидт, Райнхарт)

2:1 – 31 Монахан (Марченко, Чинахов)

2:2 – 32 Куликов (Лунделль, Миккола)

2:3 – 40 Райнхарт (Беннетт, Верхэге)

2:4 – 55 Луостаринен (Миккола, Райнхарт)

3:4 – 57 ван Римсдайк (Лабанк, Сиверсон)

Тампа-Бэй – Ванкувер – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

1:0 – 3 Кучеров (Пойнт, Рэддиш)

2:0 – 27 Пойнт (Макдона, Генцел)

3:0 – 41 Сирелли (Пол, Хэйгл)

3:1 – 44 Гарланд (Дебраск, Босер)

4:1 – 58 Хэйгл (Сирелли, Пол)

Вашингтон – Вегас – 4:2 (1:1, 3:1, 0:0)

1:0 – 6 Врана (Манджипани)

1:1 – 17 Олофссон (Стоун, Гертл)

2:1 – 23 Уилсон (Овечкин, Строум)

3:1 – 25 Протас (Овечкин)

4:1 – 26 Чикран (Карлсон, Дауд)

4:2 – 27 Айкел (Барбашев, Стоун)

Сент-Луис – Миннесота – 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

0:1 – 3 Хартман (Фэйбер, Капризов)

0:2 – 27 Лауко (Брудин, Хуснутдинов)

0:3 – 41 Росси (Капризов, Зукарелло-Асен)

1:3 – 50 Жозеф (Броберг, Болдук)

1:4 – 59 Густавссон ()

Даллас – Сан-Хосе – 3:2 (0:0, 2:2, 0:0, 0:0, по буллитам - 1:0)

0:1 – 26 Тоффоли ()

1:1 – 32 Дюшен (Станковен, Марчмент)

1:2 – 35 Делландреа (Штурм)

2:2 – 37 Хинтц (Джонстон, Робертсон)

Нэшвилл – Сиэтл – 3:7 (2:3, 1:0, 0:4)

0:1 – 3 Эванс (Ларссон)

0:2 – 7 Бьоркстранн (Шварц, Стивенсон)

1:2 – 14 МакКэррон (Каррье, Пярссинен)

2:2 – 17 Новак (Евангелиста, Янковски)

2:3 – 19 Танев (Гурде, Монтур)

3:3 – 37 Шей (Форсберг, О′Райлли)

3:4 – 41 Шварц (Стивенсон, Бьоркстранн)

3:5 – 42 Эберле (Олексяк, Макканн)

3:6 – 51 Макканн (Олексяк, Бенирс)

3:7 – 57 Ларссон ()

Калгари – Чикаго – 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

1:0 – 16 Коронато (Андерссон)

1:1 – 16 Фолиньо (Мартинес, Джонс)

2:1 – 33 Кузьменко (Зари, Юбердо)

3:1 – 59 Коронато (Баклунд)

Эдмонтон – Филадельфия – 4:3 (0:2, 2:1, 1:0, 1:0)

0:1 – 4 Мичков (Фрост, Типпет)

0:2 – 9 Мичков (Конекны, Фрост)

1:2 – 26 Хенрик (Кулак, Янмарк-Нюлен)

2:2 – 34 Браун (Нерс, Скиннер)

2:3 – 39 Бринк (Фараби, Замула)

3:3 – 56 Бушар (Драйзайтль, Макдэвид)

4:3 – 61 Драйзайтль (Макдэвид)

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