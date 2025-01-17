НХЛ: Детройт неожиданно разгромил Флориду, Тампа-Бэй только по буллитам дожала Анахайм
В рамках регулярного сезона НХЛ состоялось 13 матчей.
Наиболее неожиданным стал разгром Флориды в исполнении Детройта. Также стоит отметить две серии буллитов и два овертайма.
Коламбус - Сан-Хосе 4:1
Шайбы: Фантилли, 12, Джонсон, 16, Ван Римсдайк, 26, 47 - Тоффоли, 32
Оттава - Вашингтон 0:1
Шайбы: Овечкин, 63
Тампа-Бэй - Анахайм 3:3 (буллиты - 1:0)
Шайбы: Сирелли, 14, Генцел, 22, Пойнт, 35 - Терри, 6, Карлсон, 31, Фаббри, 49
Торонто - Нью-Джерси 4:3
Шайбы: Нюландер, 26, 61, Меттюс, 47, 55 - Хьюз, 2, Гишир, 28, 49
Флорида - Детройт 2:5
Шайбы: Лунделл, 11, Родригес, 28 - Берггрен, 8, Ларкин, 27, Кейн, 33, Каспер, 35, Ларкин, 58
Айлендерс - Филадельфия - 3:5
Шайбы: Хорват, 9, Барзал, 41, Ли, 49 - Кутюрье, 25, Гэтэуэй, 29 Фрост, 33, Йорк, 45, Кейтс, 58
Виннипег - Сиэтл 2:1
Шайбы: Шайфли, 29, ДеМело, 59 - Бенирс, 8
Даллас - Монреаль 1:3
Шайбы: Робертсон, 4 - Слафковски, 5, Ньюгук, 29, Армиа, 59
Нэшвилл - Чикаго 3:2 (буллиты - 3:1)
Шайбы: Стемкос, 8, Форсберг, 56 - Бедард, 26, Мартинес, 27
Сент-Луис - Калгари 4:1
Шайбы: Шенн, 4, Парайко, 13, Кайру, 15, Шенн, 37 - Шарангович, 31
Юта - Рейнджерс 3:5
Шайбы: Мачелли, 1, 9, Кули, 21 - Панарин, 3, 59, Калиев, 16, Смит, 41, Крайдер, 51
Колорадо - Эдмонтон 3:4
Шайбы: О'Коннор, 5, Маккинон, 10, 11 - Арвидсон, 18, Кулак, 26, Макдэвид, 34, Бушар, 54
Ванкувер - Лос-Анджелес 1:5
Шайбы: Хьюз, 33 - Теркотт, 1, 9, Кемпе, 10, Фиала
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