НХЛ: Юта разбила Каролину, Анахайм проиграл Вегасу
В ночь на четверг, 14 ноября, прошел очередной игровой день на старте регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись пять матчей.
Результаты матчей НХЛ за 13 ноября
Питтсбург – Детройт – 2:3 (0:0, 2:2, 0:0, 0:1)
0:1 – 21 Берггрен (Петри, Тарасенко)
0:2 – 25 Кэйн (Рэймонд, Ларкин)
1:2 – 27 Раст (Бантинг)
2:2 – 32 Бовилье (Кросби, Петтерссон)
2:3 – 61 Эдвинссон (Кэйн, Дебринкет)
Вашингтон – Торонто – 3:4 (2:1, 1:0, 0:2, 0:1)
1:0 – 11 Рэддиш (Дюбуа, Макмайкл)
1:1 – 12 Макмэнн (Хольмберг, Таварес)
2:1 – 18 Строум (Рой, Протас)
3:1 – 37 Протас (Овечкин, Сандин)
3:2 – 55 В. Нюландер (Найз)
3:3 – 59 Марнер (В. Нюландер, Райлли)
3:4 – 64 Таварес (Марнер)
Юта – Каролина – 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)
1:0 – 17 Бьюгстэд ()
1:1 – 30 Нечас (Ахо, Гостисбеер)
2:1 – 45 Макбэйн (Кесселринг)
3:1 – 47 Сергачев (Маччелли, Гюнтер)
4:1 – 47 Бьюгстэд (Шмалц, Кесселринг)
Колорадо – Лос-Анджелес – 4:2 (1:2, 1:0, 2:0, 0:0)
0:1 – 1 Кемпе (Копитар, Мур)
1:1 – 3 Лехконен (Маккиннон, Рантанен)
1:2 – 15 Кемпе (Мур, Копитар)
2:2 – 36 Рантанен (Макар)
3:2 – 50 Рантанен (О'Коннор, Маккиннон)
4:2 – 58 Рантанен (Лехконен, Маккиннон)
Анахайм – Вегас – 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
1:0 – 17 Макгинн (Лисон, Минтюков)
1:1 – 19 Руа (Швиндт, Теодор)
1:2 – 26 Гертл (Теодор, Айкел)
1:3 – 44 Дорофеев ()
2:3 – 59 Ватрано (Киллорн, Лисон)
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