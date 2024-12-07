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НХЛ: Миннесота разгромила Анахайм, Вегас обыграл Даллас

Вашему вниманию результаты матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:07
Миннесота разгромила Анахайм / Getty Images
Миннесота разгромила Анахайм / Getty Images

В ночь на субботу, 7 декабря, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись шесть матчей.

Результаты матчей НХЛ за 6 декабря

Торонто – Вашингтон – 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

0:1 – 21 Дауд (Рой)
1:1 – 31 Таварес (Танев)
1:2 – 49 Макмайкл (Дюбуа)
1:3 – 59 Протас (Уилсон, Дауд)

Нью-Джерси – Сиэтл – 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

0:1 – 10 Бураковски (Данн)
1:1 – 12 Люк Хьюз (Братт, Джек Хьюз)
1:2 – 23 Райт (Шварц, Толванен)
2:2 – 28 Братт (Диллон, Джек Хьюз)
3:2 – 41 Майер ()

Рейнджерс – Питтсбург – 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)

0:1 – 26 Лизотт (Карлссон, Глэсс)
1:1 – 27 Панарин (Трочек, Лафреньер)
2:1 – 40 Панарин (Шнайдер, Трочек)
2:2 – 48 Томазино (Петтерссон, Бантинг)
3:2 – 49 Смит (Крайдер, Зибанежад)
4:2 – 58 Трочек (Панарин, Лафреньер)

Ванкувер – Коламбус – 5:2 (0:2, 2:0, 3:0)

0:1 – 7 Оливер (Астон-Риз, Силлинджер)
0:2 – 12 Сиверсон (Марченко, Проворов)
1:2 – 23 Босер (Деарне, К. Хьюз)
2:2 – 39 Шервуд (Блюгерс)
3:2 – 42 Сутер (Гарланд)
4:2 – 50 Дебраск (Босер, К. Хьюз)
5:2 – 58 Сутер (Петтерссон)

Вегас – Даллас – 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

1:0 – 15 Гертл (Теодор, Стоун)
1:1 – 26 Бурк (Блэкуэлл, Бек)
2:1 – 35 Айкел (Теодор)
3:1 – 36 Руа ()
3:2 – 57 Марчмент (Хейсканен, Джонстон)

Анахайм – Миннесота – 1:5 (0:0, 0:3, 1:2)

0:1 – 24 Росси (Сперджен, Капризов)
0:2 – 28 Росси (Фэйбер, Болди)
0:3 – 30 Болди (Капризов, Росси)
0:4 – 41 Капризов (Болди, Фолиньо)
1:4 – 56 Макгинн (Лисон, Фаулер)
1:5 – 58 Тренин ()

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