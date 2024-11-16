НХЛ: Вашингтон разбил Колорадо, Коламбус разгромил Питтсбург
В ночь на субботу, 16 ноября, в рамках Национальной хоккейной лиги состоялись пять матчей.
Результаты матчей НХЛ за 15 ноября
Коламбус – Питтсбург – 6:2 (2:1, 1:1, 3:0)
1:0 – 2 Астон-Риз (Лабанк, Кристиансен)
2:0 – 8 Веренски (Фантилли, Чинахов)
2:1 – 11 Бовилье (Кросби)
2:2 – 32 Бантинг (О'Коннор, Бовилье)
3:2 – 36 Оливер (Фаббро, Веренски)
4:2 – 41 Воронков (Монахан, Марченко)
5:2 – 49 Сиверсон (Воронков, Монахан)
6:2 – 55 Силлинджер (Дэнфорт, Проворов)
Калгари – Нэшвилл – 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
1:0 – 46 Мироманов (Кадри, Уигар)
2:0 – 58 Колман ()
Колорадо – Вашингтон – 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)
1:0 – 2 Келли (Жирар)
1:1 – 4 Врана (Овечкин, Дюбуа)
1:2 – 7 Макмайкл (ван Римсдайк, Уилсон)
1:3 – 21 Макмайкл ()
2:3 – 24 Коваленко (Вуд, Келли)
2:4 – 29 Чикран (Дюбуа)
2:5 – 59 Сандин (Карлсон, Строум)
Юта – Вегас – 2:4 (1:0, 1:1, 0:3)
1:0 – 11 Кули (Гюнтер, Маччелли)
2:0 – 26 Сергачев (Керфут, Келлер)
2:1 – 33 Гертл (Айкел, Руа)
2:2 – 48 Гертл (Айкел, Карлссон)
2:3 – 58 Карлссон (Швиндт, Корчак)
2:4 – 59 Карлссон ()
Анахайм – Детройт – 6:4 (1:2, 1:1, 4:1)
1:0 – 1 Зеллвегер (Карлссон, Лакомб)
1:1 – 8 Каспер (Зайдер, Комфер)
1:2 – 19 Берггрен (Каспер, Тарасенко)
1:3 – 21 Рэймонд (Дебринкет)
2:3 – 37 Зеграс (Киллорн, Зеллвегер)
3:3 – 43 Терри (Карлссон, Зеллвегер)
4:3 – 51 Готье (Думулин, Хеллесон)
5:3 – 51 Джонстон (Хеллесон, Харкинс)
5:4 – 56 Дебринкет (Рэймонд, Зайдер)
6:4 – 59 Строум (Думулин, Ватрано)
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