iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Хоккей

НХЛ: Эдмонтон камбэкнул в матче с Филадельфия, разгром от Сиэтла

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 09:48
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В ночь на среду, 16 октября, прошел очередной игровой день на старте регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись девять матчей.

Результаты матчей НХЛ за 15 октября

Каролина – Нью-Джерси – 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)

0:1 – 21 Джек Хьюз (Ковачевич, Братт)
1:1 – 30 Джарвис (Свечников)
2:1 – 39 Гостисбеер (Котканиеми, Нечас)
3:1 – 50 Блэйк (Орлов)
3:2 – 55 Хишир (Братт, Джек Хьюз)
4:2 – 58 Ахо (Мартинук, Слэвин)

Коламбус – Флорида – 3:4 (0:0, 2:3, 1:1)

1:0 – 21 Силлинджер (Джонсон)
1:1 – 30 Лунделль (Шмидт, Райнхарт)
2:1 – 31 Монахан (Марченко, Чинахов)
2:2 – 32 Куликов (Лунделль, Миккола)
2:3 – 40 Райнхарт (Беннетт, Верхэге)
2:4 – 55 Луостаринен (Миккола, Райнхарт)
3:4 – 57 ван Римсдайк (Лабанк, Сиверсон)

Тампа-Бэй – Ванкувер – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

1:0 – 3 Кучеров (Пойнт, Рэддиш)
2:0 – 27 Пойнт (Макдона, Генцел)
3:0 – 41 Сирелли (Пол, Хэйгл)
3:1 – 44 Гарланд (Дебраск, Босер)
4:1 – 58 Хэйгл (Сирелли, Пол)

Вашингтон – Вегас – 4:2 (1:1, 3:1, 0:0)

1:0 – 6 Врана (Манджипани)
1:1 – 17 Олофссон (Стоун, Гертл)
2:1 – 23 Уилсон (Овечкин, Строум)
3:1 – 25 Протас (Овечкин)
4:1 – 26 Чикран (Карлсон, Дауд)
4:2 – 27 Айкел (Барбашев, Стоун)

Сент-Луис – Миннесота – 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

0:1 – 3 Хартман (Фэйбер, Капризов)
0:2 – 27 Лауко (Брудин, Хуснутдинов)
0:3 – 41 Росси (Капризов, Зукарелло-Асен)
1:3 – 50 Жозеф (Броберг, Болдук)
1:4 – 59 Густавссон ()

Даллас – Сан-Хосе – 3:2 (0:0, 2:2, 0:0, 0:0, по буллитам - 1:0)

0:1 – 26 Тоффоли ()
1:1 – 32 Дюшен (Станковен, Марчмент)
1:2 – 35 Делландреа (Штурм)
2:2 – 37 Хинтц (Джонстон, Робертсон)

Нэшвилл – Сиэтл – 3:7 (2:3, 1:0, 0:4)

0:1 – 3 Эванс (Ларссон)
0:2 – 7 Бьоркстранн (Шварц, Стивенсон)
1:2 – 14 МакКэррон (Каррье, Пярссинен)
2:2 – 17 Новак (Евангелиста, Янковски)
2:3 – 19 Танев (Гурде, Монтур)
3:3 – 37 Шей (Форсберг, О′Райлли)
3:4 – 41 Шварц (Стивенсон, Бьоркстранн)
3:5 – 42 Эберле (Олексяк, Макканн)
3:6 – 51 Макканн (Олексяк, Бенирс)
3:7 – 57 Ларссон ()

Калгари – Чикаго – 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

1:0 – 16 Коронато (Андерссон)
1:1 – 16 Фолиньо (Мартинес, Джонс)
2:1 – 33 Кузьменко (Зари, Юбердо)
3:1 – 59 Коронато (Баклунд)

Эдмонтон – Филадельфия – 4:3 (0:2, 2:1, 1:0, 1:0)

0:1 – 4 Мичков (Фрост, Типпет)
0:2 – 9 Мичков (Конекны, Фрост)
1:2 – 26 Хенрик (Кулак, Янмарк-Нюлен)
2:2 – 34 Браун (Нерс, Скиннер)
2:3 – 39 Бринк (Фараби, Замула)
3:3 – 56 Бушар (Драйзайтль, Макдэвид)
4:3 – 61 Драйзайтль (Макдэвид)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Через все поле: вратарь забросил шайбу в матче НХЛ Через все поле: вратарь забросил шайбу в матче НХЛ
Клуб УПЛ неожиданно уволил тренера Клуб УПЛ неожиданно уволил тренера
Роналду установил новое достижение в сборной Португалии Роналду установил новое достижение в сборной Португалии
Днепр отправился в Португалию на матчи Кубка Европы ФИБА Днепр отправился в Португалию на матчи Кубка Европы ФИБА
Помочь журналистам

Видео

Счастливая дата: Украина выиграла все матчи, которые проводила 14 октября
Счастливая дата: Украина выиграла все матчи, которые проводила 14 октября

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко вылетела из ТОП-100, падения Свитолиной, Стародубцевой, Калининой и других
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, лучший украинец вне топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

НХЛ11:25
Через все поле: вратарь забросил шайбу в матче НХЛ
Украина11:12
Клуб УПЛ неожиданно уволил тренера
Европа11:01
Роналду установил новое достижение в сборной Португалии
Еврокубки10:40
Днепр отправился в Португалию на матчи Кубка Европы ФИБА
Европа10:37
Ювентус исполнил мечту юного фаната, страдающего от проблем со зрением
Лига наций10:18
"Чувствую невероятную гордость": Забарный резюмировал октябрьские матчи сборной Украины
Другие страны10:07
Отбор на ЧМ-2026: Хет-трик и два ассиста от Месси, победы Бразилии и Колумбии
НХЛ09:48
НХЛ: Эдмонтон камбэкнул в матче с Филадельфия, разгром от Сиэтла
Бокс09:45
Экс-чемпион мира сравнил Кличко и Усика: Это разные боксеры и по стилю, и по технике
НБА09:25
НБА. Предсезонные матчи: в украинском дерби победил Михайлюк, поражения Лейкерс и Бостона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK