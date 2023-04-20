Плей-офф НХЛ: Бостон уступил Флориде, Каролина лишь в овертайме дожала Айлендерс
Вашему вниманию результаты очередных игр в национальной хоккейной лиге.
В ночь с 19 на 20 апреля состоялись очередные матчи плей-офф НХЛ.
В одном из поединков случилась мини-сенсация и лидер регулярки Бостон крупно проиграл Флориде.
Каролина - Айлендерс 4:3
Шайбы: Штястны, 5, Ноусен 27,Слэвин, 52, Фаст, 65 - Палмиери,30, Барзал, 39, Нелсон, 49
Бостон - Флорида 3:6
Шайбы: Маршан, 32, Бертуцци, 37, Холл, 58 - Беннет, 22, Э.Стаал, 34, Монтур, 42, 52, Верхаге, 47, Луостаринен, 57
Даллас - Миннесота 7:3
Шайбы: Хинтц, 4, 37, 52, Сегин, 11, Бенн, 24, Дадонов, 25, 36 - Сундквист, 16, Юханссон, 31, Годро, 32
Эдмонтон - Лос-Анджелес 4:2
Шайбы: Раян, 2, Драйзайтль, 12, Костин, 42, Кэйн, 59 - Дано, 34, Виларди, 39