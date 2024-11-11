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НХЛ: Сан-Хосе минимально обыграл Нью-Джерси, Анахайм разбил Коламбус

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 07:55
Сан-Хосе минимально обыграл Нью-Джерси / Getty Images
Сан-Хосе минимально обыграл Нью-Джерси / Getty Images

В ночь на понедельник, 11 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись три матча.

Результаты матчей НХЛ за 10 ноября

Нью-Джерси – Сан-Хосе – 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

0:1 – 16 Штурм (Трун, Грундстрем)

Чикаго – Миннесота – 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

1:0 – 16 Дикинсон ()
1:1 – 55 Болди (Зукарелло-Асен, Капризов)
2:1 – 61 Курашев (Джонс)

Анахайм – Коламбус – 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

1:0 – 3 Лисон (Джонстон, Готье)
1:1 – 16 Чинахов (Марченко, Веренски)
2:1 – 24 Лакомб (Терри, Гудас)
3:1 – 50 Карлссон (Строум, Думулин)
3:2 – 56 Марченко ()
4:2 – 58 Лундстрем (Макгинн, Ватрано)

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