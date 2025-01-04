НХЛ: крупные победы Сент-Луиса и Нэшвилла, поражение Монреаля
В ночь на субботу, 4 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись пять матчей.
Результаты матчей НХЛ за 3 января
Флорида – Питтсбург – 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, по буллитам - 2:0)
1:0 – 21 Форслинг (Райнхарт, Барков)
1:1 – 31 Кросби (Гризлик, Раст)
2:1 – 48 Ткачак (Боквист, Верхэге)
2:2 – 59 Ракелль (Малкин, Бантинг)
Сент-Луис – Оттава – 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
1:0 – 7 Шенн (Холлоуэй)
2:0 – 15 Саад ()
3:0 – 34 Саад (Томас, Бучневич)
4:0 – 58 Саад (Парайко)
Чикаго – Монреаль – 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
1:0 – 3 Бертуцци (Бедард, Терявяйнен)
1:1 – 18 Кофилд (Сузуки, Мэтисон)
2:1 – 27 Фолиньо (Дикинсон, Кайзер)
3:1 – 43 Марун (Смит, Донато)
3:2 – 49 Хейнеман (Дак, Мэтисон)
4:2 – 55 Фолиньо (Влашич, Холл)
Эдмонтон – Анахайм – 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
1:0 – 16 Нюджент-Хопкинс (Бушар)
2:0 – 27 Нерс (Перри, Скиннер)
2:1 – 38 Лисон ()
2:2 – 46 Лакомб (Карлссон, Строум)
3:2 – 58 Драйзайтль (Нерс, Хайман)
Ванкувер – Нэшвилл – 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
0:1 – 36 Стэмкос (Форсберг, Маршессо)
0:2 – 58 Нюквист (Сиссонс, Бланкенбург)
0:3 – 59 Сиссонс (Нюквист, Йоси)
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