НХЛ: разгромные победы Виннипега, Юты и Нью-Джерси, Лос-Анджелес огорчил Вегас
В ночь на четверг, 31 октября, в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги прошло шесть матчей.
Сразу три команды завоевали победы, забросив в ворота оппонента шесть шайб. Тампе и Юте не хватило всего по одному голу, чтобы присоединиться к этой компании, а самый скромный поединок прошел в Коламбусе, куда приехали Айлендерс.
Коламбус - Айлендерс 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
1:0 - Сиверсон, 46
2:0 - Денфорт, 58 (пустые ворота)
Детройт - Виннипег 2:6 (0:3, 2:0, 0:3)
0:1 - Виларди, 3
0:2 - Пионк, 5
0:3 - Коннор, 16
1:3 - Ларкин, 29 (большинство)
2:3 - Дебринкет, 38 (большинство)
2:4 - Нидеррайтер, 41
2:5 - Пионк, 48 (большинство)
2:6 - Миллер, 51
Колорадо - Тампа-Бэй 2:5 (1:3, 0:1, 1:1)
0:1 - Кучеров, 2
0:2 - Генцел, 4
0:3 - Гики, 6
1:3 - Иван, 5 (большинство)
1:4 - Генцел, 27
2:4 - Макар, 51
2:5 - Сирелли, 59 (пустые ворота)
Юта - Калгари 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)
1:0 - Керфут, 5
2:0 - Хейтон, 20
2:1 - Манта, 24
3:1 - Ламуре, 25
4:1 - Сергачов, 37 (большинство)
5:1 - Келлер, 46 (большинство)
Лос-Анджелес - Вегас 6:3 (2:0, 2:1, 2:2)
1:0 - Фогеле, 14
2:0 - Кемпе, 15
3:0 - Лаферрьер, 31
4:0 - Копитар, 31
4:1 - Пирсон, 35
5:1 - Фиала, 47 (большинство)
6:1 - Эдмундсон, 49
6:2 - Дорофеев, 52 (большинство)
6:3 - Дорофеев, 58
Ванкувер - Нью-Джерси 0:6 (0:1, 0:3, 0:2)
0:1 - Гишир, 1
0:2 - Мерсер, 22 (меньшинство)
0:3 - Майер, 24
0:4 - Палат, 34
0:5 - Хьюз, 50 (большинство).
0:6 - Татар, 55
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!