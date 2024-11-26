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НХЛ: Тампа разгромила Колорадо, Вегас вырвал победу у Филадельфии

Вашему вниманию результаты матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:23
Тампа разгромила Колорадо / Getty Images
Тампа разгромила Колорадо / Getty Images

В ночь на вторник, 26 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись одиннадцать матчей.

Результат матча НХЛ за 25 ноября

Рейнджерс – Сент-Луис – 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)

1:0 – 8 Кайлле (Джонс, Какко)
1:1 – 11 Кайру (Шенн)
1:2 – 24 Болдук (Холлоуэй, Факса)
2:2 – 27 Кайлле (Берард, Зибанежад)
2:3 – 41 Шенн (Перунович)
2:4 – 48 Болдук (Холлоуэй, Парайко)
2:5 – 57 Бучневич (Сутер, Сундквист)

Филадельфия – Вегас – 4:5 (2:0, 2:3, 0:1, 0:0, по буллитам - 0:1)

1:0 – 8 Фрост (Типпет, Ристолайнен)
2:0 – 12 Кутюрье (Конекны)
3:0 – 21 Андре (Лоутон, Хэтэуэй)
3:1 – 27 Айкел (Барбашев)
3:2 – 31 Барбашев (Айкел)
4:2 – 33 Мичков (Фрост)
4:3 – 38 Дорофеев (Гертл, Теодор)
4:4 – 51 Пирсон (Хаг, Хэнифин)

Тампа-Бэй – Колорадо – 8:2 (5:1, 1:0, 2:1)

1:0 – 5 Пербикс ()
2:0 – 7 Генцел (Кучеров, Хэйгл)
2:1 – 8 Иван (Мэнсон, Ничушкин)
3:1 – 10 Кучеров (Хэйгл)
4:1 – 13 Гленденинг (Хэйгл)
5:1 – 19 Сирелли (Хэйгл, Чернак)
6:1 – 29 Пойнт (Кучеров, Хэйгл)
6:2 – 41 Иван ()
7:2 – 43 Генцел (Пербикс)
8:2 – 44 Эйссимонт (Гиргенсонс)

Флорида – Вашингтон – 1:4 (1:1, 0:0, 0:3)

1:0 – 7 Миккола (Верхэге, Беннетт)
1:1 – 17 Эллер (Лапьер, Чикран)
1:2 – 41 Чикран (Уилсон, Строум)
1:3 – 58 Эллер (Чикран, Дюбуа)
1:4 – 59 Мирошниченко (Рой)

Каролина – Даллас – 6:4 (1:2, 0:1, 5:1)

0:1 – 1 Сегин (Дюшен, Марчмент)
1:1 – 6 Джарвис (Ахо)
1:2 – 10 Харли (Хейсканен, Бенн)
1:3 – 27 Марчмент (Дюшен, Сегин)
2:3 – 41 Ахо (Орлов, Джарвис)
3:3 – 43 Бернс (Мартинук, Дж.Стаал)
4:3 – 48 Гостисбеер (Ахо, Нечас)
4:4 – 54 Хейсканен (Джонстон)
5:4 – 57 Нечас (Джарвис, Гостисбеер)
6:4 – 59 Свечников (Слэвин, Ахо)

Нью-Джерси – Нэшвилл – 5:2 (1:1, 3:0, 1:1)

0:1 – 5 Форсберг ()
1:1 – 11 Хаула (Мерсер, Ковачевич)
2:1 – 23 Хишир (Люк Хьюз, Майер)
3:1 – 30 Хишир ()
4:1 – 36 Хишир (Ноусен)
4:2 – 47 Л’Эро (Йоси)
5:2 – 57 Даулинг (Диллон, Ковачевич)

Айлендерс – Детройт – 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)

1:0 – 4 Ли (Добсон, Пажо)
1:1 – 13 Зайдер (Фишер, Копп)
2:1 – 27 Палмиери (Джордж, Нелсон)
2:2 – 51 Ларкин (Юханссон, Холл)
2:3 – 53 Рэймонд (Зайдер, Эдвинссон)
2:4 – 59 Эдвинссон ()

Оттава – Калгари – 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

0:1 – 14 Юбердо (Зари, Коронато)
1:1 – 17 Годетт (Жиру, Грейг)
2:1 – 23 Батерсон (Сэндерсон, Ткачак)
3:1 – 33 Райнхарт (Сэндерсон, Грейг)
3:2 – 35 Шарангович ()
4:2 – 41 Ткачак (Штюцле, Батерсон)
4:3 – 59 Баклунд (Кадри, Кузьменко)

Миннесота – Виннипег – 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

1:0 – 8 Миддлтон (Фэйбер, Юханссон)
1:1 – 10 Иафалло (Купари)
1:2 – 32 Нидеррайтер (Наместников, Пионк)
1:3 – 53 Иафалло (Перфетти, Пионк)
1:4 – 58 Лаури (Шайфли, Коннор)

Анахайм – Сиэтл – 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)

0:1 – 7 Райт (Эванс, Бьоркстранн)
1:1 – 16 Зеграс (Думулин, Терри)
2:1 – 26 Ватрано (Терри, Зеллвегер)
2:2 – 41 Монтур (Райт)
2:3 – 41 Бураковски (Эванс, Макканн)

Сан-Хосе – Лос-Анджелес – 7:2 (1:0, 1:2, 5:0)

1:0 – 1 Штурм (Аскаров, Ферраро)
1:1 – 22 Кларк (Копитар, Кемпе)
1:2 – 28 Копитар (Фогеле, Кемпе)
2:2 – 34 Зеттерлунд (Селебрини, Эклунд)
3:2 – 41 Селебрини (Рутта, Трун)
4:2 – 42 Лильегрен (Смит)
5:2 – 43 Селебрини (Смит, Эклунд)
6:2 – 50 Веннберг (Уолмэн)
7:2 – 58 Канин ()

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