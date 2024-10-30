НХЛ: Оттава унизила Сент-Луис, Сиэтл разбил Монреаль

В ночь на среду, 30 октября, прошел очередной игровой день на старте регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись семь матчей.

Результаты матчей НХЛ за 29 октября

Бостон – Филадельфия – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

0:1 – 25 Фоерстер (Фрост, Андре)

0:2 – 59 Фараби ()

Монреаль – Сиэтл – 2:8 (1:4, 0:2, 1:2)

0:1 – 1 Олексяк (Стивенсон, Бураковски)

0:2 – 3 Эванс (Макканн, Эберле)

0:3 – 7 Шварц (Монтур, Стивенсон)

0:4 – 10 Бьоркстранн (Шварц)

1:4 – 16 Кофилд (Майллу, Слафковски)

1:5 – 21 Монтур (Стивенсон, Бьоркстранн)

1:6 – 28 Монтур (Шварц, Олексяк)

1:7 – 54 Монтур (Стивенсон, Макканн)

1:8 – 55 Толванен (Бенирс, Махура)

2:8 – 55 Андерсон (Страбл, Мэтисон)

Айлендерс – Анахайм – 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

0:1 – 14 Карлссон (Мактавиш, Ватрано)

0:2 – 34 Терри (Зеллвегер, Мактавиш)

1:2 – 45 Барзэл (Добсон, Хорват)

1:3 – 59 Ватрано (Киллорн)

Оттава – Сент-Луис – 8:1 (3:0, 3:0, 2:1)

1:0 – 1 Норрис (Батерсон, Жиру)

2:0 – 4 Грегор (Остапчук, Амадио)

3:0 – 15 Штюцле ()

4:0 – 28 Ткачак (Штюцле, Батерсон)

5:0 – 31 Ткачак (Штюцле, Сэндерсон)

6:0 – 31 Годетт (Казинс)

7:0 – 47 Штюцле (Жиру, Шабо)

7:1 – 49 Холлоуэй (Броберг, Тексье)

8:1 – 55 Годетт ()

Питтсбург – Миннесота – 3:5 (2:2, 0:2, 1:1)

1:0 – 11 Пуустинен (Кросби, Гризлик)

2:0 – 15 Ракелль (Кросби, Летанг)

2:1 – 17 Лауко (Хуснутдинов)

2:2 – 18 Годро ()

2:3 – 21 Годро (Фэйбер, Капризов)

2:4 – 39 Зукарелло-Асен (Росси, Капризов)

3:4 – 43 Ракелль (Кросби, Петтерссон)

3:5 – 59 Капризов (Миддлтон, Годро)

Вашингтон – Рейнджерс – 5:3 (3:1, 1:2, 1:0)

1:0 – 3 Овечкин (Протас, Строум)

1:1 – 4 Кайлле (Какко)

2:1 – 5 Овечкин (Строум, Протас)

3:1 – 9 Макмайкл (Сандин, Рэддиш)

3:2 – 21 Крайдер (Трочек, Зибанежад)

4:2 – 24 Протас (ван Римсдайк, Сандин)

4:3 – 24 Хитил (Шнайдер, Манчини)

5:3 – 59 Дауд (Карлсон)

Сан-Хосе – Лос-Анджелес – 4:2 (0:0, 1:1, 3:1)

1:0 – 22 Уолмэн (Грундстрем, Штурм)

1:1 – 23 Томас (Мур, Кларк)

2:1 – 46 Зеттерлунд (Уолмэн, Веннберг)

2:2 – 48 Лаферрье (Фогеле)

3:2 – 51 Тоффоли (Уолмэн)

4:2 – 59 Эклунд (Ферраро, Канин)

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