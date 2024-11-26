НХЛ: Тампа разгромила Колорадо, Вегас вырвал победу у Филадельфии

В ночь на вторник, 26 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись одиннадцать матчей.

Результат матча НХЛ за 25 ноября

Рейнджерс – Сент-Луис – 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)

1:0 – 8 Кайлле (Джонс, Какко)

1:1 – 11 Кайру (Шенн)

1:2 – 24 Болдук (Холлоуэй, Факса)

2:2 – 27 Кайлле (Берард, Зибанежад)

2:3 – 41 Шенн (Перунович)

2:4 – 48 Болдук (Холлоуэй, Парайко)

2:5 – 57 Бучневич (Сутер, Сундквист)

Филадельфия – Вегас – 4:5 (2:0, 2:3, 0:1, 0:0, по буллитам - 0:1)

1:0 – 8 Фрост (Типпет, Ристолайнен)

2:0 – 12 Кутюрье (Конекны)

3:0 – 21 Андре (Лоутон, Хэтэуэй)

3:1 – 27 Айкел (Барбашев)

3:2 – 31 Барбашев (Айкел)

4:2 – 33 Мичков (Фрост)

4:3 – 38 Дорофеев (Гертл, Теодор)

4:4 – 51 Пирсон (Хаг, Хэнифин)

Тампа-Бэй – Колорадо – 8:2 (5:1, 1:0, 2:1)

1:0 – 5 Пербикс ()

2:0 – 7 Генцел (Кучеров, Хэйгл)

2:1 – 8 Иван (Мэнсон, Ничушкин)

3:1 – 10 Кучеров (Хэйгл)

4:1 – 13 Гленденинг (Хэйгл)

5:1 – 19 Сирелли (Хэйгл, Чернак)

6:1 – 29 Пойнт (Кучеров, Хэйгл)

6:2 – 41 Иван ()

7:2 – 43 Генцел (Пербикс)

8:2 – 44 Эйссимонт (Гиргенсонс)

Флорида – Вашингтон – 1:4 (1:1, 0:0, 0:3)

1:0 – 7 Миккола (Верхэге, Беннетт)

1:1 – 17 Эллер (Лапьер, Чикран)

1:2 – 41 Чикран (Уилсон, Строум)

1:3 – 58 Эллер (Чикран, Дюбуа)

1:4 – 59 Мирошниченко (Рой)

Каролина – Даллас – 6:4 (1:2, 0:1, 5:1)

0:1 – 1 Сегин (Дюшен, Марчмент)

1:1 – 6 Джарвис (Ахо)

1:2 – 10 Харли (Хейсканен, Бенн)

1:3 – 27 Марчмент (Дюшен, Сегин)

2:3 – 41 Ахо (Орлов, Джарвис)

3:3 – 43 Бернс (Мартинук, Дж.Стаал)

4:3 – 48 Гостисбеер (Ахо, Нечас)

4:4 – 54 Хейсканен (Джонстон)

5:4 – 57 Нечас (Джарвис, Гостисбеер)

6:4 – 59 Свечников (Слэвин, Ахо)

Нью-Джерси – Нэшвилл – 5:2 (1:1, 3:0, 1:1)

0:1 – 5 Форсберг ()

1:1 – 11 Хаула (Мерсер, Ковачевич)

2:1 – 23 Хишир (Люк Хьюз, Майер)

3:1 – 30 Хишир ()

4:1 – 36 Хишир (Ноусен)

4:2 – 47 Л’Эро (Йоси)

5:2 – 57 Даулинг (Диллон, Ковачевич)

Айлендерс – Детройт – 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)

1:0 – 4 Ли (Добсон, Пажо)

1:1 – 13 Зайдер (Фишер, Копп)

2:1 – 27 Палмиери (Джордж, Нелсон)

2:2 – 51 Ларкин (Юханссон, Холл)

2:3 – 53 Рэймонд (Зайдер, Эдвинссон)

2:4 – 59 Эдвинссон ()

Оттава – Калгари – 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

0:1 – 14 Юбердо (Зари, Коронато)

1:1 – 17 Годетт (Жиру, Грейг)

2:1 – 23 Батерсон (Сэндерсон, Ткачак)

3:1 – 33 Райнхарт (Сэндерсон, Грейг)

3:2 – 35 Шарангович ()

4:2 – 41 Ткачак (Штюцле, Батерсон)

4:3 – 59 Баклунд (Кадри, Кузьменко)

Миннесота – Виннипег – 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

1:0 – 8 Миддлтон (Фэйбер, Юханссон)

1:1 – 10 Иафалло (Купари)

1:2 – 32 Нидеррайтер (Наместников, Пионк)

1:3 – 53 Иафалло (Перфетти, Пионк)

1:4 – 58 Лаури (Шайфли, Коннор)

Анахайм – Сиэтл – 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)

0:1 – 7 Райт (Эванс, Бьоркстранн)

1:1 – 16 Зеграс (Думулин, Терри)

2:1 – 26 Ватрано (Терри, Зеллвегер)

2:2 – 41 Монтур (Райт)

2:3 – 41 Бураковски (Эванс, Макканн)

Сан-Хосе – Лос-Анджелес – 7:2 (1:0, 1:2, 5:0)

1:0 – 1 Штурм (Аскаров, Ферраро)

1:1 – 22 Кларк (Копитар, Кемпе)

1:2 – 28 Копитар (Фогеле, Кемпе)

2:2 – 34 Зеттерлунд (Селебрини, Эклунд)

3:2 – 41 Селебрини (Рутта, Трун)

4:2 – 42 Лильегрен (Смит)

5:2 – 43 Селебрини (Смит, Эклунд)

6:2 – 50 Веннберг (Уолмэн)

7:2 – 58 Канин ()

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!