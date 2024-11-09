НХЛ: Сиэтл вырвал победу у Вегаса, поражения Анахайма и Детройта
В ночь на субботу, 9 ноября, прошел очередной игровой день на старте регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись четыре матча.
Результаты матчей НХЛ за 8 ноября
Торонто – Детройт – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
1:0 – 11 Марнер (Райлли, В. Нюландер)
1:1 – 29 Ларкин (Дебринкет, Рэймонд)
2:1 – 31 Таварес (Райлли, Марнер)
3:1 – 58 Таварес ()
Вашингтон – Питтсбург – 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)
0:1 – 3 Карлссон (Кросби, Малкин)
0:2 – 7 Бантинг (Карлссон)
1:2 – 8 Сандин (Уилсон, Макмайкл)
2:2 – 26 Манджипани (Лапьер, Врана)
2:3 – 50 Малкин (Летанг, Раст)
2:4 – 59 Аччари (Петтерссон)
Сиэтл – Вегас – 4:3 (1:2, 1:0, 1:1, 1:0, по буллитам - 0:0)
0:1 – 10 Дорофеев (Айкел, Руа)
0:2 – 13 Руа (Айкел, Барбашев)
1:2 – 17 Танев ()
2:2 – 27 Танев (Картье)
3:2 – 42 Бьоркстранн ()
3:3 – 58 Пьетранжело (Айкел, Теодор)
4:3 – 61 Макканн (Монтур)
Анахайм – Миннесота – 2:5 (0:3, 0:0, 2:2, 0:0)
0:1 – 7 Миддлтон (Эрикссон Эк)
0:2 – 9 Фолиньо (Фэйбер, Годро)
0:3 – 12 Капризов (Зукарелло-Асен, Чисхольм)
1:3 – 42 Фаббри ()
1:4 – 54 Росси (Капризов)
1:5 – 57 Капризов (Фэйбер, Росси)
2:5 – 59 Мактавиш (Вааканайнен, Гудас)
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