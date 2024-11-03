НХЛ: Вашингтон разгромил Коламбус, Чикаго вырвал победу у Лос-Анджелеса
В ночь на воскресенье, 3 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись одиннадцать матчей.
Результаты матчей НХЛ за 2 ноября
Флорида – Даллас – 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)
1:0 – 14 Родригес (Райнхарт, Миккола)
2:0 – 28 Ткачак (Барков, Балинскис)
2:1 – 31 Дадонов (Дюшен, Джонстон)
2:2 – 31 Дюшен (Харли, Хейсканен)
3:2 – 42 Грир (Носек)
4:2 – 59 Райнхарт (Луостаринен)
Филадельфия – Бостон – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
0:1 – 13 Пойтрас (Гики, Линдхольм)
0:2 – 31 Брэзо (Линдхольм, Маршанд)
0:3 – 56 Маршанд (Пастрняк)
Лос-Анджелес – Чикаго – 3:4 (1:0, 1:0, 1:3, 0:0, по буллитам - 0:1)
1:0 – 3 Лаферрье (Фиала, Копитар)
2:0 – 38 Лаферрье (Дано, Тюркотт)
2:1 – 43 Фолиньо (Аллан)
2:2 – 45 Смит (Влашич, Райхел)
3:2 – 51 Дано (Мур, Фиала)
3:3 – 59 Бертуцци (Джонс, Донато)
Вашингтон – Коламбус – 7:2 (5:0, 1:2, 1:0)
1:0 – 1 Макмайкл (Сандин)
2:0 – 1 Протас (Овечкин, Строум)
3:0 – 7 Манджипани (Лапьер, Врана)
4:0 – 14 Овечкин (Протас, Строум)
5:0 – 15 Дауд (Дьюхэйм, ван Римсдайк)
5:1 – 21 Сиверсон (Фантилли)
6:1 – 24 Макмайкл (Дюбуа, Уилсон)
6:2 – 34 Лабанк (Монахан, Астон-Риз)
7:2 – 58 Строум (Рэддиш, Овечкин)
Сент-Луис – Торонто – 4:2 (0:1, 3:0, 1:1)
0:1 – 5 Марнер (Тимминс)
1:1 – 23 Парайко (Сутер, Уокер)
2:1 – 28 Кайру ()
3:1 – 32 Парайко (Холлоуэй, Сутер)
3:2 – 53 Лоренц (Маккейб, Кемпф)
4:2 – 59 Бучневич (Парайко)
Детройт – Баффало – 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)
0:1 – 11 Так ()
1:1 – 27 Ларкин (Кэйн)
2:1 – 34 Ларкин (Рэймонд, Дебринкет)
Оттава – Сиэтл – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
1:0 – 5 Годетт (Макьюэн, Казинс)
2:0 – 31 Ткачак (Штюцле, Бернар-Докер)
3:0 – 57 Штюцле (Амадио)
Питтсбург – Монреаль – 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
1:0 – 15 Кросби (Ракелль)
2:0 – 38 Кросби (Карлссон, Летанг)
2:1 – 45 Дворак (Слафковски, Хейнеман)
3:1 – 59 Лизотт (Эллер)
Нэшвилл – Колорадо – 5:2 (0:0, 2:1, 3:1)
0:1 – 22 Макар (Маккиннон, Миттлстадт)
1:1 – 28 Стэмкос (О′Райлли, Йоси)
2:1 – 38 Сиссонс (Л’Эро, Дель Гайзо)
3:1 – 45 Йоси (Маршессо, Стэмкос)
3:2 – 57 Маккиннон (Макар, Тэйвс)
4:2 – 58 Форсберг (Нюквист)
5:2 – 59 Нюквист ()
Сан-Хосе – Ванкувер – 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)
1:0 – 22 Штурм (Канин)
1:1 – 34 Сутер (Хегландер)
1:2 – 55 Дебраск (Гронек, К. Хьюз)
2:2 – 58 Гранлунд (Эклунд, Тоффоли)
2:3 – 59 Сутер (Соуси, Гарланд)
Вегас – Юта – 4:3 (0:1, 2:1, 1:1, 1:0)
0:1 – 11 Кули (Макбэйн, Бьюгстэд)
0:2 – 32 Коул (Келлер, Кули)
1:2 – 35 Дорофеев (Хауден, Гертл)
2:2 – 40 Хэнифин (Колесар, Руа)
3:2 – 45 Карлссон (Хэнифин)
3:3 – 53 Керфут (Ламурье, Бьюгстэд)
4:3 – 62 Хауден (Стоун, Хэнифин)
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