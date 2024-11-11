НХЛ: Сан-Хосе минимально обыграл Нью-Джерси, Анахайм разбил Коламбус

В ночь на понедельник, 11 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись три матча.

Результаты матчей НХЛ за 10 ноября

Нью-Джерси – Сан-Хосе – 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

0:1 – 16 Штурм (Трун, Грундстрем)

Чикаго – Миннесота – 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

1:0 – 16 Дикинсон ()

1:1 – 55 Болди (Зукарелло-Асен, Капризов)

2:1 – 61 Курашев (Джонс)

Анахайм – Коламбус – 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

1:0 – 3 Лисон (Джонстон, Готье)

1:1 – 16 Чинахов (Марченко, Веренски)

2:1 – 24 Лакомб (Терри, Гудас)

3:1 – 50 Карлссон (Строум, Думулин)

3:2 – 56 Марченко ()

4:2 – 58 Лундстрем (Макгинн, Ватрано)

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