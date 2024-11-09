НХЛ: Сиэтл вырвал победу у Вегаса, поражения Анахайма и Детройта

В ночь на субботу, 9 ноября, прошел очередной игровой день на старте регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись четыре матча.

Результаты матчей НХЛ за 8 ноября

Торонто – Детройт – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

1:0 – 11 Марнер (Райлли, В. Нюландер)

1:1 – 29 Ларкин (Дебринкет, Рэймонд)

2:1 – 31 Таварес (Райлли, Марнер)

3:1 – 58 Таварес ()

Вашингтон – Питтсбург – 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)

0:1 – 3 Карлссон (Кросби, Малкин)

0:2 – 7 Бантинг (Карлссон)

1:2 – 8 Сандин (Уилсон, Макмайкл)

2:2 – 26 Манджипани (Лапьер, Врана)

2:3 – 50 Малкин (Летанг, Раст)

2:4 – 59 Аччари (Петтерссон)

Сиэтл – Вегас – 4:3 (1:2, 1:0, 1:1, 1:0, по буллитам - 0:0)

0:1 – 10 Дорофеев (Айкел, Руа)

0:2 – 13 Руа (Айкел, Барбашев)

1:2 – 17 Танев ()

2:2 – 27 Танев (Картье)

3:2 – 42 Бьоркстранн ()

3:3 – 58 Пьетранжело (Айкел, Теодор)

4:3 – 61 Макканн (Монтур)

Анахайм – Миннесота – 2:5 (0:3, 0:0, 2:2, 0:0)

0:1 – 7 Миддлтон (Эрикссон Эк)

0:2 – 9 Фолиньо (Фэйбер, Годро)

0:3 – 12 Капризов (Зукарелло-Асен, Чисхольм)

1:3 – 42 Фаббри ()

1:4 – 54 Росси (Капризов)

1:5 – 57 Капризов (Фэйбер, Росси)

2:5 – 59 Мактавиш (Вааканайнен, Гудас)

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