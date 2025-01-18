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НХЛ: гол+пас вратаря позволили Питтсбург добыть победу, Каролина переиграла Вегас

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:20
Алекс Неделькович / Getty Images
Алекс Неделькович / Getty Images

В ночь на субботу, 18 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись два матча.

Результаты матчей НХЛ за 17 января

Баффало – Питтсбург – 2:5 (1:0, 0:3, 1:2)

1:0 – 15 Пауэр (Байрэм, Бенсон)
1:1 – 21 Ракелль (Гризлик, Раст)
1:2 – 22 Бовилье (Глэсс)
1:3 – 31 Глэсс (Неделькович, Томазино)
1:4 – 41 Раст (Бантинг, Гризлик)
2:4 – 54 Бенсон (Так, Томпсон)
2:5 – 57 Неделькович ()

Каролина – Вегас – 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

0:1 – 24 Гертл (Олофссон, Пьетранжело)
1:1 – 31 Джарвис (Слэвин, Мартинук)
2:1 – 41 Блэйк (Орлов, Свечников)
3:1 – 46 Джарвис (Мартинук, Дж.Стаал)
3:2 – 49 Теодор (Айкел, Дорофеев)

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