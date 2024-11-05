НХЛ: Разгромные победы Лос-Анджелеса и Нью-Джерси

В ночь на вторник, 5 ноября, прошел очередной игровой день на старте регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись два матча.

Результаты матчей НХЛ за 4 ноября

Нэшвилл – Лос-Анджелес – 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

0:1 – 13 Копитар (Кемпе, Кларк)

0:2 – 41 Фиала (Мур, Дано)

0:3 – 57 Кемпе (Гавриков, Льюис)

Эдмонтон – Нью-Джерси – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

0:1 – 5 Ноусен (Братт, Коттер)

0:2 – 36 Братт (Хэмилтон, Хишир)

0:3 – 49 Майер (Мерсер)

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