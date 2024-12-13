НХЛ: Виннипег и Миннесота синхронно проиграли свои матчи
Состоялось сразу 14 матчей регулярного чемпионата в Национальной хоккейной Лиге, среди которых не хватало несколько неожиданных результатов, одним из таких можно считать поражение Миннесоты с разгромным счетом от Эдмонтона.
А вот Тампа-Бэй и Питтсбург вдоволь забивали сегодня в ворота своих соперников.
Коламбус – Вашингтон – 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
Монреаль – Питтсбург – 2:9 (1:1, 1:2, 0:6)
Нью-Джерси – Лос-Анджелес – 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Филадельфия – Детройт – 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
Торонто – Анахайм – 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)
Айлендерс – Чикаго – 5:4 (0:1, 2:0, 3:3)
Даллас – Нэшвилл – 1:4 (0:0, 0:3, 1:1)
Сент-Луис – Сан-Хосе – 3:4 (1:1, 0:2, 2:1)
Виннипег – Вегас – 2:3 (1:0, 0:0, 1:2, 0:1)
Миннесота – Эдмонтон – 1:7 (1:2, 0:3, 0:2)
Калгари – Тампа-Бей – 3:8 (1:1, 2:3, 0:4)
Колорадо – Юта – 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
Сиэтл – Бостон – 5:1 (2:0, 0:1, 3:0)
Ванкувер – Флорида – 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
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