iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Хоккей

Плей-офф НХЛ: Бостон уступил Флориде, Каролина лишь в овертайме дожала Айлендерс

Вашему вниманию результаты очередных игр в национальной хоккейной лиге.
Сегодня, 08:24
Каролина / Getty Images
Каролина / Getty Images

В ночь с 19 на 20 апреля состоялись очередные матчи плей-офф НХЛ.

В одном из поединков случилась мини-сенсация и лидер регулярки Бостон крупно проиграл Флориде.

Каролина - Айлендерс 4:3

Шайбы: Штястны, 5, Ноусен 27,Слэвин, 52, Фаст, 65 -  Палмиери,30, Барзал, 39, Нелсон, 49

Бостон - Флорида 3:6

Шайбы: Маршан, 32, Бертуцци, 37, Холл, 58 - Беннет, 22, Э.Стаал, 34, Монтур, 42, 52, Верхаге, 47, Луостаринен, 57

Даллас - Миннесота 7:3

Шайбы: Хинтц, 4, 37, 52, Сегин, 11, Бенн, 24, Дадонов, 25, 36 - Сундквист, 16, Юханссон, 31, Годро, 32

Эдмонтон - Лос-Анджелес 4:2

Шайбы: Раян, 2, Драйзайтль, 12, Костин, 42, Кэйн, 59 - Дано, 34, Виларди, 39

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: плей-офф результаты нхл

Статьи по теме

Плей-офф НБА: сенсации и победы во вторых матчах первого раунда Плей-офф НБА: сенсации и победы во вторых матчах первого раунда
Плей-офф НБА: Главные вопросы, интриги и прогноз на первый раунд Плей-офф НБА: Главные вопросы, интриги и прогноз на первый раунд
НФЛ: Канзас-Сити победил в Супербоуле-2023 НФЛ: Канзас-Сити победил в Супербоуле-2023
Плей-офф ЧМ-2022: кто прошел в 1/8 финала Плей-офф ЧМ-2022: кто прошел в 1/8 финала
Помочь журналистам

Видео

Бавария - Манчестер Сити 1:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Бавария - Манчестер Сити 1:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на несколько сотен мест, Цуренко опустилась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Хиггинс одолел Грейса
просмотров

Последние новости

Другие страны12:50
Роналду грозит депортация из Саудовской Аравии
Европа12:38
Наполи установил ценник на лидера команды
Киберспорт12:11
Неймар и S1mple разорвали соперников в CS:GO
Бокс12:08
Бокс: расписание боев
Бокс12:03
Перспективный украинец Штонда сообщил имя своего следующего соперника и дату боя
Европа11:29
Гвардиола установил уникальное достижение в ЛЧ
Европа11:25
Энрике более не входит в шорт-лист на пост главного тренера Челси
Европа11:06
ПСЖ заинтересован в лидере Интера
Европа10:57
Де Брюйне высказался о выходе в полуфинал ЛЧ
Европа10:29
Стала известна потенциальная зарплата Месси в случае возвращения в Барселону
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK