НХЛ: Виннипег разбил Юту, Тампа-Бэй дожал Чикаго
В ночь на субботу, 25 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись четыре матча.
Результаты матчей НХЛ за 24 января
Даллас – Вегас – 4:3 (1:1, 3:1, 0:1)
0:1 – 4 Айкел (Стоун)
1:1 – 6 Хинтц (Станковен, Дадонов)
2:1 – 27 Робертсон (Джонстон, Дюшен)
2:2 – 28 Теодор (Стоун, Гертл)
3:2 – 36 Бенн (Хейсканен, Дюшен)
4:2 – 37 Робертсон (Дадонов, Джонстон)
4:3 – 50 Айкел (Стоун, Макнэбб)
Айлендерс – Филадельфия – 3:1 (2:1, 1:0, 0:0)
0:1 – 14 Фоерстер (Джонсон, Конекны)
1:1 – 17 Дюклер (Палмиери, Нелсон)
2:1 – 18 Хорват (Романов, Барзэл)
3:1 – 33 Нелсон (Пелек, Палмиери)
Чикаго – Тампа-Бэй – 3:4 (2:1, 1:1, 0:1, 0:1)
0:1 – 10 Чаффи (Пойнт, Кучеров)
1:1 – 16 Дак (Кревье, Донато)
2:1 – 18 Назар (Бедард)
3:1 – 24 Кревье (Райхел, Назар)
3:2 – 39 Пол (Хэйгл, Хедман)
3:3 – 59 Генцел (Рэддиш, Кучеров)
3:4 – 61 Кучеров (Генцел, Хедман)
Виннипег – Юта – 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)
1:0 – 17 Перфетти (Виларди, Элерс)
1:1 – 21 Шмалц (Келлер, Кесселринг)
2:1 – 28 Густафссон (Демело)
2:2 – 41 Хэйтон (Келлер, Марино)
3:2 – 45 Перфетти (Демело, Наместников)
4:2 – 52 Элерс ()
5:2 – 58 Перфетти (Пионк, Элерс)
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