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НХЛ: Лос-Анджелес разбил Нью-Джерси

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:30
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В ночь на четверг, 2 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялся один матч.

Результаты матчей НХЛ за 1 января

Лос-Анджелес – Нью-Джерси – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

1:0 – 26 Ли (Моверар, Спенс)
2:0 – 51 Байфилд (Андерсон, Дано)
3:0 – 55 Кемпе (Андерсон, Фогеле)

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