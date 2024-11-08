НХЛ: Баффало уничтожило Рейнджерс, поражения Питтсбурга и Колорадо

В ночь на пятницу, 8 ноября, прошел очередной игровой день на старте регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 12 матчей.

Результаты матчей НХЛ за 7 ноября

Флорида – Нэшвилл – 6:2 (2:0, 3:1, 1:1)

1:0 – 3 Райнхарт (Миккола, Барков)

2:0 – 5 Ткачак (Балинскис, Верхэге)

3:0 – 21 Родригес (Лунделль, Беннетт)

4:0 – 31 Верхэге (Барков, Балинскис)

4:1 – 33 Стэмкос (Форсберг, Йоси)

5:1 – 39 Верхэге (Ткачак, Барков)

6:1 – 51 Носек (Самоскевич, Шмидт)

6:2 – 51 Пярссинен (Евангелиста, Дель Гайзо)

Нью-Джерси – Монреаль – 5:3 (2:0, 1:2, 2:1)

1:0 – 1 Братт (Хэмилтон, Джек Хьюз)

2:0 – 12 Палат (Джек Хьюз)

2:1 – 25 Ньюхук (Страбл, Эванс)

3:1 – 30 Зигентхалер (Коттер, Хаула)

3:2 – 39 Галлахер (Дворак, Андерсон)

4:2 – 46 Джек Хьюз (Братт)

4:3 – 48 Ньюхук (Гуле)

5:3 – 59 Братт ()

Рейнджерс – Баффало – 1:6 (0:1, 0:4, 1:1)

0:1 – 1 Далин (Маклауд, Байрэм)

0:2 – 22 Козенс (Куинн, Бенсон)

0:3 – 31 Томпсон (Клифтон, Петерка)

0:4 – 32 Гринуэй (Цукер)

0:5 – 33 Лафферти (Кребс, Маленстин)

1:5 – 44 Кайлле (Панарин, Джонс)

1:6 – 51 Бенсон (Так, Куинн)

Оттава – Айлендерс – 2:4 (0:0, 0:2, 2:2)

0:1 – 35 Ли (Пулок, Хорват)

0:2 – 38 Пажо (Ли, Хорват)

0:3 – 42 Вальстром (Маклин, Мартин)

1:3 – 47 Дженсен (Штюцле, Шабо)

2:3 – 54 Батерсон (Сэндерсон, Штюцле)

2:4 – 59 Хорват (Мэйфилд)

Бостон – Калгари – 4:3 (1:1, 2:0, 0:2, 1:0)

1:0 – 2 Линдхольм (Заха, Пастрняк)

1:1 – 2 Бэрри (Кирклэнд, Ломберг)

2:1 – 28 Заха (Пастрняк)

3:1 – 28 Кепке (Койл)

3:2 – 41 Шарангович (Коронато, Уигар)

3:3 – 49 Кадри (Баль)

4:3 – 64 Маршанд (Линдхольм)

Каролина – Питтсбург – 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)

1:0 – 1 Мартинук (Чэтфилд, Дж.Стаал)

2:0 – 8 Рословик (Орлов, Ахо)

3:0 – 29 Рословик (Чэтфилд, Свечников)

4:0 – 33 Слэвин (Рословик, Ахо)

5:0 – 42 Робинсон (Чэтфилд, Нечас)

5:1 – 45 Лизотт ()

Тампа-Бэй – Филадельфия – 1:2 (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, по буллитам - 0:2)

1:0 – 19 Кучеров (Лиллеберг, Хэйгл)

1:1 – 55 Типпет (Конекны)

Виннипег – Колорадо – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

1:0 – 1 Виларди (Шайфли)

Сент-Луис – Юта – 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

0:1 – 1 Кесселринг (Шмалц, Келлер)

1:1 – 18 Парайко (Нейборс, Бучневич)

1:2 – 38 Маччелли (Кули, Гюнтер)

2:2 – 53 Кайру (Бучневич)

2:3 – 56 Гюнтер ()

2:4 – 59 Макбэйн (Хэйтон, Сергачев)

Даллас – Чикаго – 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

1:0 – 11 Стил (Линделль, Станковен)

2:0 – 30 Сегин (Стил, Лундквист)

2:1 – 49 Бертуцци (Донато, Бедард)

3:1 – 59 Станковен (Любушкин, Бенн)

Лос-Анджелес – Ванкувер – 2:4 (1:1, 0:1, 1:2, 0:0)

1:0 – 1 Байфилд (Лаферрье, Фогеле)

1:1 – 14 Гарланд ()

1:2 – 25 Дебраск (Гронек, К. Хьюз)

1:3 – 42 К. Хьюз ()

2:3 – 53 Гавриков (Дано, Мур)

2:4 – 58 Миллер ()

Сан-Хосе – Миннесота – 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)

0:1 – 2 Богосян (Фолиньо, Чисхольм)

1:1 – 24 Селебрини (Трун, Гранлунд)

1:2 – 28 Зукарелло-Асен (Росси, Капризов)

1:3 – 33 Болди (Капризов, Фэйбер)

1:4 – 46 Брудин (Годро)

2:4 – 56 Селебрини (Трун, Гранлунд)

2:5 – 58 Болди ()

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