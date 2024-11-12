НХЛ: Даллас уничтожил Питтсбург, поражения Сан-Хосе и Нэшвилла
В ночь на вторник, 12 ноября, прошел очередной игровой день на старте регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись шесть матчейю
Результаты матчей НХЛ за 11 ноября
Баффало – Монреаль – 5:7 (1:1, 2:3, 2:3)
0:1 – 4 Андерсон (Галлахер, Дворак)
1:1 – 4 Томпсон (Луукконен, Так)
1:2 – 25 Кофилд (Сузуки, Хатсон)
2:2 – 25 Козенс (Так, Далин)
3:2 – 26 Кребс (Пауэр, Байрэм)
3:3 – 39 Сузуки (Дак, Слафковски)
3:4 – 39 Сузуки (Дак, Слафковски)
4:4 – 41 Далин (Козенс)
5:4 – 43 Петерка (Пауэр)
5:5 – 50 Хейнеман (Хатсон)
5:6 – 53 Кофилд (Мэтисон, Слафковски)
5:7 – 59 Дворак (Сузуки, Андерсон)
Филадельфия – Сан-Хосе – 4:3 (2:0, 2:2, 0:1, 0:0)
1:0 – 1 Джонсон (Ришар)
2:0 – 15 Конекны (Андре, Мичков)
3:0 – 25 Мичков (Замула, Пелинг)
3:1 – 35 Томпсон (Гранлунд, Эклунд)
3:2 – 38 Гранлунд (Зеттерлунд, Эклунд)
3:3 – 57 Гудроу (Сиси, Трун)
Питтсбург – Даллас – 1:7 (0:6, 1:0, 0:1)
0:1 – 2 Дюшен (Смит, Марчмент)
0:2 – 7 Станковен (Линделль, Бенн)
0:3 – 10 Марчмент (Смит)
0:4 – 13 Хейсканен (Линделль, Марчмент)
0:5 – 14 Хейсканен ()
0:6 – 18 Сегин (Дюшен, Марчмент)
1:6 – 35 Бовилье (Сент-Ивэни, Пуустинен)
1:7 – 55 Джонстон (Марчмент, Дюшен)
Калгари – Лос-Анджелес – 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
1:0 – 30 Баклунд ()
2:0 – 31 Юбердо (Вульф, Кузьменко)
2:1 – 57 Мур (Байфилд, Копитар)
3:1 – 59 Руни (Коронато, Баклунд)
Колорадо – Нэшвилл – 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 1:0)
0:1 – 1 Евангелиста (Дель Гайзо, Пярссинен)
1:1 – 24 Тэйвс ( Тайнэн, Жирар)
2:1 – 31 Рантанен (Маккиннон, Кивиранта)
2:2 – 41 Сиссонс (Йоси)
3:2 – 62 Жирар ()
Вегас – Каролина – 2:5 (0:2, 0:2, 2:1, 0:0)
0:1 – 4 Робинсон (Котканиеми, Уокер)
0:2 – 12 Котканиеми (Робинсон, Нечас)
0:3 – 23 Дж.Стаал ()
0:4 – 26 Джост (Друри, Слэвин)
1:4 – 46 Айкел ()
1:5 – 54 Мартинук (Слэвин, Дж.Стаал)
2:5 – 59 Барбашев (Айкел, Хольц)
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