НХЛ: Баффало уничтожило Рейнджерс, поражения Питтсбурга и Колорадо
В ночь на пятницу, 8 ноября, прошел очередной игровой день на старте регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 12 матчей.
Результаты матчей НХЛ за 7 ноября
Флорида – Нэшвилл – 6:2 (2:0, 3:1, 1:1)
1:0 – 3 Райнхарт (Миккола, Барков)
2:0 – 5 Ткачак (Балинскис, Верхэге)
3:0 – 21 Родригес (Лунделль, Беннетт)
4:0 – 31 Верхэге (Барков, Балинскис)
4:1 – 33 Стэмкос (Форсберг, Йоси)
5:1 – 39 Верхэге (Ткачак, Барков)
6:1 – 51 Носек (Самоскевич, Шмидт)
6:2 – 51 Пярссинен (Евангелиста, Дель Гайзо)
Нью-Джерси – Монреаль – 5:3 (2:0, 1:2, 2:1)
1:0 – 1 Братт (Хэмилтон, Джек Хьюз)
2:0 – 12 Палат (Джек Хьюз)
2:1 – 25 Ньюхук (Страбл, Эванс)
3:1 – 30 Зигентхалер (Коттер, Хаула)
3:2 – 39 Галлахер (Дворак, Андерсон)
4:2 – 46 Джек Хьюз (Братт)
4:3 – 48 Ньюхук (Гуле)
5:3 – 59 Братт ()
Рейнджерс – Баффало – 1:6 (0:1, 0:4, 1:1)
0:1 – 1 Далин (Маклауд, Байрэм)
0:2 – 22 Козенс (Куинн, Бенсон)
0:3 – 31 Томпсон (Клифтон, Петерка)
0:4 – 32 Гринуэй (Цукер)
0:5 – 33 Лафферти (Кребс, Маленстин)
1:5 – 44 Кайлле (Панарин, Джонс)
1:6 – 51 Бенсон (Так, Куинн)
Оттава – Айлендерс – 2:4 (0:0, 0:2, 2:2)
0:1 – 35 Ли (Пулок, Хорват)
0:2 – 38 Пажо (Ли, Хорват)
0:3 – 42 Вальстром (Маклин, Мартин)
1:3 – 47 Дженсен (Штюцле, Шабо)
2:3 – 54 Батерсон (Сэндерсон, Штюцле)
2:4 – 59 Хорват (Мэйфилд)
Бостон – Калгари – 4:3 (1:1, 2:0, 0:2, 1:0)
1:0 – 2 Линдхольм (Заха, Пастрняк)
1:1 – 2 Бэрри (Кирклэнд, Ломберг)
2:1 – 28 Заха (Пастрняк)
3:1 – 28 Кепке (Койл)
3:2 – 41 Шарангович (Коронато, Уигар)
3:3 – 49 Кадри (Баль)
4:3 – 64 Маршанд (Линдхольм)
Каролина – Питтсбург – 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)
1:0 – 1 Мартинук (Чэтфилд, Дж.Стаал)
2:0 – 8 Рословик (Орлов, Ахо)
3:0 – 29 Рословик (Чэтфилд, Свечников)
4:0 – 33 Слэвин (Рословик, Ахо)
5:0 – 42 Робинсон (Чэтфилд, Нечас)
5:1 – 45 Лизотт ()
Тампа-Бэй – Филадельфия – 1:2 (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, по буллитам - 0:2)
1:0 – 19 Кучеров (Лиллеберг, Хэйгл)
1:1 – 55 Типпет (Конекны)
Виннипег – Колорадо – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
1:0 – 1 Виларди (Шайфли)
Сент-Луис – Юта – 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)
0:1 – 1 Кесселринг (Шмалц, Келлер)
1:1 – 18 Парайко (Нейборс, Бучневич)
1:2 – 38 Маччелли (Кули, Гюнтер)
2:2 – 53 Кайру (Бучневич)
2:3 – 56 Гюнтер ()
2:4 – 59 Макбэйн (Хэйтон, Сергачев)
Даллас – Чикаго – 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
1:0 – 11 Стил (Линделль, Станковен)
2:0 – 30 Сегин (Стил, Лундквист)
2:1 – 49 Бертуцци (Донато, Бедард)
3:1 – 59 Станковен (Любушкин, Бенн)
Лос-Анджелес – Ванкувер – 2:4 (1:1, 0:1, 1:2, 0:0)
1:0 – 1 Байфилд (Лаферрье, Фогеле)
1:1 – 14 Гарланд ()
1:2 – 25 Дебраск (Гронек, К. Хьюз)
1:3 – 42 К. Хьюз ()
2:3 – 53 Гавриков (Дано, Мур)
2:4 – 58 Миллер ()
Сан-Хосе – Миннесота – 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)
0:1 – 2 Богосян (Фолиньо, Чисхольм)
1:1 – 24 Селебрини (Трун, Гранлунд)
1:2 – 28 Зукарелло-Асен (Росси, Капризов)
1:3 – 33 Болди (Капризов, Фэйбер)
1:4 – 46 Брудин (Годро)
2:4 – 56 Селебрини (Трун, Гранлунд)
2:5 – 58 Болди ()
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