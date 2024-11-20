НХЛ: Виннипег и Флорида забросили девять шайб, победы Эдмонтона и Миннесоты

В ночь на среду, 20 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись семь матчей.

Результаты матчей НХЛ за 19 ноября

Оттава – Эдмонтон – 2:5 (1:3, 0:1, 1:1)

0:1 – 3 Бушар (Подколзин, Драйзайтль)

1:1 – 15 Штюцле (Дженсен, Батерсон)

1:2 – 16 Макдэвид (Бушар, Подколзин)

1:3 – 19 Макдэвид (Драйзайтль, Бушар)

1:4 – 24 Драйзайтль (Хенрик, Макдэвид)

1:5 – 51 Нюджент-Хопкинс (Кулак, Райан)

2:5 – 57 Норрис (Ткачак, Дженсен)

Питтсбург – Тампа-Бэй – 2:3 (1:0, 1:0, 0:2, 0:1)

1:0 – 12 Пулюярви (Пулен, Петтерссон)

2:0 – 33 Ракелль (Гризлик, Кросби)

2:1 – 45 Пойнт (Рэддиш, Макдона)

2:2 – 52 Сирелли (Рэддиш, Хедман)

2:3 – 63 Пойнт (Гики, Мозер)

Сент-Луис – Миннесота – 2:4 (0:1, 1:0, 1:3)

0:1 – 12 Хартман (Фэйбер, Росси)

1:1 – 24 Перунович (Болдук, Кайру)

1:2 – 46 Капризов (Болди, Миддлтон)

2:2 – 50 Нейборс (Томас, Бучневич)

2:3 – 53 Брудин (Юханссон, Сперджен)

2:4 – 58 Капризов ()

Виннипег – Флорида – 6:3 (2:0, 1:1, 3:2)

1:0 – 14 Коннор ()

2:0 – 17 Шайфли (Моррисси, Виларди)

3:0 – 35 Шайфли (Моррисси, Элерс)

3:1 – 37 Грир (Носек, Шмидт)

3:2 – 47 Райнхарт (Барков, Ткачак)

4:2 – 49 Шайфли (Элерс, Коннор)

4:3 – 56 Ткачак (Верхэге, Беннетт)

5:3 – 58 Баррон (Лаури)

6:3 – 58 Баррон ()

Чикаго – Анахайм – 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)

1:0 – 17 Дикинсон (Броди, Бедард)

1:1 – 19 Минтюков (Лисон)

2:1 – 23 Дикинсон (Терявяйнен, Бедард)

2:2 – 45 Киллорн (Зеграс)

2:3 – 49 Карлссон (Зеграс, Киллорн)

Калгари – Айлендерс – 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, по буллитам - 2:0)

0:1 – 21 Энгвалл (Чоловски, Мэйфилд)

1:1 – 48 Андерссон (Поспишил, Кадри)

Ванкувер – Рейнджерс – 3:4 (2:2, 1:1, 0:1)

1:0 – 1 К. Хьюз (Петтерссон, Гронек)

1:1 – 2 Зибанежад (Фокс, Миллер)

1:2 – 14 Кайлле (Фокс, Какко)

2:2 – 17 Шервуд (Соуси, Петтерссон)

2:3 – 28 Какко (Бродзински, Кайлле)

3:3 – 33 Гарланд (Сутер, Джошуа)

3:4 – 50 Крайдер (Зибанежад, Смит)

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