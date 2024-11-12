НХЛ: Даллас уничтожил Питтсбург, поражения Сан-Хосе и Нэшвилла

В ночь на вторник, 12 ноября, прошел очередной игровой день на старте регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись шесть матчейю

Результаты матчей НХЛ за 11 ноября

Баффало – Монреаль – 5:7 (1:1, 2:3, 2:3)

0:1 – 4 Андерсон (Галлахер, Дворак)

1:1 – 4 Томпсон (Луукконен, Так)

1:2 – 25 Кофилд (Сузуки, Хатсон)

2:2 – 25 Козенс (Так, Далин)

3:2 – 26 Кребс (Пауэр, Байрэм)

3:3 – 39 Сузуки (Дак, Слафковски)

3:4 – 39 Сузуки (Дак, Слафковски)

4:4 – 41 Далин (Козенс)

5:4 – 43 Петерка (Пауэр)

5:5 – 50 Хейнеман (Хатсон)

5:6 – 53 Кофилд (Мэтисон, Слафковски)

5:7 – 59 Дворак (Сузуки, Андерсон)

Филадельфия – Сан-Хосе – 4:3 (2:0, 2:2, 0:1, 0:0)

1:0 – 1 Джонсон (Ришар)

2:0 – 15 Конекны (Андре, Мичков)

3:0 – 25 Мичков (Замула, Пелинг)

3:1 – 35 Томпсон (Гранлунд, Эклунд)

3:2 – 38 Гранлунд (Зеттерлунд, Эклунд)

3:3 – 57 Гудроу (Сиси, Трун)

Питтсбург – Даллас – 1:7 (0:6, 1:0, 0:1)

0:1 – 2 Дюшен (Смит, Марчмент)

0:2 – 7 Станковен (Линделль, Бенн)

0:3 – 10 Марчмент (Смит)

0:4 – 13 Хейсканен (Линделль, Марчмент)

0:5 – 14 Хейсканен ()

0:6 – 18 Сегин (Дюшен, Марчмент)

1:6 – 35 Бовилье (Сент-Ивэни, Пуустинен)

1:7 – 55 Джонстон (Марчмент, Дюшен)

Калгари – Лос-Анджелес – 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

1:0 – 30 Баклунд ()

2:0 – 31 Юбердо (Вульф, Кузьменко)

2:1 – 57 Мур (Байфилд, Копитар)

3:1 – 59 Руни (Коронато, Баклунд)

Колорадо – Нэшвилл – 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 1:0)

0:1 – 1 Евангелиста (Дель Гайзо, Пярссинен)

1:1 – 24 Тэйвс ( Тайнэн, Жирар)

2:1 – 31 Рантанен (Маккиннон, Кивиранта)

2:2 – 41 Сиссонс (Йоси)

3:2 – 62 Жирар ()

Вегас – Каролина – 2:5 (0:2, 0:2, 2:1, 0:0)

0:1 – 4 Робинсон (Котканиеми, Уокер)

0:2 – 12 Котканиеми (Робинсон, Нечас)

0:3 – 23 Дж.Стаал ()

0:4 – 26 Джост (Друри, Слэвин)

1:4 – 46 Айкел ()

1:5 – 54 Мартинук (Слэвин, Дж.Стаал)

2:5 – 59 Барбашев (Айкел, Хольц)

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