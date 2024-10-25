НХЛ: Детройт сенсационно разбил Нью-Джерси, поражения Торонто и Тампа-Бэй

В ночь на пятницу, 25 октября, прошел очередной игровой день на старте регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись девять матчей.

Результаты матчей НХЛ за 24 октября

Торонто – Сент-Луис – 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

0:1 – 4 Броберг (Бучневич, Кайру)

0:2 – 10 Холлоуэй (Саад)

1:2 – 26 Экман-Ларссон (Таварес, Райлли)

1:3 – 27 Тексье (Бучневич, Кайру)

1:4 – 43 Нейборс (Шенн)

1:5 – 56 Холлоуэй (Фолк)

Бостон – Даллас – 2:5 (1:1, 1:3, 0:1)

1:0 – 11 Пастрняк (Пойтрас)

1:1 – 16 Дюшен (Харли, Сегин)

1:2 – 21 Робертсон (Хейсканен, Бенн)

1:3 – 24 Станковен (Марчмент, Дюшен)

1:4 – 29 Сегин (Дюшен, Марчмент)

2:4 – 30 Брэзо (Гики, Фредерик)

2:5 – 57 Хинтц (Сегин)

Детройт – Нью-Джерси – 5:3 (2:1, 0:1, 3:1)

0:1 – 12 Хишир (Братт)

1:1 – 18 Фишер (Копп)

2:1 – 18 Дебринкет ()

2:2 – 24 Хаула (Люк Хьюз, Майер)

3:2 – 49 Ларкин (Рэймонд, Кэйн)

3:3 – 51 Хишир (Хэмилтон, Джек Хьюз)

4:3 – 56 Кэйн (Дебринкет, Рэймонд)

5:3 – 59 Расмуссен (Эдвинссон)

Рейнджерс – Флорида – 1:3 (1:2, 0:1, 0:0)

0:1 – 1 Лунделль (Луостаринен, Райнхарт)

0:2 – 2 Верхэге (Форслинг)

1:2 – 4 Лафреньер (Фокс)

1:3 – 26 Беннетт (Куликов, Миккола)

Тампа-Бэй – Миннесота – 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)

0:1 – 6 Капризов (Брудин, Росси)

1:1 – 28 Хэйгл (Чернак, Сирелли)

2:1 – 31 Кучеров (Пербикс, Пол)

2:2 – 38 Эрикссон Эк (Болди, Богосян)

2:3 – 41 Болди (Капризов, Зукарелло-Асен)

2:4 – 59 Капризов (Миддлтон, Лауко)

Калгари – Каролина – 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

0:1 – 12 Джарвис (Нечас, Ахо)

0:2 – 21 Рословик (Свечников, Бернс)

0:3 – 22 Нечас (Котканиеми, Гостисбеер)

1:3 – 33 Бин (Баклунд, Зари)

2:3 – 53 Юбердо (Андерссон, Кирклэнд)

2:4 – 58 Робинсон (Кочетков)

Юта – Колорадо – 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)

0:1 – 9 Колтон (Миттлстадт, Рантанен)

0:2 – 18 Макар (Коваленко, Рантанен)

0:3 – 34 Миттлстадт (Коваленко, Малински)

0:4 – 37 Иван (Миттлстадт, Маккиннон)

1:4 – 55 Крауз (Коул, Маччелли)

1:5 – 56 Кивиранта ()

Сиэтл – Виннипег – 3:4 (1:0, 0:2, 2:1, 0:1)

1:0 – 11 Бенирс ()

1:1 – 23 Нидеррайтер (Лаури, Эпплтон)

1:2 – 35 Виларди (Коннор, Шайфли)

1:3 – 44 Нидеррайтер (Пионк, Перфетти)

2:3 – 51 Эберле (Бенирс, Макканн)

3:3 – 56 Бенирс (Макканн, Монтур)

3:4 – 61 Элерс (Шайфли, Коннор)

Лос-Анджелес – Сан-Хосе – 3:2 (3:0, 0:1, 0:1)

1:0 – 4 Спенс (Дано, Мур)

2:0 – 8 Фогеле (Лаферрье)

3:0 – 11 Фогеле (Кларк, Лаферрье)

3:1 – 30 Гранлунд (Веннберг, Томпсон)

3:2 – 59 Гранлунд (Томпсон)

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