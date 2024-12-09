НХЛ: Даллас разгромил Калгари, Колорадо уверенно победил Нью-Джерси
В рамках регулярного сезона НХЛ состоялось 7 матчей.
Два из поединков начались до полуночи, 8 декабря, еще 5 состоялось после полуночи, 9 декабря.
Рейнджерс - Сиэтл 5:7
Шайбы: Смит, 3, Хитил, 22, Трочек, 28, Миллер, 52. Лафренье, 54 - Бьоркстранд, 21, 39, Танев, 34, Толванен, 35, Данн, 41, Райт, 51 Гурд, 58
Ванкувер - Тампа-Бэй 2:4
Шайбы: Хьюз, 16, Шервуд, 44 - Кучеров, 24, Пойнт, 26, 59, Генцел, 56
Оттава - Айлендерс 2:4
Шайбы: Годетт, 5, Норрис, 21 - Ли, 12, Маклин, 14, Палмьери, 53, Хорват, 59
Виннипег - Коламбус 1:4
Шайбы: Коннор, 31 - Воронков, 33, Джонсон, 47, 49, Курали, 58
Нью-Джерси - Колорадо 0 : 4
Шайбы: Колтон, 4, О'Коннор, 14, Лехконен, 34, Келли, 56
Филадельфия - Юта 2:4
Шайбы: Фараби, 27, Типпетт, 33 - Карконе, 27, Вялимяки, 29, Кули, 35, Стенлунд, 55
Даллас - Калгари 6:2
Шайбы: Джонстон, 4, Робертсон, 27, Гинцел, 45, Стил, 52, Харли, 53, 59 - Юбердо, 01, Зари, 36
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