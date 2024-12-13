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Хоккей

НХЛ: Виннипег и Миннесота синхронно проиграли свои матчи

Знакомим вас с результатами поединков регулярного чемпионата НХЛ.
Сегодня, 08:53
Getty Images
Getty Images

Состоялось сразу 14 матчей регулярного чемпионата в Национальной хоккейной Лиге, среди которых не хватало несколько неожиданных результатов, одним из таких можно считать поражение Миннесоты с разгромным счетом от Эдмонтона.

А вот Тампа-Бэй и Питтсбург вдоволь забивали сегодня в ворота своих соперников.

Коламбус – Вашингтон – 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Монреаль – Питтсбург – 2:9 (1:1, 1:2, 0:6)

Нью-Джерси – Лос-Анджелес – 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Филадельфия – Детройт – 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

Торонто – Анахайм – 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)

Айлендерс – Чикаго – 5:4 (0:1, 2:0, 3:3)

Даллас – Нэшвилл – 1:4 (0:0, 0:3, 1:1)

Сент-Луис – Сан-Хосе – 3:4 (1:1, 0:2, 2:1)

Виннипег – Вегас – 2:3 (1:0, 0:0, 1:2, 0:1)

Миннесота – Эдмонтон – 1:7 (1:2, 0:3, 0:2)

Калгари – Тампа-Бей – 3:8 (1:1, 2:3, 0:4)

Колорадо – Юта – 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Сиэтл – Бостон – 5:1 (2:0, 0:1, 3:0)

Ванкувер – Флорида – 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

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