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НХЛ: Сиэтл вырвал победу у Вегаса, поражения Анахайма и Детройта

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:11
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В ночь на субботу, 9 ноября, прошел очередной игровой день на старте регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись четыре матча.

Результаты матчей НХЛ за 8 ноября

Торонто – Детройт – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

1:0 – 11 Марнер (Райлли, В. Нюландер)
1:1 – 29 Ларкин (Дебринкет, Рэймонд)
2:1 – 31 Таварес (Райлли, Марнер)
3:1 – 58 Таварес ()

Вашингтон – Питтсбург – 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)

0:1 – 3 Карлссон (Кросби, Малкин)
0:2 – 7 Бантинг (Карлссон)
1:2 – 8 Сандин (Уилсон, Макмайкл)
2:2 – 26 Манджипани (Лапьер, Врана)
2:3 – 50 Малкин (Летанг, Раст)
2:4 – 59 Аччари (Петтерссон)

Сиэтл – Вегас – 4:3 (1:2, 1:0, 1:1, 1:0, по буллитам - 0:0)

0:1 – 10 Дорофеев (Айкел, Руа)
0:2 – 13 Руа (Айкел, Барбашев)
1:2 – 17 Танев ()
2:2 – 27 Танев (Картье)
3:2 – 42 Бьоркстранн ()
3:3 – 58 Пьетранжело (Айкел, Теодор)
4:3 – 61 Макканн (Монтур)

Анахайм – Миннесота – 2:5 (0:3, 0:0, 2:2, 0:0)

0:1 – 7 Миддлтон (Эрикссон Эк)
0:2 – 9 Фолиньо (Фэйбер, Годро)
0:3 – 12 Капризов (Зукарелло-Асен, Чисхольм)
1:3 – 42 Фаббри ()
1:4 – 54 Росси (Капризов)
1:5 – 57 Капризов (Фэйбер, Росси)
2:5 – 59 Мактавиш (Вааканайнен, Гудас)

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