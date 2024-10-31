НХЛ: разгромные победы Виннипега, Юты и Нью-Джерси, Лос-Анджелес огорчил Вегас

В ночь на четверг, 31 октября, в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги прошло шесть матчей.

Сразу три команды завоевали победы, забросив в ворота оппонента шесть шайб. Тампе и Юте не хватило всего по одному голу, чтобы присоединиться к этой компании, а самый скромный поединок прошел в Коламбусе, куда приехали Айлендерс.

Коламбус - Айлендерс 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

1:0 - Сиверсон, 46

2:0 - Денфорт, 58 (пустые ворота)

Детройт - Виннипег 2:6 (0:3, 2:0, 0:3)

0:1 - Виларди, 3

0:2 - Пионк, 5

0:3 - Коннор, 16

1:3 - Ларкин, 29 (большинство)

2:3 - Дебринкет, 38 (большинство)

2:4 - Нидеррайтер, 41

2:5 - Пионк, 48 (большинство)

2:6 - Миллер, 51

Колорадо - Тампа-Бэй 2:5 (1:3, 0:1, 1:1)

0:1 - Кучеров, 2

0:2 - Генцел, 4

0:3 - Гики, 6

1:3 - Иван, 5 (большинство)

1:4 - Генцел, 27

2:4 - Макар, 51

2:5 - Сирелли, 59 (пустые ворота)

Юта - Калгари 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)

1:0 - Керфут, 5

2:0 - Хейтон, 20

2:1 - Манта, 24

3:1 - Ламуре, 25

4:1 - Сергачов, 37 (большинство)

5:1 - Келлер, 46 (большинство)

Лос-Анджелес - Вегас 6:3 (2:0, 2:1, 2:2)

1:0 - Фогеле, 14

2:0 - Кемпе, 15

3:0 - Лаферрьер, 31

4:0 - Копитар, 31

4:1 - Пирсон, 35

5:1 - Фиала, 47 (большинство)

6:1 - Эдмундсон, 49

6:2 - Дорофеев, 52 (большинство)

6:3 - Дорофеев, 58

Ванкувер - Нью-Джерси 0:6 (0:1, 0:3, 0:2)

0:1 - Гишир, 1

0:2 - Мерсер, 22 (меньшинство)

0:3 - Майер, 24

0:4 - Палат, 34

0:5 - Хьюз, 50 (большинство).

0:6 - Татар, 55

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