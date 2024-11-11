НХЛ: Сан-Хосе минимально обыграл Нью-Джерси, Анахайм разбил Коламбус
Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
В ночь на понедельник, 11 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись три матча.
Результаты матчей НХЛ за 10 ноября
Нью-Джерси – Сан-Хосе – 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
0:1 – 16 Штурм (Трун, Грундстрем)
Чикаго – Миннесота – 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)
1:0 – 16 Дикинсон ()
1:1 – 55 Болди (Зукарелло-Асен, Капризов)
2:1 – 61 Курашев (Джонс)
Анахайм – Коламбус – 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
1:0 – 3 Лисон (Джонстон, Готье)
1:1 – 16 Чинахов (Марченко, Веренски)
2:1 – 24 Лакомб (Терри, Гудас)
3:1 – 50 Карлссон (Строум, Думулин)
3:2 – 56 Марченко ()
4:2 – 58 Лундстрем (Макгинн, Ватрано)
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