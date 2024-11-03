НХЛ: Вашингтон разгромил Коламбус, Чикаго вырвал победу у Лос-Анджелеса

В ночь на воскресенье, 3 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись одиннадцать матчей.

Результаты матчей НХЛ за 2 ноября

Флорида – Даллас – 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)

1:0 – 14 Родригес (Райнхарт, Миккола)

2:0 – 28 Ткачак (Барков, Балинскис)

2:1 – 31 Дадонов (Дюшен, Джонстон)

2:2 – 31 Дюшен (Харли, Хейсканен)

3:2 – 42 Грир (Носек)

4:2 – 59 Райнхарт (Луостаринен)

Филадельфия – Бостон – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

0:1 – 13 Пойтрас (Гики, Линдхольм)

0:2 – 31 Брэзо (Линдхольм, Маршанд)

0:3 – 56 Маршанд (Пастрняк)

Лос-Анджелес – Чикаго – 3:4 (1:0, 1:0, 1:3, 0:0, по буллитам - 0:1)

1:0 – 3 Лаферрье (Фиала, Копитар)

2:0 – 38 Лаферрье (Дано, Тюркотт)

2:1 – 43 Фолиньо (Аллан)

2:2 – 45 Смит (Влашич, Райхел)

3:2 – 51 Дано (Мур, Фиала)

3:3 – 59 Бертуцци (Джонс, Донато)

Вашингтон – Коламбус – 7:2 (5:0, 1:2, 1:0)

1:0 – 1 Макмайкл (Сандин)

2:0 – 1 Протас (Овечкин, Строум)

3:0 – 7 Манджипани (Лапьер, Врана)

4:0 – 14 Овечкин (Протас, Строум)

5:0 – 15 Дауд (Дьюхэйм, ван Римсдайк)

5:1 – 21 Сиверсон (Фантилли)

6:1 – 24 Макмайкл (Дюбуа, Уилсон)

6:2 – 34 Лабанк (Монахан, Астон-Риз)

7:2 – 58 Строум (Рэддиш, Овечкин)

Сент-Луис – Торонто – 4:2 (0:1, 3:0, 1:1)

0:1 – 5 Марнер (Тимминс)

1:1 – 23 Парайко (Сутер, Уокер)

2:1 – 28 Кайру ()

3:1 – 32 Парайко (Холлоуэй, Сутер)

3:2 – 53 Лоренц (Маккейб, Кемпф)

4:2 – 59 Бучневич (Парайко)

Детройт – Баффало – 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

0:1 – 11 Так ()

1:1 – 27 Ларкин (Кэйн)

2:1 – 34 Ларкин (Рэймонд, Дебринкет)

Оттава – Сиэтл – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

1:0 – 5 Годетт (Макьюэн, Казинс)

2:0 – 31 Ткачак (Штюцле, Бернар-Докер)

3:0 – 57 Штюцле (Амадио)

Питтсбург – Монреаль – 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

1:0 – 15 Кросби (Ракелль)

2:0 – 38 Кросби (Карлссон, Летанг)

2:1 – 45 Дворак (Слафковски, Хейнеман)

3:1 – 59 Лизотт (Эллер)

Нэшвилл – Колорадо – 5:2 (0:0, 2:1, 3:1)

0:1 – 22 Макар (Маккиннон, Миттлстадт)

1:1 – 28 Стэмкос (О′Райлли, Йоси)

2:1 – 38 Сиссонс (Л’Эро, Дель Гайзо)

3:1 – 45 Йоси (Маршессо, Стэмкос)

3:2 – 57 Маккиннон (Макар, Тэйвс)

4:2 – 58 Форсберг (Нюквист)

5:2 – 59 Нюквист ()

Сан-Хосе – Ванкувер – 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)

1:0 – 22 Штурм (Канин)

1:1 – 34 Сутер (Хегландер)

1:2 – 55 Дебраск (Гронек, К. Хьюз)

2:2 – 58 Гранлунд (Эклунд, Тоффоли)

2:3 – 59 Сутер (Соуси, Гарланд)

Вегас – Юта – 4:3 (0:1, 2:1, 1:1, 1:0)

0:1 – 11 Кули (Макбэйн, Бьюгстэд)

0:2 – 32 Коул (Келлер, Кули)

1:2 – 35 Дорофеев (Хауден, Гертл)

2:2 – 40 Хэнифин (Колесар, Руа)

3:2 – 45 Карлссон (Хэнифин)

3:3 – 53 Керфут (Ламурье, Бьюгстэд)

4:3 – 62 Хауден (Стоун, Хэнифин)

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