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НХЛ: Монреаль дожал Рейнджерс в овертайме, Даллас разбил Детройт

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:30
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В ночь на понедельник, 20 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись три матча.

Результаты матчей НХЛ за 19 января

Нью-Джерси – Оттава – 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

0:1 – 33 Остапчук (Хаймор, Амадио)
1:1 – 34 Татар (Люк Хьюз, Лазар)
1:2 – 42 Зуб (Пинто)

Монреаль – Рейнджерс – 5:4 (1:2, 2:2, 1:0, 1:0)

0:1 – 11 Лафреньер (Миллер)
1:1 – 13 Галлахер (Андерсон, Дворак)
1:2 – 14 Кайлле ()
2:2 – 25 Дворак (Ньюхук, Галлахер)
2:3 – 30 Зибанежад (Панарин, Фокс)
3:3 – 35 Сузуки ()
3:4 – 36 Крайдер (Линдгрен, Фокс)
4:4 – 52 Слафковски (Хатсон, Кофилд)
5:4 – 63 Лайне (Эванс, Гуле)

Даллас – Детройт – 4:1 (3:0, 0:0, 1:1)

1:0 – 5 Блюмель (Блэкуэлл, Грицковиан)
2:0 – 13 Робертсон (Хейсканен, Дюшен)
3:0 – 14 Бурк (Дюшен, Любушкин)
3:1 – 52 Каспер (Ларкин, Эдвинссон)
4:1 – 54 Джонстон (Робертсон)

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