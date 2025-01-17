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Хоккей

НХЛ: Детройт неожиданно разгромил Флориду, Тампа-Бэй только по буллитам дожала Анахайм

В национальной хоккейной лиге состоялось 13 матчей.
Сегодня, 08:37
Getty Images
Getty Images

В рамках регулярного сезона НХЛ состоялось 13 матчей.

Наиболее неожиданным стал разгром Флориды в исполнении Детройта. Также стоит отметить две серии буллитов и два овертайма.

Коламбус - Сан-Хосе 4:1

Шайбы: Фантилли, 12, Джонсон, 16, Ван Римсдайк, 26, 47 - Тоффоли, 32

Оттава - Вашингтон 0:1

Шайбы: Овечкин, 63

Тампа-Бэй - Анахайм 3:3 (буллиты - 1:0)

Шайбы: Сирелли, 14, Генцел, 22, Пойнт, 35 - Терри, 6, Карлсон, 31, Фаббри, 49

Торонто - Нью-Джерси 4:3

Шайбы: Нюландер, 26, 61, Меттюс, 47, 55 - Хьюз, 2, Гишир, 28, 49

Флорида - Детройт 2:5

Шайбы: Лунделл, 11, Родригес, 28 - Берггрен, 8, Ларкин, 27, Кейн, 33, Каспер, 35, Ларкин, 58

Айлендерс - Филадельфия - 3:5

Шайбы: Хорват, 9, Барзал, 41, Ли, 49 - Кутюрье, 25, Гэтэуэй, 29 Фрост, 33, Йорк, 45, Кейтс, 58

Виннипег - Сиэтл 2:1

Шайбы: Шайфли, 29, ДеМело, 59 - Бенирс, 8

Даллас - Монреаль 1:3

Шайбы: Робертсон, 4 - Слафковски, 5, Ньюгук, 29, Армиа, 59

Нэшвилл - Чикаго 3:2 (буллиты - 3:1)

Шайбы: Стемкос, 8, Форсберг, 56 - Бедард, 26, Мартинес, 27

Сент-Луис - Калгари 4:1

Шайбы: Шенн, 4, Парайко, 13, Кайру, 15, Шенн, 37 - Шарангович, 31

Юта - Рейнджерс 3:5

Шайбы: Мачелли, 1, 9, Кули, 21 - Панарин, 3, 59, Калиев, 16, Смит, 41, Крайдер, 51

Колорадо - Эдмонтон 3:4

Шайбы: О'Коннор, 5, Маккинон, 10, 11 - Арвидсон, 18, Кулак, 26, Макдэвид, 34, Бушар, 54

Ванкувер - Лос-Анджелес 1:5

Шайбы: Хьюз, 33 - Теркотт, 1, 9, Кемпе, 10, Фиала

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