НХЛ: Детройт сенсационно разбил Нью-Джерси, поражения Торонто и Тампа-Бэй
В ночь на пятницу, 25 октября, прошел очередной игровой день на старте регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись девять матчей.
Результаты матчей НХЛ за 24 октября
Торонто – Сент-Луис – 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)
0:1 – 4 Броберг (Бучневич, Кайру)
0:2 – 10 Холлоуэй (Саад)
1:2 – 26 Экман-Ларссон (Таварес, Райлли)
1:3 – 27 Тексье (Бучневич, Кайру)
1:4 – 43 Нейборс (Шенн)
1:5 – 56 Холлоуэй (Фолк)
Бостон – Даллас – 2:5 (1:1, 1:3, 0:1)
1:0 – 11 Пастрняк (Пойтрас)
1:1 – 16 Дюшен (Харли, Сегин)
1:2 – 21 Робертсон (Хейсканен, Бенн)
1:3 – 24 Станковен (Марчмент, Дюшен)
1:4 – 29 Сегин (Дюшен, Марчмент)
2:4 – 30 Брэзо (Гики, Фредерик)
2:5 – 57 Хинтц (Сегин)
Детройт – Нью-Джерси – 5:3 (2:1, 0:1, 3:1)
0:1 – 12 Хишир (Братт)
1:1 – 18 Фишер (Копп)
2:1 – 18 Дебринкет ()
2:2 – 24 Хаула (Люк Хьюз, Майер)
3:2 – 49 Ларкин (Рэймонд, Кэйн)
3:3 – 51 Хишир (Хэмилтон, Джек Хьюз)
4:3 – 56 Кэйн (Дебринкет, Рэймонд)
5:3 – 59 Расмуссен (Эдвинссон)
Рейнджерс – Флорида – 1:3 (1:2, 0:1, 0:0)
0:1 – 1 Лунделль (Луостаринен, Райнхарт)
0:2 – 2 Верхэге (Форслинг)
1:2 – 4 Лафреньер (Фокс)
1:3 – 26 Беннетт (Куликов, Миккола)
Тампа-Бэй – Миннесота – 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)
0:1 – 6 Капризов (Брудин, Росси)
1:1 – 28 Хэйгл (Чернак, Сирелли)
2:1 – 31 Кучеров (Пербикс, Пол)
2:2 – 38 Эрикссон Эк (Болди, Богосян)
2:3 – 41 Болди (Капризов, Зукарелло-Асен)
2:4 – 59 Капризов (Миддлтон, Лауко)
Калгари – Каролина – 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
0:1 – 12 Джарвис (Нечас, Ахо)
0:2 – 21 Рословик (Свечников, Бернс)
0:3 – 22 Нечас (Котканиеми, Гостисбеер)
1:3 – 33 Бин (Баклунд, Зари)
2:3 – 53 Юбердо (Андерссон, Кирклэнд)
2:4 – 58 Робинсон (Кочетков)
Юта – Колорадо – 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)
0:1 – 9 Колтон (Миттлстадт, Рантанен)
0:2 – 18 Макар (Коваленко, Рантанен)
0:3 – 34 Миттлстадт (Коваленко, Малински)
0:4 – 37 Иван (Миттлстадт, Маккиннон)
1:4 – 55 Крауз (Коул, Маччелли)
1:5 – 56 Кивиранта ()
Сиэтл – Виннипег – 3:4 (1:0, 0:2, 2:1, 0:1)
1:0 – 11 Бенирс ()
1:1 – 23 Нидеррайтер (Лаури, Эпплтон)
1:2 – 35 Виларди (Коннор, Шайфли)
1:3 – 44 Нидеррайтер (Пионк, Перфетти)
2:3 – 51 Эберле (Бенирс, Макканн)
3:3 – 56 Бенирс (Макканн, Монтур)
3:4 – 61 Элерс (Шайфли, Коннор)
Лос-Анджелес – Сан-Хосе – 3:2 (3:0, 0:1, 0:1)
1:0 – 4 Спенс (Дано, Мур)
2:0 – 8 Фогеле (Лаферрье)
3:0 – 11 Фогеле (Кларк, Лаферрье)
3:1 – 30 Гранлунд (Веннберг, Томпсон)
3:2 – 59 Гранлунд (Томпсон)
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