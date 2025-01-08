НХЛ: Коламбус вырвал победу у Питтсбурга, Виннипег разгромил Нэшвилл
В ночь на среду, 8 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись десять матчей.
Результаты матчей НХЛ за 7 января
Рейнджерс – Даллас – 4:5 (3:2, 0:1, 1:1, 0:1)
1:0 – 6 Лафреньер (Линдгрен, Панарин)
2:0 – 9 Трочек (Панарин, Борген)
3:0 – 11 Лафреньер (Трочек, Панарин)
3:1 – 13 Дюшен (Линделль)
3:2 – 16 Дадонов (Харли, Бурк)
3:3 – 33 Робертсон (Хинтц, Дадонов)
4:3 – 52 Трочек (Фокс, Зибанежад)
4:4 – 57 Харли (Стил)
4:5 – 62 Бенн (Харли, Робертсон)
Питтсбург – Коламбус – 3:4 (0:1, 1:0, 2:2, 0:0, по буллитам - 0:2)
0:1 – 3 Воронков (Монахан, Марченко)
1:1 – 21 Бантинг (Карлссон, Кросби)
2:1 – 41 Ракелль (Гризлик, Карлссон)
3:1 – 50 Ракелль (Кросби)
3:2 – 52 Воронков (Фантилли, Марченко)
3:3 – 57 Фантилли (Веренски, Джонсон)
Тампа-Бэй – Каролина – 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
1:0 – 16 Хэйгл (Рэддиш)
1:1 – 26 Свечников (Дж.Стаал)
2:1 – 29 Пол (Гики, Рэддиш)
2:2 – 49 Дж.Стаал (Бернс)
3:2 – 59 Пойнт (Генцел, Кучеров)
Бостон – Эдмонтон – 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
0:1 – 6 Хенрик (Кулак, Перри)
0:2 – 31 Макдэвид (Нюджент-Хопкинс)
0:3 – 36 Хенрик (Хайман, Скиннер)
0:4 – 56 Арвидссон (Кулак)
Детройт – Оттава – 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 1:0)
1:0 – 8 Ларкин (Рэймонд, Дебринкет)
1:1 – 32 Шабо (Казинс, Дженсен)
1:2 – 39 Ткачак (Штюцле, Сэндерсон)
2:2 – 45 Велено (Мотт, Эдвинссон)
3:2 – 62 Кэйн (Ларкин)
Филадельфия – Торонто – 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)
1:0 – 8 Конекны (Йорк, Кутюрье)
1:1 – 21 Таварес (Марнер, Мэттьюс)
2:1 – 27 Конекны (Кэйтс)
2:2 – 27 Мэттьюс (Таварес, Марнер)
2:3 – 53 Найз (Майерс, Райлли)
Миннесота – Сент-Луис – 6:4 (2:1, 1:3, 3:0)
1:0 – 1 Богосян (Хартман, Миддлтон)
2:0 – 2 Меррилл (Брудин)
2:1 – 13 Бучневич (Фолк, Холлоуэй)
2:2 – 21 Кайру (Холлоуэй, Фолк)
2:3 – 22 Нейборс (Болдук, Сундквист)
2:4 – 24 Томас (Саад, Сутер)
3:4 – 29 Эрикссон Эк (Юханссон, Хартман)
4:4 – 41 Миддлтон (Зукарелло-Асен)
5:4 – 43 Болди (Зукарелло-Асен)
6:4 – 59 Юханссон ()
Виннипег – Нэшвилл – 5:2 (3:0, 0:1, 2:1)
1:0 – 6 Баррон ()
2:0 – 6 Моррисси (Лаури, Демело)
3:0 – 18 Коннор (Хейнола, Шайфли)
3:1 – 36 Форсберг (Маршессо, Йоси)
4:1 – 47 Виларди (Шайфли, Элерс)
4:2 – 49 Йоси (Нюквист, Хиностроза)
5:2 – 57 Нидеррайтер (Лаури)
Анахайм – Калгари – 2:3 (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)
0:1 – 19 Уигар (Хэнли, Колман)
1:1 – 28 Киллорн (Лакомб, Лундстрем)
1:2 – 32 Кадри (Хэнли, Уигар)
2:2 – 47 Мактавиш (Минтюков, Готье)
2:3 – 62 Юбердо (Коронато)
Сан-Хосе – Вегас – 2:4 (0:2, 1:0, 1:2)
0:1 – 8 Стоун (Карлссон, Теодор)
0:2 – 10 Уайтклауд (Колесар, Хауден)
1:2 – 29 Эклунд (Веннберг, Граф)
1:3 – 41 Олофссон (Теодор, Айкел)
2:3 – 50 Лильегрен (Зеттерлунд, Эклунд)
2:4 – 58 Гертл (Стоун)
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